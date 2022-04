« Évidemment, ça ne te représente pas » : Aida Victoria Merlano expulsée contre Marbelle

Aida Victoria Merlano a défendu Francia Márquez des attaques de Marbelle et a envoyé un message puissant à l’artiste. Original tiré des réseaux sociaux @marbell.oficial @aidavictoriam et @francemarquezm

Le 29 mars, Maureen Belky Ramírez mieux connue dans le monde du divertissement sous le nom de Marbelle, elle a été critiquée pour s’être exprimée contre le candidat à la présidentielle colombienne, Gustavo Pétro comme ‘El cacas’, un personnage devenu célèbre en apparaissant dans la série Netflix, ‘La casa de las flores’.

De plus, le chanteur colombien a évoqué la formule de vice-présidence de Petro sur Twitter, France Marquezcomme le mythe du « King Kong ».

Cependant, quelques instants après avoir lancé de fortes accusations contre la candidate à la vice-présidence, Francia Márquez, elle en a profité pour répondre via son compte Twitter avec des déclarations fermes.

« Non seulement le racisme blesse, mais il tue. Le racisme non seulement nous nuit, mais nuit également à ceux qui l’expriment car il ne doit pas se construire sur l’amour et la différence. J’envoie un câlin ancestral à Marbelle pour qu’elle puisse guérir et construire des différences», a écrit le candidat.

En réponse, l’artiste a souligné dans sa première réponse que ne pas se sentir représenté par Francia Márquez Et elle ne le croit pas non plus.

« J’ai rendu ton étreinte ancestrale pour que tu puisses la garder pour toi ! VOUS NE ME FAITES PAS CONFIANCE OU NE ME REPRÉSENTEZ PAS SANS GOÛT… ne venez pas me voir avec des discours ringards que vous voulez tromper les gens ! », a-t-il écrit, citant l’ambiance du candidat.

La déclaration de l’artiste a fait une brèche sur les réseaux sociaux parmi ceux qui sont d’accord avec la déclaration du traducteur ‘Collar de Perals’ et s’opposent aux politiques proposées par le candidat Gustavo Petro, ainsi que ceux qui soutiennent le projet de gouvernement proposé par le chef de l’opposition au milieu de l’agitation campagne présidentielle vécue. La Colombie aujourd’hui.

C’est là qu’Aida Victoria Merlano, la fille d’un ancien membre du Congrès fugitif de la justice et réfugié au Venezuela, entre dans le combat. , a précisé que son vote n’était pas pour le mouvement politique.

« Evidemment ça ne te représente pas, comment te sentirais-tu représentée par une femme qui parle d’amour et d’égalité ? Parce que votre discours est principalement basé sur la haine »a écrit barranquillera dans son message Twitter.

Contenu reproduit par le portail de divertissement « Chismes Hoy Col » qui a pris une capture d’écran de l’histoire Instagram d’Aida Victoria Merlano, qui n’est plus disponible, où elle a également ajouté une courte légende à ce qui avait été précédemment publié sur Twitter :

« ASSEZ DE HAINE. Construisons à partir de l’amour et de la DIFFÉRENCE », peut-on lire dans des publications.

Voici le contenu complet de Aida Victoria Merlano :

Aida Victoria Merlano attaque Marbelle pour les attaques racistes de l’artiste contre Francia Márquez. Extrait d’Instagram @chismes.hoycol

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’une réaction surgisse car le portail qui reproduisait l’information avait déjà dépassé les 1 300 « j’aime » de plusieurs internautes qui ont également laissé plusieurs commentaires concernant la déclaration d’Aida Victoria Merlano, notamment :

« Chacun donne son avis librement et a ses propres critères. La France ne me représente pas et ne me donne pas confiance. C’est mon opinion et ce n’est pas du racisme. » « Cette vieille dame (Marbelle) n’a jamais rien apporté à ce pays ou à cette société, alors pourquoi considéreraient-ils son opinion? »« Enfin je soutiens partiellement Aïda », « La vieillesse rend Marbelle amère », « Marbelle n’a pas d’amour-propre, ressentira-t-elle l’amour-propre pour les autres »entre autres.

