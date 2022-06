En fin de groupe de base, le Canada a abattu la France édentée

À la fin du groupe de base, les Canadiens ont amélioré leur humeur en tirant sur les Français sans défense 7:1. Maple Leaf a terminé troisième du groupe A et la Suède les attendait en quart de finale.

Les Canadiennes sont restées silencieuses pendant plus de la moitié du premier tiers, mais à la 13e minute, elles ont finalement gagné. Sanheim a tiré à la maison depuis les bleus et Dylan Cozens a sprinté à travers le but. Deux minutes et demie avant la fin de la première mi-temps, le score était de 2 à 0. Le gardien Ylönen a donné un coup de pied à Sanheim à la hâte, et il n’a plus pu atteindre Maxim Comtois.

C’était trois buts en début de mi-temps. Pierre-Luc Dubois a frappé le ballon d’une volée à laquelle le gardien Pierre-Luc Dubois n’a pu répondre. Le quatrième but du Canada a été ajouté par Eric O’Dell, qui s’est placé derrière la défensive et a terminé la course avec un beau coup droit.

Le Canada a également pris les devants au troisième quart. Zach Whitecloud a frappé le poteau arrière du cercle gauche. Mais la France a au moins enregistré un fier succès. Anthony Rech a pris la responsabilité de la renumérotation et s’est accroché juste sous la barre transversale. Pierre-Luc Dubois a ajouté son but à 6:1 quelques instants plus tard. Damon Severson s’est inscrit dans la finale 7: 1 avec un bang. Le Canada a terminé troisième et affrontera la Suède. La France a terminé sixième du groupe.

Canada – France 7:1 (2:0, 2:0, 3: 1)

Buts et records : 13. Cozens (Sanheim, Batherson), 18. Comtois (Sanheim, Lowry), 23. Dubois (Cozens, Batherson), 36. O’Dell (Whitecloud, Holden), 46. Whitecloud (Mercer), 52 Dubois (Batherson, Cozens), 56. Severson (Dubois, Batherson) – 49. Rech.

Pierre-Luc Dubois a inscrit un but contre Philadelphie de très belle manière :

