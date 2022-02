Espionnage contre son propre peuple. En raison de l’affaire Pegasus, une surveillance accrue des écoutes téléphoniques à Bruxelles est abordée – HlídacíPes.org

Le Parlement européen veut lancer des enquêtes sur la Hongrie et la Pologne sur des soupçons selon lesquels leurs gouvernements ont utilisé le programme d’espionnage Pegasus contre leurs détracteurs au lieu de lutter contre le terrorisme. En raison de l’affaire Pegasus, certains députés ont également exigé que l’UE surveille l’utilisation légale des écoutes téléphoniques dans leurs États membres respectifs.

Le logiciel espion Pegasus développé par la société israélienne NSO Group peut contrôler les téléphones portables à l’insu de l’utilisateur et les transformer en dispositifs d’écoute. Cela permet aux attaquants de lire à distance des messages, d’enregistrer des appels ou d’allumer l’appareil photo d’un téléphone. Tout cela sans que l’utilisateur n’ait à suivre lui-même les étapes pour activer Pegasus.

Cependant, un certain nombre de pays qui ont acheté Pegasus à Israël depuis 2016 n’ont pas seulement impliqué ce programme dans la lutte contre les terroristes et les grands criminels. Selon une enquête internationale appelée Project Pegasus, qui a impliqué Amnesty International, Forbidden Stories et 17 organisations médiatiques, des politiciens de l’opposition, des journalistes et des militants faisaient souvent partie des personnes interrogées.

Pression grâce à Macron

Des soupçons d’espions sont tombés à Budapest et à Varsovie. La Hongrie et la Pologne sont l’un des rares pays européens à avoir Pegasus. En outre, le programme appartient à l’Espagne et à l’Allemagne.

Les actions suspectes des autorités hongroises et polonaises ont également fait sensation au sein du Parlement européen. Il a commencé son cas le mois dernier après une initiative des membres du troisième groupe politique le plus puissant, Renew Europe. Les représentants du parti au pouvoir en France En marche !, dirigé par le président Emmanuel Macron, dominent également dans ses rangs. Son nom apparaît également sur la liste des écoutes clandestines.

Texte de Vojtech Freitag sortir initialement sur le serveur efficaceen collaboration avec HlídacíPes.org.

Basé sur déclaration L’eurodéputée Sophie in’t Veld a réussi à obtenir un large soutien sur le PE début février, et le PE devrait donner son accord dans un avenir proche et mettre en place une commission d’enquête spéciale.

Si tel est le cas, l’agence examinera les documents pertinents pendant un an et sollicitera le plaignant et le fonctionnaire de l’État membre concerné. De la même manière, les législateurs ont enquêté sur les Panama Papers ou les opérations de la CIA dans l’UE.

Renforcement des sanctions de l’UE et surveillance des écoutes téléphoniques

Dans le débat sur le système d’espionnage, des voix s’élèvent également pour réclamer une action de l’UE bien plus forte qu’une « simple » commission d’enquête. D’après le général lettre L’Union européenne devrait sanctionner le groupe NSO et prendre « toutes les mesures » pour interdire une interdiction mondiale des produits d’espionnage de l’entreprise.

En novembre dernier, par exemple, les États-Unis, qui ont mis sur liste noire les entreprises israéliennes, ont accepté de restreindre le commerce avec le groupe NSO. En tant que telles, les entreprises américaines ne peuvent pas commercer avec ou fournir leurs services au groupe NSO.

Cependant, selon certaines voix, la situation nécessite une approche plus large, car d’autres logiciels espions similaires pourraient émerger. « Nous avons besoin de règles systématiques qui nous permettent d’utiliser l’espionnage dans des cas comme le terrorisme, mais aussi de protéger les gens contre les gouvernements qui abusent de leur pouvoir pour mettre sur écoute des journalistes, des militants, des avocats et des politiciens de l’opposition », a déclaré le législateur slovaque Vladimir Bilcik à Euractiv. (PPE), qui est membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du PE LIBE, où l’affaire Pegasus est tombée.

Selon Bilčík, même au sein de l’UE, on ne peut pas toujours compter sur les gouvernements des États membres pour garantir un processus équitable d’approbation des écoutes téléphoniques, ainsi que des enquêtes indépendantes sur l’abus des programmes d’espionnage. Par conséquent, l’UE doit appliquer des normes d’écoute électronique à l’échelle de l’UE.

« Les mesures spéciales comprennent, par exemple, la surveillance indépendante des écoutes téléphoniques dans les États membres, qui seront contrôlées et évaluées chaque année dans les rapports sur l’état de droit de la Commission européenne », a ajouté le député européen.

Enquête indépendante ? Fort en Pologne

L’affaire de la procureure polonaise Ewa Wrzoseková ne dépend pas des soupçons des États membres concernant des enquêtes d’espionnage et de la nécessité d’une approche à l’échelle de l’UE. L’année dernière, il a été la cible d’attaques de logiciels espions six fois en deux mois. Selon lui, l’attaque était liée à son enquête sur la légalité des élections présidentielles en Pologne pendant la pandémie, alors qu’il était un « ennemi » du ministre de la Justice Zbigniew Ziobra.

« J’ai déposé une plainte officielle. Mais la même autorité qui était censée m’espionner va maintenant être active dans l’enquête. De plus, le tribunal n’a pas eu la possibilité de savoir où les services secrets de Pegasus étaient impliqués. partout, personne en Pologne ne peut enquêter de manière indépendante sur les abus », a souligné Wrzoseková dans son discours aux législateurs.

En Pologne, le programme a été acheté en 2017 par le Bureau central de lutte contre la corruption (CBA). Selon un audit de l’Office suprême de contrôle polonais, illégalement obtenu environ 5,5 millions d’euros pour Pegasus à partir d’un fonds spécial du ministère polonais de la Justice pour les victimes de crimes. Les achats de technologie comme Pegasus en Pologne doivent financer le budget public et sont donc soumis au contrôle parlementaire.

La situation n’est pas significativement différente non plus en Hongrie. Après que le projet Pegasus ait pointé du doigt Budapest l’année dernière et publié les noms d’hommes politiques et de journalistes de l’opposition, le gouvernement de Viktor Orbán n’a pas commenté l’affaire pendant plusieurs mois. Ce n’est qu’en novembre que Lajos Kósa, député et membre du Fidez du parti au pouvoir, a admis que Budapest disposait d’un tel programme, mais que tous les numéros de téléphone avaient été approuvés par le ministère hongrois de la Justice.

« Le gouvernement dit essentiellement que les écoutes téléphoniques des journalistes sont justifiées en Hongrie. En même temps, il n’a aucun argument quant à la raison pour laquelle nous avons des soupçons. De plus, il peut utiliser du matériel devant les tribunaux contre nos accusés », l’un des journalistes surveillés, Szabolcs Panyi, décrit la situation. .