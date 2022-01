EM Handball en ZDF : Coup d’envoi avec la Croatie – France en direct

ZDF

Vice-champion d’Europe en 2020 contre les champions olympiques de l’été dernier : Avec le match de la Croatie contre la France, le premier temps fort sportif est au programme des premiers jours du championnat d’Europe de handball. La réunion du tour éliminatoire haut de gamme peut être vue le jeudi 13 janvier 2022, à partir de 20h20 dans une émission en direct sur ZDFmediathek, commentée par le journaliste Gari Paubandt.

Tous les matchs de l’équipe nationale allemande de handball aux championnats d’Europe masculins en Hongrie et en Slovaquie peuvent être regardés en direct sur ZDF ou ARD. Les fans de handball peuvent également regarder les meilleurs matchs sélectionnés sans la participation de l’Allemagne à la diffusion en direct sur ZDFmediathek.

Le premier match de poule de l’équipe nationale allemande de handball du vendredi 14 janvier 2022 contre la Biélorussie peut être regardé sur ARD. La ZDF diffusera le troisième match de groupe de l’équipe DHB contre la Pologne le mardi 18 janvier 2022 à partir de 17h45. Le présentateur Yorck Polus et l’expert ZDF Sören Christophersen guident les téléspectateurs à travers cette émission « studio de sport en direct ». Le reporter direct est Christoph Hamm, à ses côtés l’expert ZDF Markus Baur. Lars Ruthemann est de service pour une interview en direct en marge.

Immédiatement après la diffusion en direct du match Pologne contre Allemagne sur ZDF et sur ZDFmediathek, les fans de handball peuvent également regarder une diffusion en direct pendant que les deux autres adversaires de l’Allemagne jouent leurs derniers matchs de groupe. À partir de 20h20 Biélorussie – Autriche peut être vu sur la diffusion en direct de ZDF, le journaliste Martin Schneider commente le match.

Les tours préliminaires du Championnat d’Europe de handball en Hongrie et en Slovaquie ont réuni au total 24 équipes réparties en six groupes de quatre chacun. L’équipe d’Allemagne est dans le groupe D avec l’Autriche, la Biélorussie et la Pologne et jouera ses trois matches du tour préliminaire à Bratislava.

La première et la deuxième place des six groupes du tour préliminaire se qualifient pour le tour principal, qui se joue ensuite en deux groupes. La première et la deuxième place dans les deux groupes de l’étape principale se qualifient pour les demi-finales. La finale aura lieu à Budapest le dimanche 30 janvier 2022. Si l’équipe nationale allemande de handball atteint le tableau principal, deux matches du tour principal seront diffusés en ZDF et deux en ARD. Les demi-finales avec la participation de l’Allemagne seront diffusées par ARD et les finales avec la participation de l’Allemagne par ZDF.

Chez ZDFmediathek, les fans de handball trouveront diverses offres pendant le Championnat d’Europe avec un résumé des matchs de l’Allemagne et les meilleurs matchs sans la participation de l’Allemagne. Il existe également une diffusion en direct sélectionnée de ce jeu EM.

