Envie d’aventure, ennuis à la maison. La police a recherché des centaines de personnes disparues l’année dernière

Michaela Patricia Muzikářová, alors âgée de douze ans, a quitté la maison pour aller à l’école le 11 janvier 2017, mais elle n’est jamais venue. Le sol s’est effondré après lui. Une importante unité de police et des dizaines de volontaires ont participé à la recherche, mais leur recherche a échoué. Le principal suspect, le partenaire de la mère de la fille, s’est pendu. Plus de cinq ans se sont écoulés depuis la disparition de Michaela. La police l’a déjà inclus dans le numéro de novembre mémorial de la police.

Le cas de l’homme d’affaires Jan Moťovský, ancien propriétaire du musée Gottland, est devenu connu des médias. En 2011, moins de trois ans après sa disparition, il a été déclaré mort. Ce qui lui est vraiment arrivé, mais à ce jour, la police ne le sait pas.

Troubles mentaux ou sentiment de solitude

Non seulement les hommes d’affaires ou les cadres manquent à l’appel, mais aussi les touristes et les seniors. Environ trois mille personnes disparaissent chaque année en République tchèque. La plupart des cas sont résolus, mais certains sont restés ouverts pendant des années. En 2022, 2 889 Tchèques ont disparu. 78 cas ne sont toujours pas résolus.

« Sur le nombre total nommé, 1 611 personnes de plus de 18 ans ont été fouillées, et parmi celles-ci, 46 personnes sont activement recherchées », a ajouté le porte-parole de la police, Jakub Vinčálek, aux statistiques.

Selon la police, la raison pour laquelle la plupart des gens disparaissent est d’échapper aux ennuis. C’est ainsi que les gens gèrent leurs dettes ou rompent avec un partenaire. D’autres raisons incluent les troubles psychologiques, se sentir seul et non nécessaire.

« Pour les moins de 18 ans, il s’agit le plus souvent de problèmes de relations avec l’environnement immédiat, de problèmes à l’école dans les domaines du comportement et de la performance, et d’un désir d’aventure », ajoute Vinčálek.

Les Tchèques ont également disparu à l’étranger

Cependant, les Tchèques n’ont pas non plus évité de disparaître à l’étranger. Il y a aussi des cas qui semblent avoir été découpés dans un film policier. En 2011, une femme de la République tchèque a pris un ferry pour la Corse avec ses deux chiens. Quand il est arrivé en France, la femme n’était pas à bord, seulement son chien. Personne ne sait ce qui s’est passé.

Dans le passé, l’hebdomadaire allemand Focus attirait l’attention sur le fait que les bateaux et les ferries sont des lieux très courants où les gens disparaissent littéralement sans laisser de trace. Selon la police, certains se sont suicidés, d’autres sont morts dans des accidents, souvent à cause d’une consommation excessive d’alcool. La disparition d’autres personnes, comme une touriste tchèque, reste non résolue.

Est perdu An: perte totale: Suivant dans la recherche : 2022 (au 6 décembre) 2889 78 2021 2698 11 2020 2566 15 2019 3264 9

« Le nombre de personnes ayant des liens directs avec la République tchèque ou ayant une résidence en République tchèque qui ont disparu à l’étranger n’est pas un élément standard qui fait l’objet d’un suivi statistique. En général, on peut dire que la grande majorité des cas de personnes disparues à l’étranger sont prises en charge par des unités de police sur place. disparitions », a déclaré un porte-parole de la police de Vinčálek.

Vinčálek a également mentionné que pour 2019, par exemple, aucune personne disparue n’a été enregistrée à l’étranger. « Pour 2020 et 2021, il y a toujours une personne disparue chacune », a-t-il ajouté, ajoutant que la recherche de personnes disparues à l’étranger était très difficile.

« En raison des différentes structures des forces de sécurité, des règles législatives différentes, des procédures différentes, des barrières linguistiques ou des délais entre la demande de recherche et son lancement sur place », le porte-parole a évoqué le problème.

Quand appeler la police ?

Les personnes âgées constituent également un groupe vulnérable, qui alimente également les statistiques policières sur les personnes disparues. La recherche des parents et grands-parents disparus, qui est entièrement privée, apparaît également fréquemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

Dans divers groupes, il est possible de trouver des photos de seniors se rendant seuls dans une ville étrangère et ne se faisant plus jamais connaître. De plus, en raison de leur âge avancé, le risque que leur vie soit en danger augmente pour les personnes âgées portées disparues.

Manque Marie Pajerová. La police le recherche depuis 2007. Il a été vu pour la dernière fois en train de fêter son anniversaire à Světlá nad Sázavou le 11 janvier. Il a quitté le restaurant vers minuit, mais on ne sait pas où. | photo: Police de la République tchèque

Certaines histoires de parents disparus se terminent tragiquement, mais il y a aussi des cas qui se terminent bien. Début novembre, par exemple, la police de Pardubice recherchait une femme de quatre-vingt-un ans qui n’était pas revenue de ses courses.

« Elle était censée faire du shopping dans la banlieue de Pardubice, elle conduit généralement comme ça et revient généralement dans une à deux heures. Cela ne s’est pas produit cette fois, c’est pourquoi la famille est venue le signaler », a déclaré la porte-parole de la police régionale, Andrea. a déclaré Muzikantová à l’époque. Senior est finalement rentré chez lui le soir, sain et sauf.

Les proches des personnes disparues se demandent souvent quand il est possible d’appeler la police. Ils ne savent souvent pas s’ils peuvent appeler tout de suite ou s’ils doivent attendre. Cependant, il n’y a pas de date limite officielle pour les rapports.

« C’est important de ne pas paniquer, tout le monde peut traîner quelque part. Mais où est le délai ? Ai-je paniqué, ou ai-je filmé les éventuels coupables ? C’est toujours un gros dilemme. Mieux vaut annoncer le plus tôt que tard », a déclaré un porte-parole de la police Jan Rybár à iDNES.cz dans le passé.