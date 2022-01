Estefanía Banini d’Argentine a été sélectionnée dans le cadre de l’équipe féminine idéale 2021 lors de la cérémonie The Best.

Estefanía Banini fait partie de l’équipe idéale de 2021 (@argentina)

Argentine Stéphanie Banini reconnu ce lundi comme l’un des joueurs les plus remarquables du football mondial en 2021. Le Mendoza, qui joue actuellement pour Atletico Madrid d’Espagne, sélectionné comme l’un des 11 membres de l’équipe idéale de la FIFA annoncée lors de la cérémonie de remise des prix Meilleur qui a eu lieu à Zurich, en Suisse.

Banini, 31 ans, est l’un des trois Sud-Américains restant dans cette formation qui a également composé Christian Endler (Lyon), Lucy Bronze (Manchester City), Wendy Renard (Lyon), Millie Bright (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea); Barbara Bonansea (Juventus), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal) et Alex Morgan (San Diego Wave FC).

Cette controverse installée au moment de l’annonce de l’équipe parce que le même à l’exclusion des joueurs de football de Barcelone, l’équipe qui a remporté l’année dernière la Ligue des champions, la Coupe de la Reine et la Ligue Iberdrola en Espagne, et qui a également Alexia Putellas, récemment vainqueur du Ballon d’Or et a également décerné le trophée The Best lors de la même cérémonie que le joueur de l’année 2021.

La nuit, Banini est mis en évidence comme Capitaine de l’équipe nationale d’Argentine lors de la Coupe du monde 2019 en France et a demandé comment vous sentiriez-vous si vous portiez un ruban dans cette équipe de rêve de la FIFA ?. « Ce serait un honneur, ce serait incroyable, et le simple fait de faire partie de cette équipe de joueurs incroyables est spectaculaire », a-t-il déclaré, visiblement touché après être devenu membre de l’équipe. le premier joueur de l’albiceleste à réaliser cet exploit.

Onze femmes idéales FIFA et Fifpro

Cette confession est venue seulement un jour après retour à l’activité de milieu de terrain, qui a passé du temps hors du terrain après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure à l’un de ses genoux. La femme de Mendoza est entrée dans la deuxième mi-temps du match qui s’est soldée par une victoire avec 3-2 de l’ensemble matelas elle sur lui Club sportif de Huelva.

Les débuts de Banini dans le sport étaient dans le futsal club de ciment de Mendoza puis est passé au football 11 en Puma. Son immense talent l’a fait appeler dans l’équipe nationale et ainsi, sans passer par la première division argentine, ils sont venus la chercher du Chili en 2011. Dans coloré, Estefi a brillé : il a remporté dix titres en quatre ans, dont la Copa Libertadores 2012. Cette campagne lui a donné l’opportunité d’aller à L’esprit de Washington prestigieux NWSL des États-Unis. Le saut vers l’Europe se fait avec un cycle court en Valence puis trois ans en levante. Aujourd’hui, il a joué dans Atletico Madrid.

Au cours de la dernière décennie, Banini est devenu un symbole de l’équipe nationale argentine et le capitaine de la dernière équipe France coupe du monde 2019. Cependant, la différence avec l’entraîneur Carlos Borello et sa demande publique pour un changement de leadership, a conduit à son expulsion de l’équipe nationale après ce concours et à ce jour. « Je n’ai jamais dit non à l’équipe d’Argentine, mais je veux toujours qu’elle s’améliore. A cet âge j’ai fait ma carrière, Je n’ai pas besoin d’être dans l’équipe nationale pour sortir (à l’étranger). Maintenant, un projet à long terme a été signé en Argentine et c’est très important, c’est ce que nous recherchons. Espérons qu’ils mettent les bonnes personnes afin qu’ils puissent le gérer de la meilleure façon possible. C’est ce que nous voulons : qu’après toutes les années où nous avons lutté, ils mettent des gens qui le méritent et qui ont la capacité d’amener le football féminin là où il appartient », a déclaré la footballeuse il y a quelque temps dans une interview à infobae. Dans une récente conférence, il a également parlé de son illusion d’être à nouveau appelé par un nouvel entraîneur, Portanova allemande.

Depuis janvier 2021, Mendoza a été sélectionnée par la Fédération internationale d’histoire et de statistique (IFFHS) en La Dream Team sud-américaine de la dernière décennie (2011-2020).

