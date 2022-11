Euthanasie de la ville normande. Ils n’ont pas sauvé les taureaux sauvages de la Seine

Pendant le transport, le vétérinaire constate que l’état de l’animal s’est détérioré, notamment sa respiration. Il souffre, il n’a pas assez d’oxygène. Il était clair qu’elle souffrait et nous avons décidé qu’il était inapproprié de la relâcher dans les urines et de procéder à l’euthanasie, a déclaré le vétérinaire Ollivet Courtoisov.

Le vétérinaire a examiné l’homme pendant l’opération de sauvetage et a constaté qu’il ne mangeait pas et que son système digestif fonctionnait mal. Selon eux, l’état des invités à cette époque était très préoccupant. L’agence AFP a annoncé aujourd’hui le lancement de l’opération de sauvetage.

Bluha se retrouve dans une rivière qui traverse également Pa, loin des régions arctiques et subarctiques où se rendent habituellement ces mammifères aux expressions faciales riches. Il a nagé à mi-chemin entre le fleuve et la métropole française. L’équipe de secours l’a enfermé dans une écluse du village de Saint-Pierre-la-Garenne, lui donnant des vitamines et des antibiotiques.

Le transport du grain commence le mardi vers dix heures du soir et la première étape dure environ six heures. L’équipe de 24 ans, avec l’aide d’équipes de secours, a d’abord dû tirer le corps dans une corde suffisamment solide pour soulever la corde de l’écluse. Des cétacés sont soudainement sortis de l’eau.

Un pvs refroidi avec du foin est préparé pour la charrue, qui est transportée à Ouisterham. Là, il l’attendait dans une grotte d’eau salée, où elle passerait environ des jours avant d’être relâchée dans l’eau.

Le taureau est un mâle et n’a pas de maladie infectieuse, mais n’a pas d’activité permanente, ce qui explique pourquoi je ne l’ai pas nourri. Les vétérinaires vont essayer de rétablir la durée, bien qu’on ne connaisse pas encore la cause du problème, a précisé l’organisation non gouvernementale de protection animale. Sea Shepherd sur Twitter. Il a publié plusieurs photographies de transport de cétacés.

Bluha s’était également égaré dans l’eke français dans le passé. En 1948, il se retrouve à St. Poisson à St. Loire.