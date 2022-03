Enfin sur le podium : Vanessa Voigt se surprend – Sport Topnews

Vanessa Voigt ne se croyait pas capable d’une telle percée. Le coureur de Thuringe est monté sur le podium du biathlon pour la première fois de sa carrière en Estonie.

Otep (dpa) – Les yeux brillants, Vanessa Voigt est ravie après son coup de biathlon à Otep. « C’est la cerise sur le gâteau pour moi », a-t-il déclaré. Je suis très heureux d’être sur ce podium. Qui aurait pensé avant le début de la saison, a déclaré le joueur de 24 ans.

Pour la première fois de sa carrière, le jeune athlète de Thuringe a réussi cet exploit en terminant deuxième de la course de sprint de vendredi après un tir sans faute. Seule la Française Julia Simon a eu le meilleur, onze secondes plus rapide malgré la pénalité. Je suis comme sans voix. C’était absolument fou, dit Voigt à ARD.

Un bouquet de fleurs à la main et une médaille autour du cou, il a sauté sur le podium quelques instants plus tard, sous l’ovation debout des fans dans le stade de la capitale hivernale de l’Estonie. Si c’est vraiment à propos de la saucisse piquante là-bas, alors je peux tirer un peu plus de force de mon corps. Je ne sais pas non plus où m’en procurer. D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours réussi à tout finir, il a décrit son voyage vers le bonheur.

Quatrième Denise Herrmann

Troisième de l’avant-dernière Coupe du monde cette saison, la Norvégienne Karoline Offigstad Knotten a également tiré proprement et a été 12,8 secondes plus lente que la gagnante française. La championne olympique individuelle Denise Herrmann a terminé quatrième, la femme de 33 ans à 3,4 secondes du podium à 7,5 kilomètres. J’ai laissé pas mal de temps au stand de tir. « Je suis content de la quatrième place et de Vanessa sur le podium, c’est un bon résultat d’équipe », a déclaré Herrmann.

Ses coéquipiers ont également profité du manque de compétition de l’équipe allemande en début de saison. Ce n’est que depuis cet hiver que le tireur sûr est devenu membre permanent de l’équipe de la Coupe du monde. Lors des derniers Jeux olympiques individuels à Pékin où Herrmann a gagné, elle a raté de peu une médaille à la quatrième place, à seulement 1,3 seconde du bronze, qu’elle a ensuite remporté dans le relais féminin.

J’ai fait ma séance photo hier. « Je veux montrer que je peux faire en compétition ce que je pratique à l’entraînement », a-t-il déclaré. « Mais je préfère garder une feuille blanche que d’être bâclé », a-t-il déclaré. Lors de la Coupe du monde à Otep, la compétition de départ groupé se poursuit samedi, et Voigt peut faire beaucoup plus.

Ukrainienne avec première

La troisième meilleure skieuse allemande était Franziska Preu à la douzième place. « Pour être honnête, je m’attendais à un meilleur prix, mais c’était de ma faute », a déclaré Preu, qui aura 28 ans vendredi et qui est aux prises avec deux erreurs de tir. Vanessa Hinz 19e, Franziska Hildebrand 23e et Janina Hettich 32e.

Les Ukrainiennes Olena (17 ans) et Julia Horodna (20 ans) ont fêté leurs débuts en Coupe du monde de biathlon avec les classements 85e et 82. Les deux frères ont pu fuir vers leur pays d’origine, la Pologne, après l’invasion russe. Alors que les partants de la Coupe du monde tels que Dmytro Pidrutschnji ou Julia Dschima étaient recrutés et combattaient dans leur pays d’origine, les jeunes biathlètes étaient les seuls à représenter les couleurs nationales bleu et jaune en Estonie et à marquer ainsi une marque symbolique.

