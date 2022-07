Enseigner à travers le conseil d’administration de neuf? Actuellement infranchissable, les experts s’accordent à dire

« Tout d’abord, il faut dire que les directeurs des écoles primaires et secondaires décident du début des cours. Au niveau central, il est établi que les cours commencent généralement à huit heures, ils ne doivent pas commencer avant sept heures et ils doit se terminer à 17 heures au plus tard », a-t-il déclaré. Inspecteur adjoint de l’école centrale Ondřej Andrys à Novinky.

Balaš lie la proposition à l’ajustement du programme d’éducation. « Les étudiants sont submergés de connaissances qu’ils ne peuvent pas appliquer. Alors peut-être que le nombre d’heures sera limité. Je veux couper la première heure. Lors de la modification du cadre des programmes éducatifs (RVP), certaines réductions de programmes doivent encore se produire. Et il a été démontré, surtout chez les adolescents, que se lever tôt perturbe leurs biorythmes et réussit beaucoup mieux lorsqu’ils vont à l’école jusqu’à neuf heures. Beaucoup d’entre eux font des allers-retours aussi », s’est-il laissé entendre.

Dans un sondage pour l’article de Novinek, sur plus de 22 000 lecteurs, un peu moins de 20 % ont exprimé leur soutien à la possibilité pour les enfants d’aller à l’école jusqu’à la neuvième année.

Parmi les arguments les plus courants des parents, c’est que ce sera tellement compliqué pour eux, surtout en 1re année du primaire, à cause du travail, que leur enfant restera à l’école à sept ou huit heures du matin et sera « têtu ». « En groupe. Ou vice versa, il n’y a pas de temps pour les clubs de l’après-midi ou les activités sportives.

« Les parents ont du mal à combiner le travail avec l’abreuvement des petits enfants à huit heures, neuf heures c’est un vol », apparaît dans la discussion sous l’article. « Le ministre de l’Éducation et de la Culture devrait se demander si les cours de l’après-midi jusqu’à quatre heures et demie sont efficaces », a écrit un autre lecteur.

De nombreux experts soulignent qu’en cas de changements généraux, il est nécessaire de modifier non seulement tout le concept d’éducation, mais également les heures de travail de nombreux secteurs, les heures d’ouverture des magasins, ainsi que l’horaire.

Hana Stýblová, directrice de l’école primaire et maternelle de Plzeň-Božkov, a confirmé à Novinkám que près de la moitié des enfants de leur école fréquentent les groupes scolaires du matin entre 6h30 et 7h30. « Je pense que les décalages horaires peuvent être une complication pour les enfants en prolongeant le temps de classe et en même temps en prolongeant le temps de groupe scolaire l’après-midi », a déclaré Stýblová, qui est également vice-président de l’Association des directeurs d’école primaire.

Même le président du Conseil national de l’Union des associations scolaires de la République tchèque – CZESHA et le directeur du Collège de chimie Masaryk à Prague, Jiří Zajíček, ne soutiennent pas la possibilité d’un changement.

« Même lorsque les cours commencent à huit heures du matin, les cours dans les lycées ne se terminent généralement pas avant l’après-midi. Il est également nécessaire de prendre en compte les déplacements des élèves à l’école et à la maison. Si nous changeons de classe pendant une heure, ils ne rentreront à la maison que l’après-midi ou le soir et n’auront pas de place pour leurs loisirs et leurs devoirs », a-t-il déclaré à Novinkám.

Renata Schejbalová, présidente de l’Association des directeurs de gymnases et directrice du lycée de Prague Nad tolou, remettra également le relais aux écoles individuelles. « Les enfants sont aussi souvent dans le groupe du matin », a-t-il déclaré.

« La rentrée des classes dans les régions dépend le plus souvent des liaisons de transport, qui sont soigneusement accordées les unes aux autres au fil des ans. Mais rien n’empêche une école de la ville ou quiconque de la déplacer si tout le monde dans l’école est d’accord », explique Miroslav Hřebeck, programme directeur de l’organisation éducative à but non lucratif EDUin, pour Novinky.

Selon l’inspecteur Andrys, cela dépend de l’accord de l’école avec les parents, de l’emplacement de l’école, des services de circulation liés, de la continuité des clubs et des activités récréatives, de l’horaire de travail des parents, mais aussi des aménagements pédagogiques de l’école. programme.

Le ministère ne sait pas comment cela va se passer

« Commencer les cours à neuf heures a ses avantages et ses inconvénients, et le ministère de l’Éducation comprend certainement les arguments de toutes les parties », a déclaré Ondřej Macura, chef du département des relations publiques au ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports et des Sciences du Ministère de l’éducation, de la culture, des sports et des sciences, a répondu à une question Novinek.

En pratique, selon lui, seuls quelques chefs d’établissement, notamment des écoles privées, utilisent cette option – en commençant plus tard. « Pas grand-chose car un début plus lent de nos jours signifie une fin plus lente avec toutes les complications qui vont avec », explique Macura.

« Des modifications possibles doivent être discutées, et la possibilité de toute conclusion est prématurée pour le moment », a-t-il ajouté.

Dîner et réveil ?

« D’après un certain nombre d’études sur les biorythmes des gens, on peut conclure que l’esprit humain n’est mieux adapté aux activités de travail ou d’étude que plus tard, parfois vers neuf heures du matin. Cependant, ce sujet doit être lié au mode de vie de la société d’aujourd’hui dans son ensemble, y compris les enfants », a déclaré Andrys.

Les parents disent que passer à neuf signifie simplement que les enfants vont se coucher une heure plus tard parce qu’ils vont « rester éveillés toute la nuit avec des téléphones et des tablettes », et ça marchera.

Cela a également été confirmé par des recherches l’année dernière : plus de 40 % des écoliers âgés de 11 à 15 ans sont privés de sommeil en semaine, concluent des scientifiques de l’Université Palacky d’Olomouc.

« Déplacer la rentrée à lui seul n’apportera probablement pas grand-chose s’il n’est pas accompagné d’autres actions. Bref, cela ne signifie donc pas seulement la possibilité de se réveiller plus tard alors que l’enfant se couche aussi tard, voire plus tard », déclare Andrys de l’Inspection scolaire tchèque.

Cependant, selon Petra Mazancová, présidente de l’Association des enseignants de la plate-forme, les études n’ont pas confirmé que les enfants s’endorment plus lentement avec un changement de classe précoce.

« En revanche, toutes les études montrent un effet fondamental et positif sur le bien-être » (se sentir bien physiquement et mentalement – note éd.) étudiants, et donc impact sur l’amélioration de leurs apprentissages. En 2016, l’American Medical Association a émis une recommandation de ne jamais commencer les cours avant 8h30, mais plusieurs auteurs soulignent que même cela – en particulier pour les étudiants plus âgés – c’est trop tôt », a-t-il écrit à Novinkám.

Cependant, selon Radek Sárközi, président de l’Association des chambres pédagogiques, la disposition actuelle est optimale. « Les directeurs d’école devraient prêter attention aux souhaits de la majorité des parents, aux connexions de bus et à d’autres aspects », estime-t-il.

Le membre du conseil d’administration du Bohemia Center for education et le maire de Psáry, Milan Vácha, rappelle également que dans la région, on considérait auparavant que les cours pouvaient commencer à 7h45, quelque part à 8h00 et ailleurs à 8h15. matin matin. « Mais au final on se dit toujours qu’un jeune de 120 ans apprend à partir de huit ans », admet-il.

Selon lui, il faut aussi se rendre compte que si beaucoup de Prague travaillent dès neuf heures du matin, ce n’est généralement pas le cas à la campagne.

Déclarer pour plus tard afin que le terrain soit prêt ?

Cependant, le fondateur de Scio et du réseau ScioŠkol, Ondřej teffl, a pensé que c’était une bonne idée. « Mais seulement si cela doit être mis en œuvre à une certaine distance de l’annonce, peut-être à partir de 2024. »

Les étudiants eux-mêmes avaient tendance à se réjouir du démarrage plus lent des cours. « Depuis longtemps, nous remarquons le manque de sommeil des enfants qui est aussi causé par la rentrée précoce. Il est associé à des problèmes de santé, à une attention réduite et à une menace pour le développement de la santé des enfants », a déclaré le président de l’Association tchèque des écoles secondaires Ondřej Nováček à Novinkám, affirmant que le changement d’enseignement irait idéalement de pair avec une réduction en nombre d’heures d’enseignement.

« Nous savons que le programme scolaire est trop chargé et que les élèves passent inutilement beaucoup de temps à l’école. Nous ferions mieux de passer ce temps à nous régénérer pour une utilisation efficace des heures restantes », a-t-il insisté.

Effets sanitaires négligeables au niveau 1 ?

Kamil Ubr de l’Institut pédagogique national (NPI) a déclaré qu’une étude appropriée des aspects sanitaires, psychologiques et sociaux d’un tel changement doit également être effectuée en premier. « Il ne suffit pas de mener une enquête d’orientation auprès de ceux qui accueilleraient favorablement le changement ou vice versa, qui ne veulent pas le changement », a-t-il déclaré.

Selon l’analyste d’EDUin Jan Zeman, les recherches actuelles se concentrent principalement sur les élèves du secondaire. « Le changement n’aura aucun effet sur les élèves du primaire. Nous le savons grâce à des recherches aux États-Unis, où les élèves prennent souvent le bus pour se rendre à l’école, et les retards dans le début des cours pour les élèves du secondaire signifient que dans la plupart des cas, les élèves de première année commencent tôt. Des études confirment que même déplacer le début des cours de 30 à 60 minutes plus tôt n’affectera pas les enfants de la 1re à la 5e année », a-t-il déclaré.

Les écoles commencent plus tard, par exemple en France, en Italie ou en Grande-Bretagne.

Les enfants tchèques vont plus souvent à l’école qu’en Europe, mais seulement « pour un temps »

Les débuts de classe ne sont pas cartographiés au niveau international selon le NPI. Par exemple. en Angleterre à 8h40 pour les écoles primaires, se termine à 15h30. Dans de nombreux pays, le début des cours est laissé au gouvernement de la ville, nous pouvons donc lire que les écoles en Finlande commencent à 8h15 ainsi qu’à 9h00.

Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un élève passe de 1 à 9 cours (y compris les notes correspondantes du lycée pluriannuel) à l’école pour un total de 7 020 heures. La moyenne de l’UE est de 7213, donc en République tchèque elle est de 7020 heures et en Slovaquie de 6788. La moyenne de l’OCDE est de 7638 heures.

Bien que les élèves tchèques de première année vont à l’école presque tous les jours de l’année, ils y passent en fait très peu de temps – environ 3,5 heures d’enseignement pur par jour.

Le nombre d’heures dans le premier niveau est l’un des plus bas de l’UE. Dans ces pays, le nombre moyen d’heures par année scolaire est de 690 au premier degré, la moyenne de l’UE est de 766 heures (1 heure = 60 minutes calculées dans les données de l’OCDE). Seules l’Estonie (661), la Hongrie (678) et la Pologne (624) comptaient moins d’heures travaillées au premier degré par an.

Cependant, les plus jeunes écoliers tchèques sont presque les plus souvent scolarisés dans toute l’Union européenne. Le nombre de jours d’école par an en République tchèque est de 195 jours. Seuls le Danemark et l’Italie (200) en ont plus, la moyenne de l’UE est de 181 jours.

Les autres membres du parti ne font pas vraiment l’éloge du ministre

Le ministre de l’Education Bala a également évoqué la rentrée des classes à neuf heures du matin la semaine dernière à l’assemblée nationale du mouvement STAN. Il n’a pas reçu la « critique », mais il n’a pas non plus reçu les applaudissements.

Balaš a demandé à la délégation STAN de voter sur le sujet du report de la fréquentation scolaire. Seul un tiers environ a levé la main. Selon le ministre des Finances, c’est peut-être parce qu’ils ne sont pas tous parents d’adolescents, qui selon son analyse profiteront le plus du changement. Pourtant, même le Premier ministre Petr Fiala (ODS) ne s’opposera pas à l’ouverture de ce débat.

Selon Hřebeck de la société EDUin, cependant, l’éducation a aujourd’hui des problèmes beaucoup plus urgents qui doivent être résolus par le ministre.

« Le vrai problème, c’est la capacité scolaire pour les réfugiés ukrainiens dans les jardins d’enfants et les écoles primaires, les innombrables enfants d’Ukraine, y compris les élèves du secondaire qui sont complètement délaissés, et la capacité du gymnase est complètement insuffisante pour la vague de population des écoles secondaires. » , notamment à Prague », conclut un expert de la société EDUin.