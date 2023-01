De nouvelles recherches ont montré avec quelle facilité les modèles d’intelligence artificielle peuvent être entraînés à la fois à des fins mauvaises et bonnes – dans ce cas, pour concevoir des armes biologiques hypothétiques. Les expériences d’intelligence artificielle existantes sont capables de reconnaître environ 40 000 substances chimiques pouvant être utilisées pour la production d’armes biologiques. Ce qui est vraiment remarquable, selon les auteurs, c’est la rapidité avec laquelle l’algorithme fonctionne – il pourrait générer cette liste en seulement six heures.

En d’autres termes : l’IA peut être incroyablement puissante – et beaucoup plus rapide que les humains – pour reconnaître les combinaisons chimiques et les composés médicamenteux destinés à améliorer notre santé, mais ces mêmes pouvoirs peuvent facilement être utilisés pour trouver des substances potentiellement très dangereuses et mortelles.

A la recherche d’un bassin

La France, comme une partie importante de l’Europe, est aux prises avec une canicule et une sécheresse cet été. Mais cette année, grâce à l’intelligence artificielle, les autorités fiscales locales ont découvert des propriétaires inconnus de milliers de piscines privées, qui ont dû payer un total d’environ 10 millions d’euros pour cela, soit près d’un quart de milliard de couronnes.

Les autorités en ont profité système, où Google et Capgemini collaborent. Grâce à une intelligence artificielle spéciale, il peut faire la distinction entre un étang de jardin sur satellite et une photographie aérienne. Ensuite, il a lui-même comparé ces lots avec les données du cadastre immobilier et déterminé lesquels d’entre eux existaient légalement et lesquels n’existaient pas. La France a commencé avec ce système l’année dernière, jusqu’à présent, il fonctionne dans neuf départements. Il a réussi à trouver 20 356 piscines jusqu’à présent ; il est considéré comme un succès par les autorités françaises et sera donc étendu à tout le pays.

Ce programme fonctionne de la même manière que d’autres intelligences artificielles qui fonctionnent avec des images. À partir d’une série de photos de piscine vérifiées, ils apprendront à reconnaître la forme et les particularités d’un bassin vu d’en haut. Et puis en parcourant les images aériennes ou satellitaires qui sont disponibles à grande vitesse, en essayant de retrouver ces formes.

L’intelligence artificielle a-t-elle déjà une conscience ?

Certains experts refusent aujourd’hui d’appeler l’intelligence artificielle « programmes intelligents ». Selon eux, ce terme ne convient qu’à des algorithmes beaucoup plus avancés qui se réaliseront eux-mêmes et donc seront au même niveau que les humains, sinon au-dessus. Mais peut-être qu’une telle machine existe déjà…

L’ingénieur de Google, Blake Lemoine, a été contraint de prendre un congé en juin de cette année après avoir annoncé que l’intelligence artificielle de l’entreprise gagnait apparemment du terrain. Ce sont des systèmes LaMDA – appelés chatbots, qui sont des programmes capables de communiquer en temps réel.