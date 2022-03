Faire du vélo à Heubach avec le premier championnat allemand de pumptrack » Nouvelles et photos

Faire du vélo à Heubach avec le premier championnat allemand de Pumptrack

Photo : archives RZ.

Dans le cadre du festival de vélo de montagne Heubach Bike the Rock, le premier championnat officiel de pump track d’Allemagne aura lieu le 23 avril de cette année sur le pump track de la ville de Heubach.

mardi 29 mars 2022

Benjamin Richer

Comme par le passé, le dimanche du week-end Bike-the-Rock (23/24 avril) à Heubach est synonyme de cross-country haut de gamme. De nombreux coureurs de haut niveau se sont déjà inscrits, dont l’ancienne championne du monde U-23 Loana Lecomte de France.

Mais il y a eu un moment fort cette année samedi soir en dessous de Rosenstein : sur le pumptrack de la ville de Heubach, où de nombreux jeunes s’amusent non seulement sur leurs VTT et leurs BMX beaucoup plus petits, mais aussi sur des rollers et des planches à roulettes, le premier Le championnat allemand officiel de Pumptrack se déroulera sous les projecteurs et dans l’atmosphère majestueuse habituelle pour laquelle la position est réputée depuis de nombreuses années.

« Le Championnat d’Allemagne à Heubach a un caractère phare », a déclaré Fabian Waldenmaier, coordinateur VTT de l’Association allemande de cyclisme. Il n’y a toujours pas de spécialistes, pour l’instant les coureurs sont recrutés dans des disciplines cyclistes très différentes.

Outre les coureurs de descente et d’enduro, il y a aussi des coureurs de four-crosser et de BMX, comme le vice-champion du monde de pump track Philip Schaub de Stuttgart, qui est venu du BMX et a terminé 22e à la Coupe du monde de BMX l’année dernière. Le coureur de 24 ans a terminé deuxième du premier championnat du monde de pump track dans la capitale portugaise, Lisbonne, en octobre dernier.

« Heubach a un parcours très court mais cool », le héros presque local le sait de sa propre expérience. « Il est important que vous le traversiez sans faire d’erreurs, que vous conduisiez sur une ligne propre, que vous mainteniez une vitesse élevée et que vous ne dérapiez nulle part. »

Vous pouvez lire dans le journal Rems du 29 mars ce que sont les lignes de pompage et pourquoi l’Association allemande des cyclistes souhaite créer une série nationale de lignes de pompage.

