Enric Mas : « Je veux avoir toute l’équipe pour moi sur le Tour de France »

Enric Mascycliste des Baléares Movistara déclaré ce jeudi que pour cette saison l’objectif est de courir Tour d’Espagne et Tour de Franceune course dans laquelle il « voulait avoir toute l’équipe » comme seul leader.

Mas, 27 ans, en est à sa troisième saison chez Movistar. En 2020, il a terminé cinquième du Tour et de la Vuelta et en 2021 sixième du gala et deuxième des grandes courses espagnoles.

« Nous avons travaillé très dur ces semaines parce que je voulais vraiment bien commencer la saison et ensuite aller avec plus de confiance vers l’objectif, qui est le Tour. En France, je veux avoir toute l’équipe pour moi et à la Vuelta. partager le leadership avec Alejandro (Valverde) et les coureurs qui sont venus », a reconnu Enric Mas lors d’une conférence de presse de présentation de l’équipe.

« Cette année, je suis prêt à être là et à avoir toute l’équipe à ma disposition », a déclaré le cycliste des Baléares, dont l’objectif est de monter sur le podium dans l’une des deux grandes courses par étapes.

« Je veux être sur les deux podiums, mais si je ne peux pas parce que j’ai gagné le Tour ou la Vuelta, je signerai maintenant. »

L’un des principaux aspects qu’Enric Mas doit améliorer est de montrer des points d’agressivité supplémentaires dans les moments importants de la course afin d’être en première position.

« Ces deux dernières années, j’ai péché par manque d’agressivité mais aussi par manque de force. Cette année, je peux et je veux être un peu plus agressif que ces dernières années. »