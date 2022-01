En France, des manifestations contre les passeports vaccins

© pixabay





Les opposants aux vaccins et les « gilets jaunes » ont manifesté samedi dans de nombreuses villes françaises contre les passeports vaccins, qui prennent effet lundi. Les manifestants réclament la « liberté » et critiquent le gouvernement, l’accusant d’instaurer « l’apartheid » pour les non vaccinés.

Quatre manifestations ont eu lieu à Paris. Les « Gilets jaunes » ont manifesté dans la matinée, et dans l’après-midi, le mouvement de droite « Patriots » de Florian Philippot, dont les membres portaient des banderoles avec les mots « Liberté », « Vérité » ou « Pas pour l’apartheid ».

« Je préfère mourir aux portes de la liberté que de mourir dans l’enfer de l’esclavage »

une bannière est proclamée, l’autre a Marianne poignardée avec une seringue, symbolisant la France.

Parmi les manifestants à Paris figuraient l’avocate Sophie, 44 ans, et le consultant informatique, 56 ans, Franck, qui protestaient contre la vaccination des enfants et des adolescents. Selon Franck, « le discours d’autorité est incohérent et change selon les circonstances ». Il a ajouté : « Nous ne savons plus distinguer le vrai du faux. » Selon Sophie, le gouvernement n’a pas besoin d’introduire des passeports vaccinaux plutôt que d’attendre que le public retrouve l’immunité collective, « lorsque le virus est au moins pathogène », rapporte l’AFP.

Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes. Selon la police, 700 personnes se sont rassemblées à Aix-en-Provence, 950 à Montpellier et 1.200 à Marseille, 450 à Bordeaux, 300 à Lille, 600 à Strasbourg.

A partir de lundi, les passeports sanitaires pour toute personne de plus de 16 ans seront valables dans les lieux publics en France. Cela signifie que l’accès, par exemple, aux restaurants, bars, bureaux, lieux de divertissement, installations de service et transports longue distance dépendra d’un calendrier de vaccination complet.

Les tests négatifs, qui jusqu’à présent pouvaient être présentés en lieu et place du justificatif de vaccination dans le cadre d’un passeport sanitaire, ne seront désormais acceptés que pour l’accès aux établissements de santé et aux manifestations politiques.

