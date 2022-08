Sur la base d’informations récemment obtenues, la Maison Blanche, le Pentagone et les services de renseignement américains ont clairement indiqué l’automne dernier que la Russie prévoyait une invasion de l’Ukraine. L’analyse des mouvements de troupes russes et les rapports selon lesquels des renseignements américains sont devenus disponibles auprès du Kremlin suggèrent qu’il ne s’agissait pas simplement d’un exercice militaire visant à intimider l’Ukraine et l’Occident.

Journal américain Washington Post publie un texte basé sur des entretiens avec des responsables américains dans lequel il résume ce que les Américains savaient ou soupçonnaient auparavant et ce qu’ils disaient à leurs alliés. Selon lui, en octobre dernier, le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré lors d’une réunion au bureau ovale de la Maison Blanche que Russie Le président Vladimir Poutine prévoit une opération bien plus importante que l’annexion de la Crimée en 2014. Et il veut placer la majeure partie de l’Ukraine sous contrôle russe.

Chef d’état-major général Amérique Mark Milley a déclaré lors de la même réunion qu’il y avait des pressions de plusieurs directions et que la Russie voulait imiter la tactique connue sous le nom de « surprise et crainte » que les Américains ont utilisée lors de l’invasion rapide et massive de l’Irak en 2003.

Une grande partie des informations entendues lors d’une réunion devant le président Biden et le vice-président Kamala Harris ont été confirmées par la suite, a écrit le Washington Post. Par exemple, Milley a déclaré que la Russie tenterait d’attaquer Kyiv par le nord via Tchernihiv puis à travers la zone au nord-ouest de la capitale, tandis que d’autres troupes russes attaqueraient l’Ukraine par l’est et par la Crimée au sud dans le but d’atteindre le Dniepr. fleuve.

Son objectif principal est de remplacer le gouvernement ukrainien par un nouveau cabinet pro-russe et le contrôle par la Russie de la majeure partie du pays – seule la partie occidentale de l’Ukraine serait laissée à son sort par Poutine. Les services de renseignement américains pensent que la Russie prévoit de prendre le contrôle de Kyiv dans les trois à quatre jours, de capturer ou d’abattre le président Volodymyr Zelensky, puis de faire la guerre dans quelques semaines seulement.

L’ancien directeur de la CIA, William Burns, a également pris la parole à la Maison Blanche. Il a affirmé que pour Poutine, la question du retour de l’Ukraine dans la sphère d’influence de la Russie était si importante qu’il était prêt à risquer des sanctions et une scission avec l’Occident pour cela. Selon Burns, Poutine a calculé que s’il voulait intervenir en Ukraine et être appelé à la ramener à l’Est, il n’avait pas beaucoup de temps. L’Ukraine penche de plus en plus vers l’Occident, économiquement et politiquement loin de la Russie.

En outre, Poutine compte sur le fait que les États-Unis sont affaiblis par l’échec en Afghanistan, dont ils se sont retirés militairement l’an dernier, et que l’Europe n’aura pas d’affrontement brutal en raison de sa dépendance au gaz et au pétrole russes.

Cela dépend de Zelensky

Dans son analyse, la CIA pensait que les Russes ne pourraient pas prendre Kyiv aussi rapidement qu’ils l’avaient espéré, mais que la ville tomberait tôt ou tard. Il s’était trompé là-dessus de toute façon. Il supposait que l’armée ukrainienne riposterait et se battrait, mais la grande inconnue pour lui était de savoir comment il se comporterait et comment se comporterait le président ukrainien Zelensky.

Qui a répondu Texte du Washington Post il a déclaré qu’il était bien sûr conscient de la menace d’invasion, mais qu’il ne voulait pas effrayer les gens en Ukraine. « Si nous le publions, ils nous arrêteront dans trois jours. Nous nous sentons mal d’avoir semé la panique, ce qui poussera les gens à fuir le pays », a déclaré Zelensky.

« Quand l’invasion a commencé, nous étions aussi forts que possible. Certaines personnes sont parties, mais la plupart sont restées, luttant pour leurs maisons. »

Le président ukrainien n’a reconnu publiquement la menace actuelle de guerre pour la première fois que le 23 février, quelques heures avant le discours de Poutine sur le lancement d' »opérations militaires spéciales ». À l’époque, Zelenskyi a déclaré qu’il ne pouvait pas faire appel à Poutine et que le président russe avait décidé la guerre.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré en réponse à de nouvelles informations que les États-Unis avaient mis en garde contre une invasion, mais sans détails précis. Il a dit que lui-même n’aurait pas pu imaginer que l’offensive russe serait si étendue.

Services secrets pleins de taupes

Selon le Washington Post, la coopération entre les services de renseignement américains et ukrainiens a été compliquée par la pénétration du SBU ukrainien par des informateurs et des espions russes. On soupçonne que le Kremlin aura accès à de nombreuses informations classifiées.

Le 17 juillet, Zelensky a limogé son vieil ami Ivan Bakanov du poste de directeur du SBU. La raison en est précisément la collaboration de certains membres haut placés des services secrets avec la Russie.

Zelenskyy a personnellement pris connaissance pour la première fois des informations américaines sur l’invasion imminente lors du sommet sur le climat à Glasgow, qui a eu lieu l’année dernière début novembre. Il s’y est entretenu en privé avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Selon son témoignage, Zelenskyi était particulièrement inquiet de l’effondrement de l’économie ukrainienne, qui pourrait être causé par la panique et la peur dues à la guerre imminente.

De plus, les alliés de l’Amérique dans la version de l’OTAN de la grande invasion de la Russie n’y croient pas vraiment. Selon le Washington Post, les politiciens français et allemands affirment que Poutine ne prendrait pas une décision aussi irrationnelle. On dit que seuls quatre États membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord croient vraiment que le dirigeant russe veut attaquer Kyiv : la Grande-Bretagne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie.

Vidéo : Tensions à la centrale nucléaire de Zaporijia