Emmanuel Macron a prêté serment

« De la porte des Français, c’est très important pour moi », a déclaré Macron dans son discours inaugural, dans lequel il a énuméré ses priorités. Vous agirez avec détermination, au nom de la France et de l’Europe. Il est de votre devoir d’agir de manière à ce que la crise ukrainienne ne s’aggrave pas, de soutenir la démocratie et le courage. Nous devons construire un nouveau monde européen, a-t-il dit.

Concernant les politiques internes, l’ancien président a promis de transformer les secteurs de la santé et de l’éducation, de simplifier la réglementation des investissements, de lutter pour l’égalité devant le statut des femmes et l’environnement. Je promets que je leur donnerai une planète meilleure pour la vie et une France meilleure et plus forte, a-t-il dit à la relève dans un discours qu’ont également entendu ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Même si Macron a réussi à conquérir les Champs Elysées, désormais selon les observateurs, il doit unir une France divisée. Des élections législatives dans le pays, au cours desquelles de nombreuses personnes n’ont voté pour Macron que comme un crime mineur, sont sur le point d’avoir lieu. Sans soutien parlementaire, le président ne pourra pas faire passer le projet de loi de réforme.

C’est aussi pourquoi le parti de Macron a annoncé cette semaine avoir formé une coalition avec deux groupes centristes dans le cadre de sa campagne électorale et changé son nom de République en marche (LREM) en Renaissance. Mais une coalition de gauche se forme aussi en France, qui veut s’opposer à Macron. Les leaders de ce partenariat sont Nepodroben France (LFI) et Jean-Luc Mlenchon. Les partis socialistes ou écologistes formeront une coalition avec lui.

Lorsque Macron est devenu chef de l’État pour la première fois en 2017, il était le huitième et le plus jeune président français de la cinquième république. Auparavant, il était ministre de l’Économie dans le gouvernement socialiste de François Hollande. Il ne s’est pas lancé dans la politique, il a travaillé comme banquier d’affaires. Depuis 2007, il est marié à Brigitte, une ancienne professeur de français, de 25 ans son aînée.