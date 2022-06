Emmanuel Macron reconduit président de la France

« Je suis très content de la conviction des Français, ça me lie. » il a déclaré Macron dans son discours inaugural, où il a également énuméré ses priorités. « Il faudra agir de manière décisive, au nom de la France et de l’Europe. Il est important d’agir pour ne pas aggraver davantage la crise ukrainienne, pour promouvoir la démocratie et le courage. Nous devons construire une nouvelle paix européenne. » il se laisse entendre.

Quant à la politique intérieure, le nouveau président a promis de changer la santé et l’éducation, de simplifier les règles d’investissement, de lutter pour l’égalité des sexes ou l’environnement. « Je promets de leur donner une planète meilleure pour la vie et une France meilleure et plus forte. » envoyé aux générations futures dans les discours de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, et François Hollande.

Changement de nom côté Macron

Bien que Macron ait réussi à conquérir l’Elysée, désormais, selon les observateurs, il doit unir une France divisée. Des élections législatives dans un pays où beaucoup n’ont voté pour Macron que comme un « moindre crime » auront lieu en juin. Sans soutien parlementaire, le président ne pourra pas faire pression pour des réformes clés.

C’est pourquoi le parti de Macron a annoncé cette semaine qu’il avait formé une coalition avec les deux groupes du centre pour remporter l’élection et changer son nom de République en marche (LREM) en Renaissance.. Mais une coalition de gauche se forme aussi en France, qui se veut un contrepoids à Macron. Le chef de file du partenariat naissant était Unproven France (LFI) et son patron Jean-Luc Mélenchon. Le Parti socialiste ou le Parti de l’environnement rejoindront la coalition.

Lorsque Macron est devenu chef de l’État en 2017, il était le huitième et le plus jeune président français à l’époque de la Ve République. Il était auparavant ministre de l’Economie dans le gouvernement socialiste de François Hollande. Avant d’entrer en politique, il a travaillé comme banquier d’affaires. Depuis 2007, il est marié à l’ancienne professeure de français Brigitte, de 25 ans son aînée.