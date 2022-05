exposition astronomique sur place • L’Agenda Actualités

SANT’ANTONINO – Lycée Classe 3A Sant’Antonino a organisé, les 10 et 11 mai, une exposition d’astronomie dans le bâtiment de l’école intitulée « Centopassion parmi les étoiles« .

EXPOSITION STAR À SANT’ANTONINO

L’exposition, qui a été visitée avec succès et de manière intéressante par des étudiants d’autres classes du plexus en deux jours, était le résultat final d’une mission de réalité interdisciplinaire qui a débuté en février : les étudiants ont d’abord effectué la plupart des recherches scientifiques. sur divers sujets liés aux programmes d’astronomie réalisés en classe pendant les cours de sciences, recherche qui se traduit par la préparation d’affiches scientifiques sur des sujets choisis similaires à ceux présentés dans de vraies conférences, et dans la création créative de matériaux informatifs et interactifs pour des exemples de modèles scientifiques , expériences, jeux de société, jeux en ligne, animation 3D.





TRAVAILLER À L’ÉCOLE

Ensuite, les étudiants ont essayé de gérer davantage d’aspects de l’organisation de l’exposition, tels que la création de sites Web, les audioguides, les brochures publicitaires et les infographies, les présentations numériques des expositions, ainsi que l’organisation des visites et des différents stands. : un travail complexe qui permet aux étudiants de vraiment travailler en équipe, de prendre en charge la gestion des délais et des engagements, et de s’impliquer dans des boucles. La professeure de sciences Noemi Cavaletto a collaboré à la réalisation de l’exposition, à la supervision scientifique et à l’organisation de l’exposition, la professeure de technologie Luisa Roche à la supervision de la réalisation des installations lumineuses de la constellation et du système solaire. Ensuite, les professeurs d’anglais et de français Alessia Cante et Isabella Ippolito pour avoir supervisé la production d’audioguides en anglais et en français.

RESTEZ INFORMÉ DE TOUTES NOS NOUVELLES ! COMME?

Rejoignez notre page Facebook Ordre du jour des nouvelles: cliquez sur « J’aime » et gérez les paramètres et les notifications pour ne manquer aucune actualité ! Suivez et aimez la chaîne YouTube Ordre du jour des nouvelles.





Affichage de la publication :

229