Examen de l’amplificateur de signature Atoll IN80. Qualité hi-fi et plaisir en français – AVmania.cz

La Signature IN80 est fabriquée artisanalement en France, agréable et différente de ses concurrentes. Si vous voulez un plaisir passionné à un prix équitable, essayez-le.

excès

Énergique et autoritaire en dehors de la salle de classe



Possibilité d’extension modulaire



Un son audacieux avec une base de basses suffisamment puissante



Peut jouer fort (si vous avez peur des performances apparemment moyennes)

Compteur

Par rapport aux leaders traditionnels, la qualité du traitement est à la traîne à certains endroits



La hi-fi française est une île relativement spécifique en termes de son et d’esthétique, ainsi que de style national. L’une des marques françaises traditionnelles – Atoll – est située en Normandie, presque visible depuis la Manche. Selon le producteur lui-même, ce producteur essaie d’offrir la voix la plus large possible aux parties intéressées, c’est-à-dire de maintenir le prix le plus attractif possible, ce qui est certainement tentant, surtout au milieu d’augmentations de prix extrêmes comme aujourd’hui.

Atoll propose une très large gamme d’appareils dominés par les amplificateurs – peu d’entreprises proposent des composants à partir de la limite de 10 000 couronnes, sans parler de celles qui ne dépendent pas de la production en Extrême-Orient, mais créent honnêtement des produits dans leur pays d’origine.

Apparence et construction

L’IN80 Signature, amplificateur intégré d’une gamme très intéressante, est également fabriqué en France. Malgré le prix abordable, cependant, il possède toutes les caractéristiques visuelles et matérielles de l’électronique Atoll – il y a un joli panneau avant avec des coins arrondis, même des lignes transversales, sur toute sa largeur. Cependant, de la même manière, il existe également des couvertures relativement simples avec de nombreux trous de ventilation ou un panneau arrière très simple mais certainement abordable. Vu que c’est du Made in France, chapeau bas ; Bien qu’il ne s’agisse pas d’un produit de luxe, il est durable et assez assemblé.

L’avant est dominé par le contrôle du volume monté au centre, à gauche de celui-ci se trouve une simple série de diodes indiquant l’entrée sélectionnée, à droite se trouvent trois boutons pour allumer et simplement changer les entrées, rien d’autre n’est nécessaire à la fin. Si seulement, il y avait une sortie casque et un capteur de télécommande à côté du contrôle du volume, donc la commodité ne devrait pas non plus être un problème.

Assez logiquement, l’IN80 Signature est un composant purement analogique, mais la composition des connecteurs est intéressante. Il y a trois entrées ligne communes et une avec possibilité de conversion par un module supplémentaire en entrée phono. Il y a aussi la boucle de bande (c’est-à-dire l’entrée et la sortie), le by-pass (c’est-à-dire l’entrée directe vers l’étage de sortie) et la pré-sortie – il y en a même deux, vous pouvez donc contrôler l’amplificateur de puissance supplémentaire et deux subwoofers.



Atoll IN80 Signature S sans module

Cet amplificateur propose deux paires de bornes d’enceintes, simples mais conformes aux exigences de la classe. En dehors de la prise de courant, il n’y a qu’une petite prise de déclenchement de tension 12V.

Un panneau vissé à l’arrière indique qu’il est également possible d’acheter ici un module convertisseur N/A, qui étendra la connectivité avec deux entrées optiques, deux coaxiales et une USB. Bluetooth compte aussi. Ce module utilise la puce AK4490 et prend en charge PCM 32 bits/384 kHz et DSD128.



Signature Atoll IN80 Avec module N/A en option

Comme les autres modèles Atoll, l’IN80 Signature s’appuie sur un très gros transformateur toroïdal. Il existe également deux paires d’éléments de puissance, chacun avec son propre petit dissipateur thermique et un nombre correspondant de condensateurs de filtrage – ils sont relativement grands. En revanche, la circuiterie d’une carte de circuit imprimé avec une double couche de nickel plaqué or est assez simple, ce qui est inattendu, toujours selon les normes hi-fi classiques de cette classe. L’ALPS bleu classique est en charge du contrôle du volume.

L’amplificateur offre une puissance solide de 80 watts par canal jusqu’à 8 ohms, le fabricant indique également une plage de fréquence de travail de 5 – 100 000 Hz et bien sûr des dimensions : 44 cm de large, 9 cm de haut et 30 cm de profondeur avec un poids de 7 kg

Comment y jouer ?

Notre IN80 Signature a écouté à la fois à la place du Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR avec le Métronome DSC1 sur le Xavian Quarta Evolution (sur le câble Nordost Heimdall 2 et le filtre GMG Power Harmonic Hammer 3000P) et à la place du Cambridge CXA81 avec Cambridge CXC et Teac NT -503, lorsque le Fischer & Fischer SN-70 est lu via un câble Dynamique Audio Horizon 2.

Atoll accorde le son de tous ses composants à un volume de basses significatif, l’IN80 Signature n’est pas différent – c’est pourquoi la contrebasse de « De Canré’s Marinella » (« La Canzone Marinella » | 1997 | Ricordi | 7432153879-2) sonne à certains point dans son niveau de prix.et ferme, jutosité inhabituelle du tout. Ce n’est pas un son « solide », mais il donne définitivement l’impression que les basses sont profondes. C’est une base harmonieuse et relativement élégante, elle préfère définitivement une sensation massive à une bordure parfaite ou à plusieurs positions.

La chanson de Madeleine Peyroux « Blue Alert » (2006 | Rounder | 0602517032798) semble douce et belle, mais on a aussi l’impression que la douce voix féminine est plus profonde que d’habitude, sonnant parfois plus fraîche – cependant, c’est le propre style d’Atoll. Mais nous devrions apprécier un son détendu et bon, un son où le son n’est peut-être pas fondamentalement analytique ou plein de détails, mais subtil, entier et riche.

Contrairement aux basses puissantes, les aigus de « Deceptively Yours » de Norah Jones et Peter Malick Group (« New York City » | 2003 | Koch | 0099923867821) sont en quelque sorte plus stables et moins prononcés, bien que l’enregistrement lui-même soit assez net. Cependant, la lisibilité est bonne et le volume légèrement plus faible évite que le son ne devienne trop aigu lorsqu’on le tourne un peu. C’est vrai que même avec des images bien pires, il n’y a pas d’agressivité.

La voix audacieuse aide à comprendre le dynamisme de la chanson, la richesse de l’interprétation s’accorde bien avec le « Bolero » de Ravel par Seiji Ozawa et le Boston Symphony Orchestra (1974 | Deutsche Grammophon | 415 845-2) – l’amplificateur est agréable musicalement et joué plutôt volontiers et avec un goût élevé à la fin d’une composition il est capable de bien esquisser la gradation énergétique d’un grand orchestre, ce qui peut être lié au fait qu’il joue fort et relativement vite et que sa voix a tendance à être imperceptible au bout des possibilités .

D’un autre côté, la reproduction n’est pas du tout analytique, donc si vous voulez traiter des détails fins et des couches, etc., Atoll peut ne pas vous intéresser du tout – en apparence, c’est « Sérénade pour vents et cordes en ré mineur » de Dvořák » de Dvořák, B. 77 (op. 44) « Dans les versions de Neville Marriner et de l’Académie de St. Martin in the Fields (1981 | Philips | 400 020-2) avec une grande imagerie musicale complexe plutôt qu’une série de détails parfaitement ciblés. En équilibrage de fréquence, le Signature IN80 a tendance à être « bass to treble », donc les informations ressortent surtout dans les médiums et les basses.

L’espacement de « My Old Fire » de Bob James et David Sanborn (« Quartette Humaine » | 2013 | OKeh | 88765484712) n’a rien d’étonnant dans cette catégorie, la stéréophonie est ici évidente, quoique peu profonde.

En revanche, il n’y a rien à redire, à savoir la douceur et la subtilité que véhicule le rock « Many A Little » de l’album du même nom depuis septembre (1995 | Tripple | TRIPPCD1004) – des basses audacieuses rythment et pompent bien , un son plus puissant, une guitare douce et apaisante et un réglage optimiste qui va de pair avec la musique, facile à écouter, tournant, un peu plus lent, mais divertissant, mais pas à cent pour cent authentique.

Décision

L’atoll lui appartient, cela ne fait aucun doute. Cependant, une partie de cette originalité est soit la production en France (ce qui est unique dans ce niveau de prix) soit la possibilité d’extension avec des modules numériques et des gramophones (ce qui est également inhabituel), et on adore ça.

En termes de son, IN80 Signature ne vise pas l’authenticité et le réalisme, cela montre clairement qu’il veut jouer doux, coloré et riche, il veut admirer les basses et la puissance, et la plupart de la musique sonne agréable et agréable, vous pouvez donc jouez n’importe quoi, n’importe quand, comme vous le souhaitez, tandis qu’Atoll maintient un excellent contrôle sur les haut-parleurs. Le Signature IN80 est différent de ses concurrents, mais si vous voulez un divertissement passionné à un prix raisonnable, essayez-le.

Signature de l’atoll IN80

Prix: 25 190 CZK

paramètres techniques

Puissance RMS à 8 Ohms 80 W

Puissance RMS à 4 Ohms 120 W

alimentation 340 VA

Capacité totale 31 474 F

Impédance d’entrée 357 kOhm

Sensibilité 100 mV

Réponse en fréquence 5 Hz – 100 kHz

Signal/bruit 100 dB

5 entrées audio AUX (ou étage phono P50 ou P100 en option), CD, TUNER, TAPE, DVD

1x by-pass d’entrée – pour une utilisation comme amplificateur de puissance

2x sortie pre-out – pour bi-amplification ou pour connexion au subwoofer

Sortie casque 1x jack 6,35 mm

Dimensions (txlxp) 90 x 440 x 300 mm

Poids 7 kg

Note de l’éditeur: L’auteur est le rédacteur en chef du magazine Son Hi-Fiarticle tiré de Son Hi-Fi