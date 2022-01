Espagne vs France en direct et en ligne ; savoir quand et où regarder les informations télévisées

La finale de la Ligue des Nations, la compétition entre équipes européennes organisée par l’UEFA, a lieu à 15h45 (heure du Brésil) ce dimanche (10). Le match France vs Espagne sera diffusé en direct sur TNT, avec la possibilité de regarder en ligne au TNT Sports Stadium, TNT Go ou sur TikTok de TNT Sports. Selon la société WarnerMedia, le jeu ne sera pas diffusé sur HBO Max.

TNT Go est destiné aux abonnés des chaînes de télévision payante et est accessible via le site Web ainsi que dans l’application pour les appareils mobiles. Après avoir téléchargé l’application, connectez-vous simplement avec les données des opérateurs respectifs.

Une autre option pour regarder France vs Espagne est de s’abonner à TNT Sports Stadium, une plate-forme qui peut être utilisée par des sites Web et des applications, coûte 19,90 R$ par mois et est disponible sur les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et les téléviseurs intelligents.

Une option à regarder gratuitement et en ligne est le compte TikTok tntsportsbr. À partir de 14h45, le réseau social commencera à montrer le même signal que celui qui est montré à toute personne regardant à la télévision ou en streaming.

Les finales de la Ligue des Nations se déroulent en un match. Si le match nul est dans le temps réglementaire, le match passe en prolongation et en tirs au but. L’Espagne a éliminé l’Italie en demi-finale, tandis que la France a réussi à battre la Belgique.