ENTREPRISES / Ecommerce managers et Seeders s’unissent pour conquérir l’Europe

Avec plus de 10 ans d’expérience, Ecommerce Manager rejoint le groupe European Seeders

L’agence de marketing en ligne, Ecommerce Manager, basée à Barcelone, fait partie du groupe Seeders. De cette façon, il fera partie de l’une des agences de marketing en ligne les plus présentes en Europe. À ce jour, Seeders possède des bureaux aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Pologne et au Danemark. Avec l’intégration du Ecommerce Manager, le groupe est également présent en Europe du Sud (Barcelone), avec pour objectif d’ouvrir un nouveau siège en France courant 2022.

Selon Sander, co-fondateur de Ecommerce Managers, « L’intégration au sein du groupe Seeders nous permet d’accéder à plus de clients internationaux et d’avoir plus de connaissances. » Et voilà, après cette intégration, les Seeders atteindront une équipe de 80 personnes réparties dans les principaux pays européens.

opportunité internationale

Malgré la tendance à l’internationalisation des affaires en ligne, la plupart des agences de marketing ont une orientation nationale. Pour cette raison, pour le responsable du commerce électronique, cette intégration est considérée comme une opportunité : « Elle nous permet d’aider des clients internationaux à se développer en ligne avec de véritables experts en marketing ayant des connaissances locales dans les principaux pays européens. Cela offre un énorme avantage concurrentiel car les grandes entreprises préfèrent l’uniformité dans l’approche, la qualité et le reporting dans les pays dans lesquels elles opèrent », commente Sander.

Les responsables e-commerce travaillent déjà avec des clients internationaux en France, au Portugal, en Italie et en Espagne, cette intégration leur permet donc de partager leurs connaissances et de créer des synergies avec les équipes de Seeders à travers l’Europe. De plus, Caroline, la responsable du commerce électronique du deuxième pilier, a déclaré : « Nous collaborons avec Seeder depuis plusieurs années et nous avons la même approche professionnelle, en faisant des processus de travail très similaires. Aller plus loin est donc une décision logique qui nous permet de continuer à grandir ensemble.

Conduire la transformation numérique

Ces dernières années, les entreprises attachent de plus en plus d’importance à leur présence en ligne et à obtenir une bonne position sur Google. Surtout les entreprises qui réussissent déjà sur leurs propres marchés et qui souhaitent se développer dans toute l’Europe. Dans ce contexte, les Seeders sont de bons défenseurs dans la création de stratégies de marketing en ligne.

Ecommerce Managers et Seeders s’accordent à dire que la France est l’un des marchés les plus dynamiques et les plus attractifs d’Europe. Pour cela, ils ont tout de suite prévu d’ouvrir un nouveau siège Seeders à Lyon. « L’intégration de notre agence avec Seeders donnera un coup de pouce au chemin que nous avons commencé et nous permettra d’offrir des services de marketing en ligne paneuropéens à nos clients », a ajouté Caroline.

Pour accélérer la croissance et la présence en Europe, le PDG de Seeders, Dennis Akkerman, prévoit d’ouvrir plus de succursales Seeders plus tard cette année. Akkerman commente : « Nous envisageons d’ouvrir un nouveau siège social en Suède, un deuxième bureau en Allemagne, à Berlin, et d’accroître notre présence en Amérique du Sud. Sans aucun doute, un exemple clair de l’ambition de l’entreprise et de la bonne entente entre les deux équipes.