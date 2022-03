En raison de l’invasion de l’Ukraine, les États-Unis ont annoncé la fermeture de leur espace aérien à tous les vols russes

Avion de passagers d’une compagnie aérienne russe à l’aéroport international de Moscou (REUTERS/Marina Lystseva)

gouvernement de Joe Biden va bannir tous les avions russes de l’espace aérien américaindans des mesures similaires à celles prises par plusieurs pays européens et le Canada ces derniers jours après l’invasion russe de l’Ukraine. Cela a été confirmé mardi soir par le président américain afin de discours d’État.

de campagne Européens et Canada ont pris des mesures dimanche pour fermer leur espace aérien aux avions russes, une décision inédite visant à faire pression sur le président Vladimir Poutine mettre fin à l’invasion de l’Ukraine, la plus grande attaque contre un pays européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’Allemagne, l’Espagne et la France rejoignent le Royaume-Uni, les pays nordiques et les pays baltes pour déclarer une interdiction à la Russie d’utiliser son espace aérien, une énorme augmentation des tactiques des alliés de l’OTAN, pour la plupart, pour mener une guerre économique contre Poutine en représailles à l’invasion.

Le président américain Joe Biden lors du discours sur l’état de l’Union

L’Occident, mené par les États-Unis, a également annoncé de nouvelles sanctions financières contre la Russie, qualifiant ses attaques contre l’Ukraine de « opération spéciale » attraper « néo-naziqui, selon Poutine, menace la sécurité de la Russie, une accusation qualifiée par le gouvernement de Kiev et l’Occident de propagande sans fondement.

On s’attend maintenant à ce que la Russie exerce de nouvelles représailles contre le blocus aérien et d’autres sanctions. Elle a répondu à la première interdiction d’utilisation de l’espace aérien européen par son propre décret interdisant l’accès aux compagnies aériennes britanniques, bulgares et polonaises.

Pas d’accès aux lignes aériennes russes, les experts disent que les compagnies aériennes devraient détourner les vols vers le sud et éviter les zones de tension au Moyen-Orientce qui nécessite un temps et un coût supplémentaires considérables.

Les fermetures de l’espace aérien européen pour les compagnies aériennes russes et vice versa ont été impact direct dans le monde de l’aviation. Air France a annoncé qu’elle suspendait temporairement les vols à destination et en provenance de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, tandis que « Etudier les options de plan de vol pour éviter l’espace aérien russe, conformément aux directives des autorités françaises et internationales. »

au lieu, Compagnies Aériennes Internationales SuissesUnité d’Allemagne Lufthansaa déclaré dimanche qu’il surveillait la situation mais qu’il maintiendrait un service régulier vers la Russie pour l’instant.

Canada il a également déclaré dimanche qu’il avait fermé son espace aérien aux avions russes avec effet immédiat.

Air Canada « n’opère pas vers des destinations en Ukraine ou en Russie, et nous nous conformons à tout moment à toutes les restrictions de l’espace aérien de Transports Canada et de la FAA (United States Federal Aviation Administration) »a déclaré la compagnie aérienne.

Une porte-parole du ministère des Transports du Canada a déclaré qu’il n’y avait pas de vols directs entre la Russie et le Canada, mais plusieurs vols russes par jour traversent l’espace aérien canadien.

les pays nordiques Suède, Finlande, Danemark et Islande a également fait une annonce similaire, suite à la fermeture annoncée par Royaume-Uni, Pologne, Bulgarie, République tchèque et Roumanie. Les États baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie ont également fermé leur espace aérien aux avions russes.

« Il est maintenant absolument nécessaire de procéder à des mesures plus dures pour isoler la Russie », a déclaré à la radio publique le ministre suédois des Affaires européennes, Hans Dahlgren. RS.

Le ministre finlandais des Transports et des Communications, Timo Harakka, a déclaré samedi sur Twitter que la Finlande, qui partage une longue frontière terrestre avec la Russie, se préparait à une fermeture similaire.

(Basé sur des informations de Reuters)

