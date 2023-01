« Est-ce que cet infirme va devenir soldat ? Les Soviétiques insultent les prisonniers de Tchécoslovaquie. Ils regardent devant

Grâce aux efforts du commandant de la République tchécoslovaque, la soi-disant deuxième amnistie pour les résidents de la Russie subcarpathique, de l’Ukraine et de la Slovaquie, qui étaient citoyens de ses pays avant la division de la Tchécoslovaquie, a finalement pu être réalisée le 20 novembre. , 1942. mission militaire en Union soviétique Colonel Héliodora de pique et ses collègues.

Ses compatriotes libérés rejoignirent plus tard son prédécesseur et formèrent la base de la République tchécoslovaque. unités militaires dans URSS. Il s’est immédiatement déployé dans de violents combats en Sokolovao Kyiv et Bíla Cerekev, dans les Carpates, à Dukla et lors de sa libération ultérieure de sa patrie. Certains des amnisties venus de Subcarpathian Rus sont morts d’épuisement du goulag avant d’arriver à l’unité, d’autres sont tombés pendant le long voyage de combat vers Prague.

Cependant, un grand nombre d’anciens prisonniers ont survécu à toutes les épreuves et leur vie a continué dans la Tchécoslovaquie restaurée, où ils sont restés même après l’occupation soviétique. Russie subcarpathique. Quel fut leur sort et comment le régime soviétique les a marqués est attesté par les témoignages de leurs proches, que les historiens racontent Institut d’étude des régimes totalitaires ils ont appelé récemment après la publication des fichiers NKVD sur le site Web de l’institut et sur Aktuálně.cz.

« Dès que j’ai vu la photo de mon grand-père capturé et coupé sur votre site Web, les larmes ont coulé. J’ai su ce qui l’attendait, ce qu’il ne savait bien sûr pas à l’époque », décrit Lada Kampi. son expérience lorsqu’elle a écrit l’annuaire de son fils sur la Tchécoslovaquie dans son travail au goulag, il a aidé à rechercher des informations et a trouvé une photo de son grand-père Mikhail Kampij dans les dossiers.

Il est venu du village subcarpathique de Kolodna et s’est dirigé vers l’Union soviétique non seulement à cause de la Hongrie, qui occupait la partie la plus orientale de la république à cette époque après l’éclatement de la Tchécoslovaquie, mais aussi sous l’influence de la propagande communiste d’avant-guerre sur la guerre promise. atterrir. La réalisation est vite venue, il a été arrêté après avoir traversé la frontière et condamné à trois ans dans un camp de travaux forcés en octobre 1940. Ainsi, il a passé plus de deux ans dans le complexe du camp d’Uchtižemlag.

À sa libération en janvier 1943, il n’avait plus que la peau sur les os. Rendez-vous à Buzuluk, où la République tchèque s’est formée. unité, passer avec une autre amnistie. Il raconta plus tard à son petit-fils comment les Russes s’étaient moqués d’eux à cause de leur condition physique et les avait moqueurs appelés : « De tels infirmes deviendront des soldats ? »

Il a été attiré en Union soviétique par des mensonges sur la possibilité d’étudier

Ludmila Mihulková se souvient également de son père de la même manière. Ivan Lavrišin est né dans le village de Ternovo dans la pauvreté. Il croyait également à la propagande sur une vie meilleure en Union soviétique et à la possibilité d’étudier et de traverser les frontières à l’âge de 16 ans. Il est rapidement arrêté et, en décembre 1941, condamné à cinq ans de goulag pour espionnage. Il est sauvé des travaux les plus difficiles, généralement associés à une mort certaine, grâce à une compétence qu’il a apprise de son père bûcheron – il peut aiguiser une hache et une scie. Il a été libéré du camp sous l’amnistie de novembre en décembre 1942.

Ivan Lavrisine

À peu près la même histoire est entendue de la fille et de la petite-fille de Jiří Plakoš, qui est née à Turja Polana. « Grand-père est issu d’une famille de paysans pauvres et est parti en Russie par peur des Hongrois et sous l’influence de la propagande communiste », explique son petit-fils David Soukup. Jiří Plakoš a été arrêté par les Soviétiques en août 1940 et six mois plus tard, il a été condamné à trois ans de sevvostlag. « Le chauffage dans la cuisine du camp l’a sauvé du goulag », a ajouté sa fille Jana.

Le sort de la Ruthénie tchécoslovaque emprisonnée était similaire à bien des égards. Des milliers d’hommes, pour la plupart jeunes, mais aussi des femmes, ont fui leur foyer. La raison principale est la peur du service militaire dans l’armée hongroise.

La propagande communiste a également joué un rôle dans la décision de partir, mais parfois des accidents malheureux ou des vies personnelles ratées ont également joué un rôle. On peut parler de coïncidences dans l’histoire de Pavel Derbal, qui vient du village de Lazy près de Volovce. À l’âge de quinze ans, il gagnait de l’argent supplémentaire en transportant des personnes à travers la frontière. Dans un de ces actes, il a été arrêté par les gardes-frontières soviétiques en septembre 1940 et, après presque un an d’emprisonnement à Skole, a été condamné à trois ans dans un camp de travail.

En raison de problèmes familiaux, Marie Mohoritová décide de partir pour l’Union soviétique en avril 1940. Elle y accompagne son ami Michal Hrab, décédé deux ans plus tard à Uchtižemlag. Il a été emprisonné à Kargopollag et libéré en décembre 1942. « Mère a ensuite rejoint l’armée tchécoslovaque, a travaillé dans une boulangerie militaire, mais a également été déployée pour transporter les blessés et les morts », a déclaré son fils Miroslav Rjabič, né en 1947 à Broumov, dans l’Ouest. Bohême.

Les milliers de dossiers d’enquête apportés par l’historien ÚSTR d’Ukraine étaient au moins deux fois plus importants pour lui que les autres – en plus des dossiers de sa mère, il a également trouvé ceux de son père Fedor Ryabič, également emprisonné au goulag, en le célèbre Pechorlag.

Píka soupçonne que les Soviétiques veulent « voler » une partie de la république

Les réfugiés de l’île ravagée la plus à l’est de la Tchécoslovaquie ont en grande partie connu le même sort en Union soviétique. Arrestations rapides, séjour dans des cellules de prison surpeuplées, interrogatoires et procès sans possibilité de défense, appels, souvent même sans la présence de l’accusé lui-même. Les réfugiés sont envoyés dans des camps principalement pour avoir traversé illégalement la frontière avec une peine de trois ans.

Cependant, il suffisait que la personne interrogée éveille les soupçons des enquêteurs, par exemple en connaissant une langue étrangère, ou en ayant sur elle une carte ou un carnet ordinaire au moment de l’arrestation, pour se transformer rapidement en espion aux yeux vigilants. du corps du NKVD. Un séjour de trois ans dans le goulag devient soudainement une peine de cinq ans ou plus. Cette farce judiciaire est suivie d’un transport douloureux de plusieurs semaines vers des camps désignés, où le travail forcé et des conditions de vie inhumaines attendent les détenus.

Ce fait déchirant a également été déclaré par le lieutenant František Janda, collègue du commandant de la République tchèque. sur la mission militaire en Union soviétique du colonel Heliodor Píka, qui a recueilli des informations sur les prisonniers tchécoslovaques du goulag auprès de prisonniers libérés, dans son rapport de février 1942 :

« Les conditions de vie dans les camps étaient les plus inimaginables (travail acharné, faim, froid, traitements cruels). Le taux de mortalité incroyablement élevé nous a coûté beaucoup de bons soldats. » Veuve Françoisco-commandant de la mission militaire tchécoslovaque en Union soviétique par le colonel Heliodor Píka

Deux mois plus tard, en avril 1942, Janda écrivait : « Les conditions de vie dans le camp continuaient à se détériorer, le camp n’était pas approvisionné en vivres. Les rations de pain ont été réduites cette année à 300 grammes par jour, il était de plus en plus fréquent que pendant quelques jours aucun pain n’a été donné le même. »

Par conséquent, Amnesty a offert aux Ruthènes emprisonnés leur libération tant attendue. Cependant, cela est racheté en rejoignant l’armée. La plupart d’entre eux se sont dirigés directement vers la République tchèque. unités à se battre avec leur vie pour la république qui n’existait pas alors. Sans la Ruthénie, la République tchécoslovaque serait prête au combat. des unités militaires seraient difficiles à créer en Union soviétique. Avant d’être déployé sur le front, il y avait 3 348 Tchécoslovaques, dont 2 210 soldats de la Russie subcarpathique. Et puis ils ont souvent surpris leurs ravisseurs par leur courage au combat.

Heliodor Píka a décrit leur moralité dans l’un de ses rapports au gouvernement en exil à Londres :

« L’esprit des membres de Subcarpathian Rus était distinctement tchécoslovaque. Après des expériences humiliantes de travail forcé, d’exil et de prisons, leur liberté en Tchécoslovaquie était un objectif sans équivoque pour eux et ils deviendraient des opposants à la fusion de Subcarpathian Rus avec l’Union soviétique. » Héliodor Pikacolonel, commandant de la mission militaire tchécoslovaque en Union soviétique

Avec ses derniers mots, le colonel Píka a prédit avec précision les intentions soviétiques avec la Russie subcarpathique d’après-guerre. Cependant, il n’a reçu aucun signal sur les intentions de Moscou simplement en raison de son manque d’intérêt pour la libération de la Ruthénie après l’amnistie de janvier 1942.

Píka a décrit la politique soviétique envers la Russie subcarpathique dans sa livraison à Londres en mars 1943 comme suit: « Divers phénomènes, tels que des retards dans la libération de la Russie subcarpathique, les tentatives de nos communistes et Kominterns d’être perçus comme ukrainiens, et l’intérêt particulier de la Autorités soviétiques du NKVD que nous n’abordons pas la question de la Russie subcarpathique, tout cela donne lieu au vague sentiment qu’il y a une tendance ou une intention dans la question de la Russie subcarpathique, pas encore concrétisée, peut-être une revendication d’annexion de la Russie subcarpathique. de la Russie à l’Ukraine soviétique. »

Les développements d’après-guerre donnèrent raison au colonel. Subcarpathian Rus est devenu une république en 1945 avec la bénédiction du président Edouard Bénès, puis MS. le gouvernement et la propagande excessive de Moscou et, après la pression de l’Union soviétique, ses composantes.

Jusqu’à six mille Ruthènes de Tchécoslovaquie ont été réduits en esclavage dans le camp

Revenons au début de 1942, lorsque Píka parla de la Ruthénie toujours en prison quelques semaines après la première amnistie et demanda en février au plénipotentiaire soviétique la création de la République de Tchécoslovaquie. de l’unité du général A. Panfilov sur « la libération de tous les citoyens de la Tchécoslovaquie avec un accent particulier sur la libération des réfugiés emprisonnés des territoires tchécoslovaques occupés par la Hongrie ».

Des demandes et des négociations similaires avec les Soviétiques se sont poursuivies pendant onze mois devant le dirigeant de la République tchèque. une mission militaire soutenue par le gouvernement en exil à Londres a poussé Moscou à une deuxième amnistie.

Le Comité de défense de l’État soviétique a finalement publié un décret le 20 novembre 1942, signé par le dirigeant soviétique Joseph V. Staline, déclarant au premier point: « Conformément à l’ordre du Présidium du Conseil suprême du Conseil de l’Union soviétique , le NKVD de l’Union soviétique a ordonné la libération de la Subcarpatie, de l’Ukraine et de la Slovaquie qui étaient avant la partition de la Tchécoslovaquie par des citoyens tchécoslovaques et sont actuellement en prison sur le territoire soviétique en tant que condamnés, faisant l’objet d’une enquête ou détenus pour d’autres raisons raisonnables d’intrusion sur les frontières de la Hongrie. »

Le deuxième point ordonne alors : « Toutes les personnes d’âge militaire qui peuvent être envoyées dans la ville de Buzuluk par ordre du commandant de la brigade tchécoslovaque. »

La deuxième amnistie a touché plusieurs milliers de personnes, principalement des Subcarpaties ruthènes, dont plusieurs centaines de Juifs. Le nombre de Ruthènes de nationalité tchécoslovaque alors dans les prisons et camps soviétiques est estimé aujourd’hui à 5 500 à 6 000.

Mais tous n’ont pas été libérés des camps. Pour beaucoup, l’amnistie est arrivée trop tard, car ils étaient déjà morts. Certains n’ont pas accepté les décisions du Comité de défense de l’État soviétique, d’autres sont restés dans les camps, où les commandants les ont maintenus en esclavage sous divers prétextes.

Les proches des personnes mentionnées ci-dessus qui ont survécu aux atrocités du goulag, obtenu la liberté et enduré les épreuves de la guerre, ont pour la plupart convenu que leurs pères ou grands-pères ne parlaient pas de leur vie au goulag, à quelques exceptions près, ou avaient décidé de ne raconter que des histoires. après novembre 1989. Il a attendu plusieurs autres criminels communistes, comme dans le cas de Fedor Rjabič, qui a été emprisonné dans les années 1950 pour avoir aidé un ami du camp et des soldats à s’échapper vers l’Ouest.

D’autre part, il est à noter qu’après avoir connu le système soviétique, certains d’entre eux ont rejoint le Parti communiste après la guerre. Pour les militaires de carrière et les policiers, cette décision semble être influencée par leur profession. D’autres l’expliquent par la peur de perdre leur emploi. En tout cas, il sera intéressant de savoir ce qui leur passait par la tête lorsque, après février 1948, ils entendirent parler par les médias communistes des « activités perfides et perfides » d’Héliodor Píka, grâce à qui ils furent acquittés et qui furent finalement les communistes exécuté le 21 juin 1949 après un faux procès.

