Environ 200 exposants ont présenté des technologies de vie respectueuses de l’environnement à Prague

Quatre événements d’exposition ont lieu simultanément au parc des expositions de Letňany à partir de jeudi. Les bâtiments et technologies basse énergie et passifs et les constructions en bois sont le trèfle à trois feuilles des salons For Passiv, For Wood et For Therm. Dans le même temps, les exposants ont également présenté leurs objets dans le cadre de l’événement Prague Roofs. Le représentant du parc des expositions Letňa, Josef Venc, a déclaré que l’exposition occupe une superficie d’environ 12 000 mètres carrés.

Parmi les expositions, en plus des propositions architecturales et de conception de bâtiments à basse consommation d’énergie ou de maisons en bois, il y a aussi de nouveaux produits et technologies qui, selon leurs créateurs, devraient contribuer à la construction et au bon fonctionnement des ménages. Parmi les produits exposés figuraient, par exemple, la construction d’appareils photovoltaïques, l’isolation thermique et le chauffage des murs et du sol, les systèmes de ventilation, les fenêtres isolantes, les panneaux acoustiques, les unités de récupération, les radiateurs design et d’autres systèmes de chauffage. Une autre partie de l’exposition est également axée sur les produits pour les ménages intelligents. La représentante des médias de l’exposition, Lucie Bártová, a également mentionné un centre de consultation, où les visiteurs peuvent obtenir des informations sur les projets et les réalisations de construction, la technologie appropriée, ainsi que les subventions de l’État.