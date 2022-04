Facebook ne gère pas la propagande russe en Afrique | 19. 4. 2022

19. 4. 2022

Facebook face à des problèmes : la Russie renforce sa présence en Afrique de l’Ouest instable Les analystes disent que Facebook a du mal à freiner les contributions pro-russes et anti-occidentales qui contribuent à l’instabilité politique en Afrique de l’Ouest. écrit Jason Burke. La plate-forme, qui s’est rapidement propagée à travers les continents ces dernières années, a beaucoup investi dans la modération de contenu, mais fait toujours face à des défis majeurs pour réprimer les campagnes délibérées de désinformation. L’un des principaux sujets de préoccupation est la région stratégiquement importante du Sahel, qui a connu une série de coups d’État militaires au cours des 18 derniers mois. La campagne Facebook semble avoir ouvert la voie à bon nombre de ces coups d’État et conduit un programme anti-occidental et pro-russe qui a déstabilisé les gouvernements locaux. Cet effort est similaire à la campagne de « guerre hybride » lancée par Moscou en Ukraine et ailleurs.













Un rapport des enquêteurs du Digital Forensic Lab, un réseau mondial de chercheurs en criminalistique numérique dirigé par le groupe de réflexion atlantique Atlantic Council, révèle comment une page Facebook pro-russe au Mali coordonne le soutien aux manifestations antidémocratiques et Wagner, un mercenaire russe controversé. la société. invité dans un pays instable l’année dernière après le renversement du président Bah N’dawa par l’armée.

Les États-Unis et d’autres pays affirment que le groupe Wagner est financé par le puissant homme d’affaires Yevgeny Prigozhin, étroitement lié à Vladimir Poutine. Selon un groupe d’experts indépendants de l’ONU, la société est de plus en plus présente en Afrique et ses mercenaires ont été déployés au Mozambique, au Soudan, en Libye et en République centrafricaine, où les combattants de Wagner ont commis des violations des droits de l’homme alors qu’ils combattaient aux côtés des forces gouvernementales contre rebelles.

Les responsables occidentaux qualifient le groupe Wagner de « cheval de Troie » dans la tentative de la Russie d’étendre secrètement l’influence de la Russie dans la partie riche en ressources et instable du continent africain. Plus tôt cette année, la France a annoncé qu’elle retirait des milliers de soldats du Mali, mettant fin à près d’une décennie d’efforts pour combattre les insurgés islamistes. Le groupe Wagner a envoyé 400 à 600 combattants, instructeurs et personnel de soutien au Mali et semble avoir lancé une offensive contre les extrémistes.

Début avril, Human Rights Watch a annoncé que des mercenaires russes présumés avaient pris part à des opérations avec l’armée malienne en mars, tuant environ 300 civils. HRW n’a pas spécifiquement mentionné le groupe Wagner.

Le LDF a identifié un réseau coordonné de cinq sites qui promeuvent des récits en faveur de l’intervention de la Russie au Mali tout en rabaissant l’Occident, en particulier la France. Le site a publié près de 24 000 posts et est suivi par plus de 140 000 comptes.

En septembre 2021, le site Web a commencé à promouvoir le groupe Wagner comme alternative aux troupes françaises. Les sites Web du réseau publient souvent un contenu identique, souvent en moins de 20 secondes, selon le laboratoire DFL.

Dans un deuxième rapport, les enquêteurs du DFL ont découvert que dans les mois qui ont précédé le coup d’État militaire de janvier au Burkina Faso, du contenu pro-russe circulait sur Facebook en Afrique de l’Ouest. Quelques heures après le coup d’État, des manifestants dans la capitale, Ouagadougou, ont scandé des slogans pro-russes et anti-français.

Le LDF travaille avec Facebook pour surveiller de manière indépendante la plate-forme des campagnes de désinformation, avec un accent particulier sur l’ingérence électorale, et reçoit un financement de Meta.

Suite à l’avertissement, Facebook a refusé d’annuler les sites nommés dans le rapport, affirmant que si les messages faisaient clairement partie d’un effort coordonné, ils ne semblaient pas être une couverture pour des utilisateurs inconnus et étaient donc « inauthentiques ».

De nombreux messages qui enfreignent les politiques de modération de Facebook ont ​​été signalés comme faux ou trompeurs, selon des enquêtes menées par des tiers, a déclaré le porte-parole.

Toussaint Nothias, directeur de recherche au Digital Civil Society Lab de l’Université de Stanford, qui a travaillé intensivement avec Facebook, a déclaré que la décision était surprenante et souligne l’énorme problème d’une modération efficace du contenu.

« La frontière entre un comportement coordonné inauthentique et authentique est très difficile à gérer. Un comportement coordonné authentique rappelle souvent les mouvements sociaux, et déterminer quand il est dangereux dépend beaucoup du contexte et de l’opinion », explique Nothias.

Un porte-parole du propriétaire de Facebook, Meta, a déclaré que la société prend très au sérieux la question des campagnes coordonnées visant à manipuler le débat public et prend des mesures agressives pour lutter contre la propagation de la désinformation en Afrique et au-delà.

« Nous avons construit le plus grand réseau mondial de vérification par des tiers de toutes les plateformes, et ces dernières années, nous avons plus que doublé le nombre de pays que nous couvrons à travers le continent », a déclaré le porte-parole. « Bien que rien ne puisse éliminer complètement la désinformation des entreprises, nous continuons à consulter des experts externes, à étendre notre programme d’enquête et à améliorer notre technologie pour traiter la désinformation dans nos services de la manière la plus complète et la plus efficace possible. »

Ces dernières années, Facebook a liquidé à plusieurs reprises des centaines de comptes « inauthentiques » ciblant l’Afrique, dont beaucoup étaient liés à Moscou.

En octobre 2019, Facebook a annulé trois réseaux de comptes connectés à Prigožin. Ces comptes cherchent activement à influencer la politique intérieure de huit pays : Madagascar, la République centrafricaine, le Mozambique, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Soudan et la Libye.

En 2020, Facebook se concentre sur un deuxième réseau de trolls professionnels dirigé par la Russie, que la Russie a confié à des agents du Ghana et du Nigeria.

Le rapport du LDF sur les comptes récents au Mali – et la décision de Facebook de ne pas fermer le réseau – met en évidence le risque que les joueurs exploitent les failles de la réglementation de Facebook.

Selon les experts, les efforts d’influence sont de plus en plus sophistiqués et tendent à consister à recruter des personnes pour promouvoir certains récits. Par conséquent, il est beaucoup plus difficile de déterminer si de telles opérations sont « inauthentiques » et violent ainsi les politiques de Facebook.

Ce ne sont plus des chaussures. [sociální média] « Cette tendance a été un changement tactique pour les opérations de Prigozhin. Les opérateurs locaux offrent une meilleure compréhension du contexte sur le terrain et des taux de rejet crédibles », a déclaré Shelby Grossman, chercheur Internet à Stanford.

Jean Le Roux, auteur du nouveau rapport du DFL, a déclaré que les derniers réseaux pourraient être des personnes au Mali qui soutiennent vraiment les efforts russes et anti-français, ou des membres « d’opérations de franchise locales qui connaissent l’argot local et les langues locales ».





