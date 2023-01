Ministère santé dl maximum pour la disponibilité liv. Nous négocions actuellement avec les distributeurs et les fabricants pour rattraper l’approvisionnement inhabituel et merci pour l’amendement loi sur la vie depuis la fin de loskho année ils meme pour construire un chateau. Chaque semaine, un groupe de travail se réunit sous la direction de Jakub Dvok, qui évalue la situation actuelle et propose la prochaine ligne de conduite. À propos de la disponibilité actuelle et de nombreuses alternatives pour la semaine prochaine, il y a des représentants informatifs de médecins et de pharmaciens tous les lundis.

Le chef du ministère est en contact quotidien avec les producteurs et les distributeurs, afin qu’un complément d’approvisionnement puisse être assuré dans le cadre du mécanisme convenu en fin de mois. année. ce matin ministre santé signé la première série abbé peuvent utiliser les vies incroyablement envoyées et construire leur château à partir de Assurance santé, qui tombe à un règne dans la cinquième semaine. Entre janvier et Nora, même grâce à cela, suffisamment d’antibiotiques devraient arriver pour couvrir la consommation actuelle.

een manque de lk m maintenant pour le ministère santé priorité absolue. M. Dvoek et moi traitons chaque jour avec de nombreux représentants Les parties y compris les fabricants et les distributeurs. Ces événements étaient un rêve devenu réalité, et grâce à eux, il a été possible non seulement d’assurer un approvisionnement exceptionnel en antibiotiques et antipyrétiques pédiatriques, mais aussi d’accélérer l’approvisionnement en équivalents en retard pour couvrir la demande causée par la très forte morbidité des patients. , dit le ministre santé Vlastimil Vlek.

Compte tenu de la dimension paneuropéenne du problème, le ministère santé une également avec des représentants de toutes les présidences et de l’équipe européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires (HERA). Un parmi tant d’autres le même UE qui, par exemple, est couplé avec l’achat d’un liv, qui est de deux lentilles stm dans une meilleure position.

esq la république n’est pas la seule tige, qui plantera lors des modifications en direct. Les pays européens me donnent notamment le même problème L’Autriche, Allemand, France, Finlande et Croatie. Cette pénurie est causée, entre autres, par une combinaison, entre autres, de maladies des travailleurs, qui ne se sont pas produites ces dernières années, de raisons de production et d’un nombre insuffisant de travailleurs à temps plein, dit le sous-ministre santé Jakub Dvoek.

La situation dans le domaine des antipyrétiques pédiatriques s’améliore également. Au cours des dernières semaines, plusieurs colis Nurofen ont été livrés et d’ici fin janvier, 1 000 autres arriveront.

Je comprends que la situation est très désagréable pour les résidents, surtout les enfants et leurs familles. C’est pourquoi la médecine d’urgence a la priorité absolue. La preuve en est que nous avons obtenu 340 000 Nurofen avant Noël. J’apprécie vraiment les efforts de tous ceux avec qui ils travaillent pour fournir une assistance vitale aux patients tchèques. Je suis conscient de la diffusion massive du cuir et de la maroquinerie, qui cèdent énormément en ce moment saleté et je leur en suis très reconnaissant. Nous allons gérer la situation, cela prendra du temps. convaincre le ministre santé Vlastimil Vlek.