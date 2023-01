Escalader l’Everest – combien cela coûte-t-il et comment les chiffres des coûts du Népal augmentent

La plus haute montagne du monde, l’Everest, attire chaque année des milliers d’alpinistes du monde entier. Au fil du temps, le prix des expéditions a tellement baissé que de nombreux aventuriers ont pu se permettre le voyage. Chaque année, le nombre de ceux qui ont atteint le sommet du monde a augmenté. Actuellement, il fait beau au Népal, dont plusieurs groupes ont décidé de profiter. De telles files d’attente se sont formées dans des endroits étroits, qui ont apparemment coûté la vie à onze alpinistes au cours des dix derniers jours.

Depuis qu’Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet en 1953, plus de 4 000 alpinistes ont gravi le mont Everest, selon CNN leur taux de réussite dans l’ascension de la montagne est de 29 %. Plus de deux cents d’entre eux ont payé de leur vie ce pénible voyage.

Cela peut sembler inconcevable, mais même un voyage au sommet de la plus haute montagne du monde est de première classe et économique. Le prix pour gravir les 8 848 mètres du versant sud (Népal) de la montagne, qui est fréquemment utilisé, peut facilement grimper jusqu’à 70 000 dollars (plus de 1,6 million de couronnes).

Selon l’une des entreprises qui ont organisé des voyages au sommet de la montagne pour cet argent, le montant comprenait également l’équipement du groupe, des bombes à oxygène, des sherpas et des frais aux autorités népalaises. Cependant, le wi-fi n’est pas inclus ici, qui est disponible au camp de base moyennant des frais.

En particulier, les grimpeurs doivent également acheter du matériel personnel. Par exemple, une chaussure recommandée coûte 22 000 couronnes, un hache de randonnée coûte au moins 2 300 couronnes, mais il est possible de la louer pour environ la moitié.

Comment économiser ? Ne retenez pas votre souffle dans la file d’attente

Cependant, vous pouvez également économiser de l’argent sur les randonnées. Soit avec un équipement moins cher, en faisant le pénible voyage depuis le côté nord du Tibet, où le coût pour les autorités est moindre, soit sans bombes à oxygène. C’est l’oxygène qui joue un rôle important lors de l’ascension. Alors que les grimpeurs doivent faire la queue pour leur tour, ils consomment de l’air précieux.

La saison pendant laquelle les grimpeurs peuvent se rendre à la montagne ne dure que quelques mois et se termine en mai. De nombreux alpinistes, qui ont également dû attendre le passage du typhon Fani, se sont rendus au sommet de la montagne à la dernière minute. Le 23 mai, plus de 250 personnes l’ont essayé en même temps.

Cherchez l’argent derrière tout

La question se pose de savoir pourquoi le Népal n’a pas réduit le nombre de permis délivrés que les grimpeurs peuvent utiliser pour gravir l’Everest. La raison en est les avantages financiers qu’offre la montagne. Cette année seulement, les autorités ont vendu près de quatre cents permis. De plus, la plupart des aventuriers voyagent avec un Sherpa. D’autres peuples se sont dirigés vers la montagne par d’autres routes, par exemple depuis le Tibet mentionné ci-dessus.

En 2014, une avalanche sur le versant sud de la montagne a tué 13 personnes. Aucun d’eux n’a survécu à l’accident, mais pas un seul touriste parmi eux. Les 13 personnes décédées étaient des sherpas qui aidaient les touristes à se rendre au sommet de la montagne.

La même année, les autorités népalaises ont réduit le prix d’un pass ascendant de 25 000 dollars à 11 000 dollars actuels (253 000 couronnes) pour ne pas perdre les touristes. Dans le même temps, ils ont commencé à chercher d’autres moyens de gagner de l’argent auprès des touristes fortunés.

Ainsi, le Népal a progressivement commencé à exiger systématiquement que tous ceux qui se dirigent vers le sommet du monde paient un sherpa. Il a également dû payer des frais d’assurance-vie plus élevés après la tragédie. Cependant, en raison des montants plus élevés que les sherpas et les guides peuvent gagner, un certain nombre d’entrepreneurs se sont lancés en affaires et ont embauché des guides moins expérimentés.

Le Népal, qui abrite huit des quatorze plus hautes montagnes du monde, bénéficie du tourisme pour une grande partie de ses recettes budgétaires. Il est estimé à 7,5 % du PIB du Népal. En comparaison, le tourisme représente 2,8 % du PIB tchèque.

