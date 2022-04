Eurostat : la dette de la République tchèque a augmenté au rythme le plus rapide de l’Union européenne l’année dernière

« Selon Eurostat, nous sommes à nouveau Européens. Cette fois, nous sommes endettés. L’année dernière, nous étions les pires de toute l’UE. L’année électorale 2021, présentée par le mouvement OUI, apporte une dette record à notre pays. C’est pourquoi nous ne pouvons pas fournir des armes complètes à tout le monde maintenant, comme l’opposition nous l’a suggéré. » Le ministre des Finances Zbyněk Stanjura (ODS) a déclaré à TK.

Dans l’ensemble de l’UE, la dette a diminué en moyenne de 1,9 point de pourcentage pour atteindre 88,1 % du PIB l’an dernier. L’économiste en chef de la Creditas Bank, Petr Dufek, a souligné que la dette des pays de l’UE diminue relativement uniquement en raison de la croissance économique nominale. En fait, la dette des pays de l’Union européenne a augmenté de 675 milliards d’euros pour atteindre 12,7 billions d’euros, alors que la majeure partie de cette augmentation de la dette a été fournie par les pays de la zone euro, selon Dufek.

L’augmentation de la dette publique au premier trimestre s’explique principalement par l’émission d’obligations d’État standard car préfinancer les tranches en couronnes de la dette publique. « Le ministère a vendu des obligations d’État à échéance supérieure à un an d’une valeur nominale totale de 134,2 milliards de couronnes, assurant ainsi une couverture de plus de 92 % du total des paiements d’obligations d’État à moyen et long terme de la couronne cette année », indique le rapport.

La dette publique se compose de la dette publique et résulte principalement de l’accumulation du déficit budgétaire de l’État. Il est financé par des bons du Trésor, des obligations d’État, des prêts directs ou des prêts de la Banque européenne d’investissement.

Comment les pays de l’Union européenne ont été créés

Selon Eurostat, la dette publique tchèque est passée de 37,7% à 41,9% du PIB l’année dernière. Réduction de la dette seuls cinq pays ont signalé : Estonie (18,1 pour cent), Luxembourg (24,4 pour cent), Bulgarie (25,1 %)a Danemark se Suède (tous deux 36,7 %). Autrement les plus endettés malgré une réduction significative de la dette Grèce (193,3 %) ont suivi Italie (150,8 pour cent), le Portugal (127,4 pour cent), Espagnol (118,4 %)a France (112,9 pour cent).

Dans 14 pays au total, la dette dépasse 60 % du PIB, ce qui était la limite fixée par le Pacte de stabilité et de croissance, jusque-là contraignant. Cependant, le bloc européen a suspendu sa validité après le début de la pandémie pour soutenir les économies touchées par la crise, et maintenant les pays se préparent à négocier sa forme actualisée.

L’année dernière, tous les pays de l’UE, à l’exception du Danemark et du Luxembourg, ont enregistré des déficits budgétaires. La République tchèque fait partie des pays dont le déficit est supérieur à la moyenne, qui est passé de 5,8 à 5,9 % du PIB l’an dernier.