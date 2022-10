Le parking à la frontière de Vinohrady et Strašnice à Prague dans la région de Hagibor est encore plein de remorques portant le logo du magasin d’électronique Amazon. Cependant, à l’avenir, le terrain sera converti en chantier de construction pour de grands projets de bureaux et résidentiels. Après tout, la première phase a déjà été construite dans cet environnement. Le terrain appartient à la société Vinohradská Properties, le principal propriétaire majoritaire étant Mikhail Arustamov, un oligarque russe lié à l’entourage du président russe Vladimir Poutine.

« Bien sûr, nous vérifions tout soigneusement chaque fois que nous achetons un terrain. Entre autres choses, également en vertu de la loi sur certaines actions contre la légalisation des produits du crime et le financement du terrorisme, à savoir également en ce qui concerne le fait qu’il n’y a pas d’actionnaires ou de propriétaires finaux des parties qui ont conclu le contrat. inscrite sur la liste des sanctions ou si la société inscrite sur la liste n’est pas actionnaire ou associé au nominatif. Et jusqu’à présent, rien ne s’est vraiment passé », a déclaré le porte-parole de Crestyl, Ondřej Micka.

Cependant, c’est aussi un fait qu’Arustamov est une personne ayant des liens avec les plus hauts niveaux des affaires et de la politique russes. En 2007, Arustamov est devenu vice-président de Transneft Russie. Nikolay Tokarev, le nouveau chef de l’entreprise, l’a choisi comme bras droit.

Transneft est une société russe basée à Moscou, détenue par le gouvernement russe. Il s’occupe principalement du transport et de l’exportation de pétrole. Il possède le plus grand réseau d’oléoducs au monde, dont la longueur atteint 50 000 km.

Comme déjà Cette liste a été rédigée par News en mars , Tokarev fait partie de la direction de l’Association internationale des transporteurs pétroliers basée à Prague à Slovanské dům. Et c’est là que les chemins de Tokarev et d’Arustamov se sont à nouveau rencontrés. Arustamov est l’un des principaux propriétaires du Centre social et de communication de Prague. Cette société a longtemps loué Slovanský dům à Prague, a indiqué en avril iRozhlas.cz.

Personne n’a dit combien les sociétés Arustam et Farnbauer avaient vendu le terrain à Crestyla. Mais l’argent peut voyager plus loin que Vinohradská Properties. Les parcelles ont été hypothéquées par plusieurs sociétés offshore, comme en témoignent les inscriptions au cadastre. Parmi eux se trouve Oskrot Holdings de Chypre. Selon les données du registre du commerce de Chypre, le propriétaire d’Oskrot Holdings est à nouveau Arustamov.

La construction du Crestyl à Hagibor est actuellement l’un des plus grands projets de développement à Prague. Les deux premiers immeubles d’appartements ont été érigés et approuvés. Actuellement, la première phase du projet de section de bureaux y est également en cours de construction. Le partenaire de Crestyl à ce stade est l’EP Real Estate du milliardaire Daniel Křetínský. La maison des médias de Křetínského, le Czech News Center, y emménagera dans son bureau nouvellement créé.

Au total, cinq immeubles d’appartements et six bâtiments administratifs seront construits à Hagibor. Le projet comprendra une place et une voie piétonne centrale avec des boutiques et des restaurants partant de la station de métro elivského. L’investissement total dépassera neuf milliards de couronnes. La forme des espaces publics autour du projet a été créée sous la supervision du célèbre architecte paysagiste Michel Desvigne de France.