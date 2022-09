Été de baseball Hlubok loué | Sports | Budějska Drbna

Le sport qui a répandu le nom de Hluboká au pays et à l’étranger est sans aucun doute le baseball. Et cet été de baseball a été rempli de succès sportifs et organisationnels. Sokol Hluboká accueille deux grands tournois internationaux juniors, une réunion des équipes nationales masculines et féminines seniors, et en plus, pour commémorer le 160e anniversaire de la fondation de Sokol, Sokol a mis en place un camp sportif de banlieue pour les enfants.

« Parce que travailler avec les enfants est le plus logique. C’est la chose la plus importante que nous, en tant que club sportif, pouvons donner à la ville et à la société. Les réalisations sportives ne sont vraiment que le résultat logique. » Juge en chef Sokol david astnypartisan de longue date de l’équipe masculine d’extra-ligue jusqu’à cette saison.

Donc, si nous le prenons du plus ancien au plus jeune, les hommes de Sokol ont facilement conservé leur affiliation extra-ligue, car ils ont dominé la section superstructure et ont également assuré à Hluboka la meilleure compétition de baseball pour la saison suivante. Les bonnes joueuses et âmes du baseball Hlubok, Kateřiny Petroušková et Maříková, sont devenues co-champions d’Europe avec la République Tchèque en France en août !

Et troisièmement, du baseball senior : Mi-juin, le centre sportif et de détente organise des camps d’entraînement pour les équipes nationales masculines et féminines, et dans le cadre du ALL STARS GAME du week-end, les meilleurs joueurs sont présentés au public sportif en compétition et compétences d’exhibition entre les équipes nationales tchèques et un certain nombre de stars Extraliga. L’un des meilleurs batteurs d’Extraliga Martin Mužík et le lanceur Jan Novák jouent pour l’équipe nationale, et les fans ont voté pour Petr Síla, qui soutient Sokol cette année, pour la sélection Extraliga.

Cependant, Hluboká a accueilli deux tournois internationaux très importants cette année. Et il s’occupe d’eux en terme d’organisation au numéro un sans prétention ! À la mi-août, avec Ostrava et Brno, ce sont les Championnats d’Europe juniors. Des représentants de dix-huit ans de France, d’Espagne, d’Autriche, des Pays-Bas, de Lituanie et de Grande-Bretagne étaient présents à Hluboká, qui y ont joué des matchs de groupe. Lors de la finale à Brno, nos juniors ont remporté le bronze européen !

Sans aucun doute, la SUPER CUP de juin, un tournoi international pour les joueurs de baseball de dix ans, est la plus exigeante sur le plan de l’organisation, avec la participation de quatre cents joueurs de sept pays européens. De plus, la célèbre chanteuse Shaquira et le défenseur de l’équipe nationale espagnole et du FC Barcelone Gérard Piqué ont accompagné leur fils Milan, qui joue pour l’équipe nationale de Catalogne, par l’entraîneur, la direction de l’équipe, les fans et de nombreux parents. « La SUPER Cup à elle seule a rapporté à Hluboká et aux hommes d’affaires locaux environ deux millions de couronnes. Mais plus important encore, le tournoi a eu un excellent niveau et une excellente réponse dans toute l’Europe et Hluboka, grâce au baseball, a été vu et admiré en personne par des centaines et à travers les médias par des milliers de supporters étrangers, » a déclaré David Astn.

L’entraîneur des enfants Sokola Eliška Tenklová est l’un des principaux organisateurs de la SUPER CUPA. « Le fait que Hluboká ait pu devenir la capitale européenne du baseball scolaire pendant quatre jours n’aurait pas été possible sans l’aide de la ville et de son maire Tomáš Jirsa, des hommes d’affaires locaux et des dizaines de bénévoles, pour lesquels nous remercions à nouveau Sokol. Vingt- quatre équipes de sept pays européens ont disputé un total de quatre-vingt-huit matchs ici. Tout le monde devait manger, ils devaient être logés autour d’eux, ils avaient d’autres programmes d’accompagnement. C’était l’événement le plus exigeant que nous ayons jamais organisé sur le plan organisationnel. Mais le La réponse a été excellente et je crois qu’un tournoi similaire nous attend dans les années à venir. Mais je considère qu’il est plus important qu’à Sokol nous travaillions avec succès avec les enfants et les jeunes depuis de nombreuses années, leur donnant la joie de bouger, leur montrant comment passer leur temps libre de manière significative. Et le fait que des individus incroyables grandissent ici est un cadeau pour de nombreux entraîneurs s bénévoles et autres fans autour de notre Sokol. » Félicitez l’entraîneur Eliška Tenklova.

Parmi les douze ans, Matouš Mlýnek de Hlubok a joué pour l’équipe nationale tchèque au Championnat du monde U12, notre équipe a remporté la neuvième place à Taiwan ! Dans le cadre du Tebíč SUMMER CUP EURO BASEBALL TOUR, une ligue estivale de baseball pour les jeunes à laquelle les joueurs participent individuellement, dans la catégorie des treize ans, Gustav Platenka et Petr Mužík ont ​​remporté le bronze dans l’équipe HAWKS, déclarés meilleurs lanceurs du tournoi. . Chez les 15 ans, l’équipe MAWERICKS a remporté l’or, représentée par Michal Cajz, Lukáš Chromý et Matěj Kubát, Hugo Borovec, qui était nominé pour l’équipe IRON WINGS, a remporté l’argent. L’équipe TORNADOES, représentée par Jan Sekyrka et notre imon Mlýnek, a décroché le bronze. Michal Cajz a également été invité chez le représentant tchèque du Championnat du Monde Cadets au Mexique !

« Nous sommes une petite ville et il est clair que nous ne pouvons pas avoir une base de joueurs et d’entraîneurs comme les équipes de Prague ou de Brno. Il est beaucoup plus important de travailler avec nos enfants et nos jeunes. Vous n’imaginez pas à quel point je suis fier que l’équipe masculine de ligue supplémentaire d’aujourd’hui soit bâtie sur nos gars, car c’est le résultat d’un travail de longue haleine. Des joueurs âgés de dix-huit ans et moins comme Michal Malát, Viktor Sedláček ou David Jelínek et d’autres qui ont égalé leurs coéquipiers plus âgés ont eu de l’espace. Matěj Vlach, Petr Vojta ou Martin Jiránek en sont aujourd’hui les piliers et ils n’ont pas encore vingt ans. Ainsi, les enfants qui s’entraînent et s’entraînent à notre Sokol aujourd’hui, et qui, par exemple, participent à notre camp de baseball d’été ou à notre camp de banlieue pendant les vacances, ont de réelles chances d’atteindre des niveaux de performance élevés bientôt. Et pour cela, merci aux bénévoles – les entraîneurs et autres fans de la fête Sokol, qui, j’en suis sûr, font de Hluboka un meilleur endroit où vivre. » a conclu David asn.