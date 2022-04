erreur cruelle après 254 km

Benoît Cosnefroy et Michal Kwiatkowski sont les protagonistes de la finale passionnante de l’Amstel Gold Race. Un pourboire plein de laisser-aller a trompé le cycliste français qui a concocté une terrible blague sur la ligne d’arrivée.

Quelle blague à Benoît Cosnefroy : ils lui avaient communiqué la victoire, la réalisation de la photo l’a figé.

Benoît Cosnefroy et Michal Kwiatkowski ont couru côte à côte. Ils reniflaient, pédalant avec toute la force qu’il leur restait dans leur corps. J’étais au coude à coude, si près que j’entendais mon adversaire haleter. La ligne d’arrivée de l’Amstel Gold Race était là, devant eux. C’était proche et à quelques mètres d’une route droite, tout s’est passé. La fin est captivante, tragi-comique, moqueuse. La victoire est déterminée par le résultat final de la photo, c’est une question de millimètres, de la fraction de roue qui ne peut être distinguée que par l’œil magique de la technologie. Dans cette partie du néant, il y avait de la joie et de la douleur, de l’enthousiasme et de la déception, des mains levées vers le ciel et des cris qui s’étouffaient dans la gorge.

Le succès a été remporté par le pilote polonais de l’équipe Ineos Grenadiers et pour le pilote français de l’équipe AG2R Citroën, ce fut une gorgée très amère. Il a également cru en un bon retour avec lequel il a annulé la course de Kwiatkowski. Après avoir couru 254 kilomètres et sprinté en apnée, une erreur (aussi stupide et cruelle que ça) lui a volé la joie du cœur. Mais ce n’est pas Cosnefroy qui l’a fait et ce qui s’est passé dans ces moments-là était tout à fait réel : son personnel a reçu la mauvaise nouvelle, qu’il avait gagné. Cela lui a été communiqué avant que les médias électroniques ne brisent toutes les illusions et ne crient au bonheur. Il serra les poings, sursauta, loua mais la plaisanterie était à portée de main.

Tout était enfermé dans des millimètres qui le ramenaient à la réalité et démentaient la pointe du faux pas : Kwiatkowski passait devant, la victoire revenant au Polonais qui sur la route de Maastricht à Valkenburg méritait de ne jamais baisser les bras. « Si je me mets à pleurer pour un truc comme ça alors il faut que j’arrête de pédaler – mots chauds recueillis par @GaetanScherrer de L’Équipe -. C’est ma force. Il y a encore des émotions quand je suis sur le podium. Il n’y a pas de quoi pleurer . ».

Carlos Alcaraz après sa victoire à Miami a pu dominer le tennis, l’ère du destin a commencé

Ça brûle et ça fait mal mais ça fait partie du jeu. Dans sa tête, Cosnefroy a retracé, mètre par mètre, cette fin heureuse et s’est demandé où il pouvait se tromper et, aussi pénible soit-il, il n’avait qu’à accepter la décision de la route. « Évidemment, j’aurais préféré gagner contre Kwiatkowski, mais il a été plus rapide que moi – un message véhiculé par la chaîne de l’équipe -. Globalement, en tant qu’équipe, nous pouvons être fiers de ce podium. Je me sens bien et l’objectif est d’être devant. de la course. Je sens que je suis l’un des plus forts ».