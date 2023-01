En fin de compte, le super débat ČT des candidats à la présidence se concentre sur ceux qui ont le plus grand potentiel électoral — ​​ČT24 — Télévision tchèque

Le potentiel électoral indique combien de voix un certain candidat pourrait hypothétiquement recevoir à l’élection présidentielle, si tous ceux qui ont pesé ses options et en même temps n’ont pas exclu sa participation au vote l’ont soutenu. Selon l’enquête, Petr Pavel a atteint le potentiel le plus élevé – 38,5% des électeurs potentiels envisagent leurs options. Danuše Nerudová suit avec 34,5 %. Andrej Babiš qui n’a pas participé au débat a le troisième potentiel le plus élevé. Il a 30,5% de soutien.

Nerudová a été le premier à se faire demander quelle était la plus grosse « aisselle » qu’il a reçue de ses plus grands adversaires, à savoir Pavel et Babiš, dans cette campagne. « Je pense que les trois dernières semaines sont un exemple du fait que tout est remis en question – d’une part, mon mandat à l’université et, bien sûr, mon travail professionnel est également remis en question », a-t-il répondu. Il supposait que la situation s’aggraverait la semaine suivante. « Mais je continuerai à mener une campagne positive et je ne me définirai pas de manière négative et je ne rejetterai aucun autre candidat. Je ne riposte pas – je me présente pour le peuple de notre pays », a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il était désolé que des collègues et des étudiants de l’Université Mendel « aient souffert à cause de la campagne politique ». «Lorsque vous construisez une institution ouverte du XXIe siècle et que vous démarrez avec une université relativement conservatrice, vous faites bien sûr des erreurs en cours de route, mais ces erreurs ne sont jamais fondamentales. Et je pense qu’en raison du fait que vingt étudiants ont obtenu leur diplôme des mois plus tôt – pas un an, mais plusieurs mois – il est triste qu’une image négative soit projetée sur l’ensemble de l’université », a-t-il déclaré.

Il a donné un exemple, chaque faculté a un doyen qui n’est pas choisi par le chancelier. Il a reconnu qu’il aurait pu agir plus rapidement pour résoudre ce problème. « Mais cela ne changera probablement pas la nature du problème », note-t-il. Selon lui, l’université ne vend pas de diplômes.

Pavel a montré que tous ceux qui mènent une campagne politique doivent avoir des opinions différentes. « Jusqu’à présent, ce que j’ai rencontré du côté de Danuš Nerudová ou d’Andrej Babiš a été dans ce que je considère comme acceptable dans la campagne, et je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais le prendre comme un coup de poing en dessous de la ceinture », a-t-il déclaré. .