essai hivernal avec porte ouverte

ROME – Le circuit de Bahreïn est ouvert au public avec une deuxième session d’essais hivernaux, prévue du 10 au 12 mars. La décision, annoncée lors d’une conférence de presse, sera accompagnée dans les prochains jours d’informations complémentaires sur les modalités d’admission et d’une indication du nombre de places disponibles. Pendant ce temps, le comité d’organisation du GP de Bahreïn a révélé d’autres détails sur ce que sera la première étape du prochain championnat. Formule 1 , qui s’élancera en direct du circuit de Sakhir le 18 mars. Il y aura d’ailleurs un grand show pour accueillir le nouveau Circus vintage, mené par DJ Afrojack et d’autres artistes internationaux.

Révolution sur la piste

Lors de la conférence de presse, le modèle de démonstration monoplace 2022 a également été présenté. Formule 1 encore plus excitant avec la nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur l’année prochaine et qui modifiera la conception du moteur. Bugdet, cadre et pneus : tout en question pour favoriser une plus grande incertitude. L’annonce d’une porte ouverte pour une séance d’essais à Bahreïn soulève inévitablement la question de savoir si Barcelone sera également autorisée à regarder l’essai. Les rendez-vous pour le premier combat en Catalogne ont été fixés pour le 23 février, mais on pense actuellement que la participation des fans est en attente.