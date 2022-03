Facebook News débarque en France, place aux contenus de sources vérifiées

Après un accord pour rémunérer les éditeurs, le réseau social lance le service dans le pays

Facebook News, espace réservé aux contenus journalistiques, fait ses débuts en France, offrant une plus grande visibilité aux médias et aux actualités de sources officielles et vérifiées.

Disponible pour tous les utilisateurs français en mai

La France est le cinquième pays où le réseau social lance le service, après les États-Unis, où Facebook News est disponible depuis 2019, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie, où l’activation débute respectivement en janvier, mai et août 2021.

Dans un premier temps, Facebook News sera distribué à un petit nombre d’utilisateurs français, avec pour objectif de le rendre disponible progressivement en mai.

« En plus du fil d’actualité Facebook classique, avec des contenus partagés par des amis et des contacts, News est l’endroit où nous ne fournissons que des informations provenant de sources vérifiées », car il est produit par de vrais médias, Jesper Doub expliquédirecteur de Meta partenariats avec les médias pour l’Europe.

Accord avec l’Alliance pour la Presse d’Information Générale

L’initiative intervient après la signature d’un accord-cadre avec l’Alliance for General Information Press (Apig), annoncé par Facebook en octobre, qui prévoit de rémunérer les éditeurs de journaux pendant deux ans pour l’utilisation de leur contenu.

Place ainsi aux journaux nationaux comme Le Figaro, Le Parisien ou Les Echos, mais aussi aux journaux locaux comme Le Télégramme, Nice-Matin ou Sud Ouest. En prévision du réseau social, il s’agit toutefois d’élargir les collaborations avec de nouveaux partenaires tels que L’Equipe, Libération, RMC ou encore Voici, pour ne citer qu’eux.

Les utilisateurs auront beaucoup de place pour la personnalisation, en choisissant les éditeurs et les publications qu’ils souhaitent lire.

News proposera ensuite des sections sur des sujets spécifiques, des affaires aux sports en passant par la technologie, et des espaces pour des informations détaillées sur des événements pertinents, tels que les élections.