Espagne – France : Luis Fernández : « L’Espagne m’a tout dit lors de la 84e de finale » | sport

Respirez le foot. Il a jailli. Il parle comme il joue, avec détermination et conviction. À toute vitesse, comme lorsqu’il a traversé le terrain à l’époque où il était un bon milieu de terrain. Luis Miguel Fernández Toledo (Tarifa, Cadix, 62 ans) à chaque affrontement Espagne-France, ou vice versa, son cœur bat vite. Les sentiments s’accumulent. À l’âge de six ans, sa mère et ses cinq frères et sœurs quittent leur résidence de Cadix pour s’installer à Vénissieux, aux portes de Lyon. Là, il a commencé à jouer au football avec des records étrangers jusqu’à ce qu’il ait finalement joué, pendant une décennie (1982-92), 60 matchs avec l’équipe de France. Puis il est devenu entraîneur et maintenant il veut revenir sur le banc.

Interroger. Un autre espagnol-français et des souvenirs tourbillonnaient à nouveau dans sa tête.

Réponse. C’est naturel. Je suis né à Tarifa, mais la France m’a ouvert les bras ainsi qu’à ma famille alors que je n’avais pas encore six ans. J’ai fait carrière ici, j’ai vécu ici, et à chaque fois que je défends le maillot de ce pays, je m’apporte l’honnêteté et le professionnalisme que je dois faire. Je n’oublie pas non plus l’affection qu’ils me donnent à chaque fois que je vais dans mon pays et je n’oublie pas mon stage d’entraîneur à l’Athletic, à l’Espanyol et au Betis, même s’il a été plus court.

P. Vous aimez la France jeudi ?

R. Dans la première mi-temps, il était hors jeu et dans la seconde, il a eu une bonne réaction, ce qui est normal, car la première n’est pas normale pour une équipe comme celle-ci. Il est sorti avec une meilleure attitude, de la motivation, avec une bonne pression, n’a pas laissé la Belgique dominer le match comme ils l’avaient fait jusque-là et est bien revenu.

P. La variante des trois centres (Koundé-Varane-Lucas) est de nouveau à la mode et Deschamps l’a réussi.

R. Tous les entraîneurs changent leurs systèmes, leurs animations. Il l’avait déjà essayé et cela ne fonctionnait pas bien pour lui. Il a réessayé parce qu’il pensait qu’en jouant de cette façon, il pourrait apporter la victoire, c’est le but. Cela a bien fonctionné pour lui si l’on considère que les trois défenseurs centraux avaient deux très longues ailes avec eux et que le but vainqueur est entré en jeu et au centre de la droite de Pavard et un tir de l’autre côté de la surface depuis la gauche, Theo Hernandez . A quatre défenseurs, les arrières latéraux n’ont pas le même parcours et à trois, du fait de leurs caractéristiques, ces arrières latéraux contribuent beaucoup à l’attaque. Système, quand tu gagnes tu as raison et quand tu perds tu n’as pas raison.

P. En tant qu’entraîneur, que pensez-vous de la position dominante de Griezmann derrière Benzema et Mbappe et de la liberté de jouer sur tout le terrain ?

R. Il me semble que c’est votre site. Un endroit où il peut se retrouver, pour être le joueur qu’il a prouvé à l’Atlético dans ses premières étapes. Il a bien fait à 1-4-2-3-1, jouant derrière les attaquants. Il a l’air à l’aise là-bas. Au Barça, il jouait plus pour le groupe et il n’était pas très à l’aise. Il n’a jamais manqué d’attitude, mais il n’a pas retrouvé la forme qu’il avait jusque-là, marquant et passant des buts avec l’Atlético. Maintenant, il est de retour et il est plus heureux. Je pense qu’il aime à nouveau le football et que jouer avec Benzema et Mbappe lui donne plus de confiance.

P. Il semble être le chef de l’attaque, tout passe devant lui…

R. Non, le chef de l’attaque est Benzema. C’est lui qui a le plus d’expérience, le plus d’influence. Il a l’expérience des joueurs qui ont réussi et qui continuent de réussir. Karim a mené cette manœuvre. Faites la différence avec le ballon à vos pieds comme sans. Comme il le fait maintenant à Madrid. Il joue et met aussi des amis. C’est en prime.

P. Benzema et Mbappe se comprennent comme s’ils jouaient ensemble depuis des années.

R. Bien sûr, c’étaient deux joueurs de très haut niveau. Jeudi, nous étions tous très conscients de Mbappe après ses déclarations et les déclarations de sa mère sur son avenir. On ne sait pas comment il réagira sur le terrain. On veut voir son attitude et il est bon, décisif, il fait la différence et il est content de jouer avec Benzema et Griezmann.

P. En tant que milieu de terrain, Kanté vous manque-t-il ?

R. Bien sûr. Quand ce n’est pas visible. Avec lui, l’équipe est meilleure, plus sûre. Sa pression, sa récupération, sa présence dans tout l’entrejeu sont restées sans réponse. J’espère qu’il reviendra bientôt. Pogba a besoin de quelqu’un pour être à ses côtés, pour travailler, pour mordre, pour récupérer. Rabiot est un bon joueur, mais j’aime davantage Kanté. La France avec Kanté en est une autre.

P. Je vais aussi regarder l’Espagne…

R. Oui, d’accord. Je l’aime bien. Il a bien joué. Un jeu d’une grande intensité, d’une grande qualité. Il a joué sans tracas contre l’Italie qui compte 37 matchs sans défaite. Je pense que l’Espagne retrouve son ancien football et cela fait longtemps qu’il n’a pas été entraîné. J’aime beaucoup Gavi et toujours Busquets. Je ne l’avais pas vu jouer à ce niveau depuis longtemps. Il gagne au milieu du terrain, prend bien le ballon, atteint la surface de réparation. Je suis heureux pour Luis Enrique, qui a donné à l’équipe la mentalité et l’attitude qu’il a toujours eues en tant qu’entraîneur.

P. Connaissez-vous Gavi ?

R. Pas. Je l’ai vu quelques minutes à Barcelone, mais contre l’Italie, je l’ai vu comme un gamin avec du caractère, de la personnalité, de la qualité, avec une bonne attitude, ce que j’aime. Il a l’air sans tracas. Il a récupéré, il a appuyé. Avec le ballon, il essaie toujours de jouer. Jouer avec sang-froid et aisance n’était pas facile au début. Il avait gagné beaucoup de points dans ce match. Il a fait la différence et a probablement été le joueur qui a donné à Bara une nouvelle attitude plus durable avec Busquets.

P. La finale Espagne-France 27 ans plus tard.

R. Je le vois équilibré. En raison de son style, d’après ce que l’Espagne a vu, la chose normale est qu’il a la possession et la France s’il joue comme en seconde période, il peut blesser l’Espagne avec sa pression et son arrivée.

P. Quel souvenir gardez-vous de la finale de l’Euro 84 (la France a gagné 2-0) ?

R. Que j’ai passé un très mauvais moment. J’ai un joueur devant moi qui… comment dire ? Démangeaisons, jouer avec moi car je suis espagnol et je joue avec la France. Ils ne semblaient pas comprendre que je devais m’abandonner et être honnête avec le pays qui m’a permis d’être footballeur. Ils m’ont tout dit, mais je ne veux plus commenter cela. Je les ai vus plus tard, on a parlé et tout est oublié… Je ne suis pas non plus un gamin sur le terrain. J’ai mes forces et mon caractère et c’est pourquoi je peux comprendre qu’ils me mettent des conditions difficiles pour jouer. Nous avons gagné, mais cela nous a coûté cher. Nous étions à la maison, mais l’Espagne a rebondi.

P. Camacho, qui est un vétéran, va le supprimer…

R. Ils sont tous partis, parce que tout le monde est passé devant moi et m’a dit quelque chose : parler, mordre. Ce jour-là, j’allais bien parce que je voulais souligner que la France n’avait pas tort avec moi. Jouer avec Giresse, Tigana et Platini a des exigences, je dois faire mon travail et ça ne me dérange pas de courir, me battre, récupérer, donner et arriver. Il est content de son poste et fier de montrer à l’Espagne qu’il a la capacité de jouer au football. Ma mère, mes frères, toute la famille et c’est mon hobby, mon stade. Je veux montrer plus que jamais que la France n’a pas eu tort de m’octroyer la nationalité.

P. La réalité est que vous ne perdez jamais contre l’Espagne. Il a marqué six buts avec l’équipe nationale et deux contre La Roja.

R. J’ai joué cinq fois, j’en ai gagné quatre et j’en ai fait un nul. Et ces deux buts sont venus en amical à Bordeaux (2-1) à 88 et un autre sur le terrain du Betis avec Platini comme entraîneur dans le classement Euro 92. Nous avons gagné 1-2.

