EURO 2020 : le retour de Benzema rend la France encore plus dangereuse – Équipes – EURO 2020 – Football

Benzema fait vibrer les supporters français

Benzema, qui a marqué un nombre incroyable de 279 buts en compétition en 12 saisons avec le Real Madrid, revient dans l’équipe nationale après une pause obligatoire de six ans. « C’était dur mentalement. Mais je n’ai jamais cessé d’y croire » dit-il avec émotion retournerconférence de presse et a envoyé des fans déjà euphoriques dans l’extase de l’EURO. Les ventes de maillots ont bondi de 2 400 % après l’annonce des nominations de Benzema. Grosse surprise, joie encore plus grande.

Il y a quelques mois à peine, la participation de Benzema à l’EURO 2020 semblait complètement irréaliste. Après que le joueur de 33 ans ait été exclu de l’équipe par l’entraîneur Deschamps en 2015 pour une affaire de chantage qui devait être entendue au tribunal en octobre, sa position est devenue encore plus dure.

Deschamps avec retour en arrière

Benzema, qui serait impliqué dans le chantage de l’ancien coéquipier Mathieu Valbuena, a accusé Deschamps de racisme et s’est senti trahi par l’association. Deschamps et FF -Le président Noël Le Graët s’est longtemps tourné du côté opposé et a refusé le pardon. « Les Bleus n’ont plus besoin de Benzema » Le Graet a souligné en février.

Après de longues discussions et un pas de géant dans son ombre, Deschamps a ensuite pris le relais peu avant l’EURO et a convoqué Benzema dans son équipe. « Décision incroyable » , Le Graet a salué le retour de l’ancienne persona non grata et a félicité Deschamps pour cette décision. Personne ne veut établir un lien possible avec le problème d’un centre d’ouragan aigu plus tôt dans l’année.

Benzema est bien accueilli par l’équipe

Mais comment la nomination de Benzema a-t-elle été accueillie dans l’équipe ? Basé sur « L’Equipe »-Le journaliste David Fioux est excellent. « Il est revenu très modestement. Aucun problème dans l’équipe » a-t-il déclaré dans une interview à un événement sportif.

Mais il est également important à ce stade que Benzema améliore encore le grand favori pour le titre européen et résolve l’énigme de la tempête de rêves. Mbappé avec lui force et Griezmann avec ses idées sur les flancs, plus Benzema avec sa menace de but au milieu. Avec Olivier Giroud ou Anthony Martial non nommé à ce poste, la France a été formidable, maintenant l’attaque de la France est un spectacle naturel.

Nom non noté

DFB-Elf et l’entraîneur national Joachim Löw auront une chaîne défensive à trois avec Mbappe, Benzema et Griezmann Ligue des champions-Vainqueurs contre Antonio Rüdiger, Mats Hummels et Matthias Ginter et pourraient attirer Joshua Kimmich à droite comme brise-lames supplémentaire contre Mbappe. Si la défense allemande reste indemne dans ce match, ce sera un point d’exclamation. Le test d’endurance est arrivé dès le premier match.

Voir la Coupe du monde 2002 pourrait donner du courage à l’équipe de la DFB. À l’époque, la France avait les meilleurs buteurs des ligues anglaise, italienne et française avec Thierry Henry, David Trezeguet et Djibril Cissé et était sur le point de remporter le titre. Après trois matchs avec deux défaites et zéro but marqué, c’était fini après les préliminaires et le retour de l’ensemble de stars françaises. Cependant, l’équipe nationale allemande ne doit pas compter sur l’histoire qui se répète.