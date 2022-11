En direct : Forum de l’innovation sur le changement climatique

De grandes entreprises opérant en République tchèque ont décidé d’unir leurs forces et, dans le cadre du projet RETHINK, de coopérer pour trouver des solutions permettant de limiter le changement climatique et les dommages qu’il provoque. Les PDG et principaux partenaires d’entreprises telles que ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE et PwC se réuniront le lundi 3 octobre , 2022 en raison de l’Ambassade de France en termes de signature d’une déclaration d’engagement de ces entreprises à quatre étapes précises pour atteindre l’objectif de neutralité climatique. Le mardi 4 octobre 2022, leurs représentants participeront ensuite à une table ronde dans le cadre du Forum Innovation Changement Climatique et Sécurité Energétique à l’Institut de France.

Le Forum débute le 4 octobre 2022 à 10h00 sur le site de l’Institut français de Prague. Des cadres supérieurs et des experts d’importantes entreprises opérant en République tchèque dans les domaines de l’énergie, des transports, de la construction et de la finance, ainsi que des représentants de la société civile, des ambassades, des chambres de commerce étrangères, des investisseurs et des organisations internationales en parleront.

Le projet RETHINK, créé par le Czech Business Council for Sustainable Development (CBCSD) et soutenue par de nombreuses entreprises de premier plan ainsi que par des associations partenaires et des organisations non gouvernementales en République tchèque, est une initiative du PDG d’une entreprise soucieuse du développement durable engagée dans une transition réussie vers une économie climatiquement neutre.

Le lundi 3 octobre 2022, ils se réuniront déclaration exiger de ces entreprises qu’elles apportent une contribution active, transparente, mesurable et pratique pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale d’ici 2050 à pas plus de 2°C et idéalement en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et qu’elles réduisent profondément les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif de neutralité climatique dans le même délai, c’est-à-dire atteindre un équilibre entre le volume des émissions de gaz à effet de serre émis et leur absorption dans l’atmosphère, à la fois naturellement et techniquement.

Forum de l’innovation sur le changement climatique et la sécurité énergétique est le premier événement public du projet RETHINK. Son objectif est de montrer les manières spécifiques dont les entreprises opérant en République tchèque réévaluent la manière dont elles mènent leurs activités pour assurer leur durabilité, leur résilience et leur compétitivité à long terme, tout en contribuant à une plus grande prospérité, stabilité, protection de l’environnement. et la maturité sociale de la société tchèque. Ce forum sera l’occasion de s’informer sur les approches innovantes actuelles sur les thèmes de la neutralité climatique et de la sécurité énergétique. Les participants auront un espace pour partager des idées sur la façon de capitaliser sur les avantages d’une transition vers une économie sans carbone dans six secteurs sélectionnés de l’économie tchèque.

Les détails de l’événement sont disponibles sur Forum sur l’innovation en matière de changement climatique et la sécurité énergétique – CBCSD