Excédent du commerce extérieur de la République tchèque en novembre après cinq mois

En novembre dernier, le commerce extérieur de la République tchèque affichait un excédent de 5,7 milliards de couronnes après cinq mois de déficit. Cependant, dans une comparaison d’une année sur l’autre, 26,3 milliards de CZK sont inférieurs. Le solde est affecté négativement en particulier par un déficit commercial plus important avec le pétrole et le gaz naturel en raison de la hausse des prix sur les marchés mondiaux, au contraire, un excédent commercial plus important d’une année sur l’autre avec l’électricité et le gaz a un effet positif sur celui-ci. . C’est ce qui ressort des données préliminaires de l’Office statistique tchèque (ČSÚ), qui les a publiées aujourd’hui sur son site Internet.

Les importations et les exportations étaient plus élevées d’une année à l’autre au cours du mois surveillé. Les exportations de marchandises ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 380,4 milliards de couronnes tchèques et les importations de 17,1 % pour atteindre 374,7 milliards de couronnes tchèques. « En particulier, la hausse des prix des matières premières et des intrants énergétiques a contribué à leur valeur plus élevée, d’autre part, le commerce des véhicules à moteur et de leurs pièces détachées a entravé la croissance des deux indicateurs », a déclaré Miluše Kavěnová, directeur du Département du commerce extérieur. . Statistiques du CZSO. Novembre dernier avait un jour ouvrable de plus que novembre 2020.

Dans le cas des échanges de pétrole et de gaz naturel, qui, selon les statistiques, affectent la balance globale du commerce extérieur, le déficit en glissement annuel a augmenté de 7,6 milliards. Les échanges avec les ordinateurs et l’électronique et avec les métaux de base ont également affiché des déficits plus élevés, de 7,2 milliards et 5,1 milliards, respectivement. Le commerce des véhicules à moteur s’est soldé par un excédent, qui aurait été inférieur de 4,5 milliards de CZK d’une année sur l’autre.

D’autre part, l’excédent commercial de l’électricité, du gaz, de la vapeur et de l’air conditionné a augmenté de 8,3 milliards de couronnes en glissement annuel en raison de la croissance des prix et de la plus grande quantité d’électricité exportée. Le commerce des produits liés aux déchets a également enregistré un excédent croissant, d’année en année plus d’un milliard.

La balance commerciale extérieure avec les pays de l’UE s’est soldée au onzième mois de l’année dernière par un excédent de 76,3 milliards de couronnes, en baisse de 2,6 milliards de couronnes sur un an. Selon CZSO, la balance commerciale positive avec la France a diminué et le déficit commercial avec la Pologne a augmenté. Cependant, les actifs commerciaux avec l’Allemagne et la Slovaquie ont augmenté.

Le déficit commercial avec les pays non membres de l’UE a augmenté d’une année sur l’autre de 23,6 milliards de CZK pour atteindre 68,5 milliards de CZK. Le déficit commercial avec la Chine augmente et la transition de l’actif au passif aggrave la balance commerciale avec la Russie et le Kazakhstan, rapporte le CZSO.