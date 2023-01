En raison des hivers chauds dans la région d’Olomouc, même les oies se reproduisent, les corbeaux sont partis

Les espèces d’oiseaux domestiques qui passent normalement les mois d’hiver dans les zones plus chaudes se trouvent maintenant dans de nombreuses parties de la région.

La semaine dernière, par exemple, il faisait beau de voir des oies, des hérons ou des cygnes dans les champs et les prés.

les pis sont très rares. Nous en avons tourné un près de Vrovan et deux près d’Umvald à Olomouc, explique l’ornithologue de Perov Ji Rek.

Selon lui, il y aura de temps en temps des individus qui pourront passer tout l’hiver dans le pays, mais ce n’est pas le cas dans la région.

Une telle chute, par exemple, dans un autre écho, où la fournaise n’est que plus chaude, disent les ornithologues.

Poisson et râteau

pendant les hivers frais, utiliser l’eau non gelée pour se nourrir, y pêcher, tomber dans les champs et les prés où l’on peut trouver des rats et autres rongeurs.

Je ne recommande absolument pas de suralimenter les porcs, ils obtiennent leur propre nourriture, dit l’expert.

Alors que dans la région, ces dernières semaines, le printemps n’était pas le comble de l’hiver, les ornithologues ont donc trouvé d’autres oiseaux s’envolant pour l’hiver.

Poas se manifeste très fortement. Il faisait très chaud, il n’y avait pas de neige nulle part, encore moins de glace. Des amis qui n’étaient habituellement pas là pour l’hiver se rassemblaient ici, dit la rivière.

Selon lui, dans la région de Tova, outre une abondance de blech tebs, il existe un nombre inhabituellement élevé de mouettes et de goélands rebondissants.

Les oiseaux ont assez de nourriture. Si les plans d’eau gèlent et qu’il y a suffisamment de neige, ils ne seront pas là du tout, ou en petit nombre, explique l’ornithologue.

Les experts ont été surpris par le nombre de tiques. Nous en avons attrapé environ 100 en Moravie centrale, les autres années seulement deux individus. Ils peuvent toujours chasser le poisson rouge dans le gel, il n’y a donc aucune raison de voler, a-t-il déclaré.

Canard

Les ornithologues ont noté que vous vous débrouilliez bien. C’est une espèce de canard, seulement en hiver il apparaît dans la région. Nous avons trouvé un total de dix oiseaux ici, ce qui est très inhabituel, a déclaré la rivière.

De la même manière, les Hohol au nord autour de Tovaovo s’étonnent de trouver cinq cents oiseaux pendant l’hiver, mais les autres années, quand l’eau gèle, ils sont nombreux.

S’il fait froid, comme il se doit, il n’y a même pas de canards rares comme le canard colvert ou le colvert commun. Cet hiver, on les retrouve dans un plan d’eau de la région de Tova en un seul morceau.

Selon la rivière, le nombre d’oies est également très élevé, elles migrent régulièrement vers le sud-ouest de l’Europe pendant l’hiver. Mi-janvier, nous en avons rencontré environ deux cents ici, ce qui est inédit en hiver, précise l’ornithologue.

Les corbeaux hivernent ailleurs

Neekan est un bélier corbeau. Nous sommes habitués aux grands troupeaux, ils sont très rares ici en hiver. En particulier, ils ont changé les aires d’hivernage, à mon avis.

Maintenant, après plusieurs jours de températures supérieures à la moyenne, le temps est revenu aux mêmes valeurs hivernales. Les oiseaux changeants qui ne sont pas normalement dans la région doivent faire face à cela.

Ils le retarderont. Si l’hiver dure aussi longtemps qu’il le devrait, certaines espèces se déplaceront vers l’Italie, les Balkans, l’Espagne ou la France, de sorte que les populations ne feront que se déplacer avec le temps, selon les ornithologues.

Les fluctuations de température peuvent également être contrôlées par un oiseau, souligne le zoologiste de la zone paysagère Sprvy chrnn Litovelsk Pomorav Ondej Dokal. Il est à noter que les hôtes bénéficient généralement de conditions confortables en termes de nourriture et de vie. Revenir du coup à l’hiver a été une grande perte pour lui, il a dû affronter l’hiver, a-t-il résumé.

Selon lui, il est difficile de comparer à quel point l’hiver atypique a affecté les invités.

Il faut le comparer avec l’hiver bleu, quand il y a de la neige pendant ces mois. Mais ces dernières années, cela n’a toujours été que quelques semaines, donc c’est vraiment difficile de comparer, a-t-il expliqué. Selon lui, la chaleur de l’hiver devrait avoir un effet positif sur la fertilité.