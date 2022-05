Expert : en cas d’attaque contre un État membre de l’UE, d’autres peuvent aider

Brno – En cas d’attaque contre un État membre de l’Union européenne, d’autres États membres peuvent également prêter assistance au pays concerné. Cependant, il existe certaines différences à cet égard par rapport à l’aide de l’Alliance de l’Atlantique Nord (OTAN), a écrit Zdeněk Petráš du Centre d’études de sécurité et de stratégie militaire de l’Université de la Défense à TK dans son analyse. Plusieurs États membres de l’UE ont commencé à s’inquiéter pour leur sécurité dans le cadre du conflit en Ukraine qui a été attaqué militairement par la Russie fin février.

À la suite des attentats terroristes de Paris en 2015, le président français de l’époque, François Hollande, a appelé à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, appelé traité de Lisbonne. Selon Petráš, cette partie de l’accord, également connue sous le nom de clause de solidarité mutuelle, est peu connue du public. « Bien que les ministres des affaires étrangères des pays de l’Union européenne aient exprimé leur approbation et leur disponibilité à apporter l’aide et le soutien nécessaires à la France, il semble que non seulement pour le grand public mais aussi pour les responsables politiques, le sens et l’impact réels de l’article sont tout à fait insignifiant. connu », a déclaré Petráš.

L’article stipule que, si un État membre fait l’objet d’une attaque armée sur son territoire, les autres États membres lui apportent assistance et soutien par tous les moyens à leur disposition, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies.

À cet égard, l’article 5 du Traité de Washington s’applique à l’OTAN, mais il existe trois différences importantes entre les deux articles. Le premier, selon Petráš, est le terme utilisé. L’article 5 du Traité de Washington stipule qu’une attaque armée contre un ou plusieurs pays d’Europe ou d’Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous. En revanche, un article du traité de Lisbonne parle d’agression armée. Selon Petráš, cette terminologie acquiert une signification différente dans le concept de droit international. « Dans certaines situations, par exemple, les ports peuvent être empêchés d’utiliser des navires de guerre. Cet acte est considéré comme une attaque armée, mais pas comme une attaque armée. Le terme attaque armée a un sens beaucoup plus large que l’attaque armée », a-t-il expliqué.

Selon lui, la stratégie européenne de sécurité de 2003 parle également de la nécessité d’une intervention militaire opportune, rapide et, si la situation l’exige, suffisamment forte en cas d’attaque armée. C’est-à-dire dans une situation où il n’y a pas eu d’attaque armée directe.

La deuxième différence est le rayon d’action dans lequel l’UE et l’OTAN vont opérer. Selon Petráš, l’article 5 du traité de Washington définit le déploiement possible de forces armées dans la zone géographique euro-atlantique, c’est-à-dire l’Europe, l’Amérique du Nord ou toute autre zone géographique où le tropique du cancer est la frontière géographique de délimitation. « En revanche, l’UE comprend des territoires appartenant à des États membres partout dans le monde. Si nous prenons l’histoire et si l’UE existait en 1982 telle qu’elle est aujourd’hui, alors le Royaume-Uni pourrait demander l’activation de l’article 42 (7) à la suite de l’invasion des forces argentines dans les Malvinas (Falklands) », a déclaré Petráš. Il a ajouté qu’en raison du fait que ce territoire se trouve dans l’hémisphère sud, il est impossible d’envisager le recours à l’OTAN en vertu de l’article 5 du traité de Washington.

Une autre différence réside dans les moyens à utiliser pour activer l’article en question. L’article 5 du Traité de Washington prévoit qu’un État membre, dans l’exercice de son droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, aide la ou les Parties au différend en agissant immédiatement, seul ou en collaboration avec d’autres parties. les Parties, les actions jugées nécessaires, y compris le recours à la force. Rétablir et maintenir la sécurité de la région euro-atlantique. Par conséquent, le texte de cet article offre aux États membres la possibilité de décider comment contribuer à cette assistance ; s’il soutiendra « uniquement » des mesures diplomatiques ou si des contre-mesures « dures » seront mises en œuvre sous la forme d’une intervention des forces armées », a déclaré Petráš.

Selon lui, les mots « une telle action est jugée nécessaire » est une clé importante dans le texte de cet article. Selon lui, ces mots laissent aux États membres de l’OTAN une grande marge de manœuvre pour décider quel type d’action est approprié et proportionné. Au contraire, selon l’expert, le traité de Lisbonne oblige les États membres de l’UE à fournir une assistance et un soutien par tous les moyens disponibles.