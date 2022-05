En Europe, les Allemands préfèrent émigrer en Suisse

Début 2021, quelque 309 000 Allemands vivaient dans le voisin du sud, a annoncé mardi l’Office fédéral des statistiques. Le nombre n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Par rapport à 2020, l’augmentation est d’environ 2 100 personnes ou 0,7 %.

L’Autriche suit à la deuxième place parmi les destinations d’émigration, dont environ 209 000 Allemands deviendront résidents en 2021. Une augmentation de quatre pour cent ou environ 8 700 personnes. « Ce que les deux pays ont en commun, c’est que le changement de lieu de résidence des Allemands est facilité par la proximité physique et l’absence de barrières linguistiques. » De temps en temps, l’aspect fiscal peut également jouer un rôle en Suisse.

6900 naturalisés

Le troisième plus grand groupe d’Allemands – environ 140 000 personnes – vit en Espagne. En France, il y en a 83 000, aux Pays-Bas 81 000.

La Suisse est aussi le pays d’Europe où les Allemands acquièrent le plus la nationalité : en 2020, il y a eu 6 900 naturalisations, 4,3 % de plus qu’en 2019 et un record. En termes de naturalisation, la Suède occupe la deuxième place : 1 400 Allemands deviendront citoyens suédois en 2020.

(Reuters)