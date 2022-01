EM 2021 : Bruits de singe à Budapest – Des joueurs français insultés racialement

à partir deAnna Charlotte Groos Fermer

Des joueurs de l’équipe nationale française ont été accusés d’abus racistes lors des Championnats d’Europe 2021 à Budapest.

Mise à jour du dimanche 20 juin 2021 à 15h13 : L’UEFA discute d’une demande du maire de Munich Dieter Reiter (SPD), le L’Allianz Arena lors du match de groupe de la Coupe d’Europe entre l’Allemagne et la Hongrie mercredi prochain (23.06.2021) sera illuminé de couleurs arc-en-ciel. C’est ce qu’a rapporté le portail sportif Sportbuzzer, dimanche (20 juin 2021).

Le conseil municipal de Munich avait précédemment demandé au maire de Reiter, dans tous les groupes politiques, de faire campagne pour le projet à l’UEFA. Ceci est motivé par la loi anti-LGBTQ récemment adoptée par la Hongrie, qui interdit la divulgation d’informations aux enfants et aux jeunes sur le thème de l’homosexualité et de la transsexualité. Les couleurs de l’arc-en-ciel représentent dans le monde entier un symbole de tolérance et de diversité sexuelle et de genre.

Avant une déclaration officielle et une décision, cependant, l’UEFA aimerait attendre que la candidature annoncée du maire de Munich Dieter Reiter soit reçue. Selon Sportbuzzer, une déclaration de l’UEFA est attendue dès lundi. « La capitale nationale est attachée à la diversité, à la tolérance et à l’égalité réelle dans le sport et la société dans son ensemble », indique la candidature, qui ne sera officiellement décidée que mercredi, jour du match.

EM 2021 : Sons de singe dans les tribunes – Des joueurs français insultés à Budapest

Premier reportage du dimanche 20 juin 2021, 13h20 : À l’EM 2021*, il devrait y avoir un incident raciste. Le joueur noir de l’équipe nationale de France aurait été insulté par ses supporters lors du match contre la Hongrie* au stade Ferenc Puskas. C’est ce qu’a rapporté le journal sportif français « L’Equipe », citant des photographes présents au match à Budapest.

Selon le magazine allemand Stern, ce constat a été confirmé par un journaliste de l’agence de presse dpa. Kylian Mbappe*, l’international français qui évolue au Paris Saint-Germain, a dû écouter les bruits de singe depuis les tribunes. Karim Benzema, un attaquant d’origine algérienne et actuellement sous contrat avec le Real Madrid, a également été agressé verbalement.

EM 2021 : Bruits et insultes de singe dans le match de la France contre la Hongrie

Le match du tour préliminaire de l’EM 2021 entre la France* et la Hongrie s’est soldé par un match nul 1-1. Ces buts ont été marqués par Attila Fiola pour la Hongrie et Antoine Griezman pour l’Equipe Tricolore. Des centaines de supporters hongrois se sont rassemblés derrière le but pendant le match. Il aurait été membre de la « Brigade des Carpates ». Le groupement est un amalgame de groupes ultra différents et en partie hostiles en Hongrie. Selon Bálint Josá, il s’agissait d’un « groupe paramilitaire néo-nazi », en tant que fondateur de l’organisation « Fondation de la valeur subjective (« Fondation pour les valeurs subjectives ») de Budapest au magazine Vice. On dit que vous avez fait le salut hitlérien lors du premier match de groupe de la Hongrie contre le Portugal.

Et ce n’est pas non plus le premier incident raciste que les fans hongrois ont connu dans le passé. Ils ont hué les joueurs irlandais lors du match de préparation du championnat d’Europe 2021 entre la Hongrie et l’Irlande. La raison : ils s’agenouillent avant le match en mémoire du footballeur américain Colin Kaepernick*. Le quart-arrière avait manifesté contre les violences policières racistes aux États-Unis* il y a deux ans. Viktor Orban, président de la Hongrie, n’a pas critiqué le comportement de son compatriote, mais a plutôt réprimandé les professionnels irlandais pour « provocation irrespectueuse ». « Si vous êtes un invité dans un pays, alors ne provoquez pas les habitants », a déclaré le président.

Avant l’EM 2021 : Viktor Orban critique les joueurs irlandais au lieu de leurs propres followers

Le parlement hongrois a récemment adopté une loi anti-LGBT*. Cela vise à limiter le droit des jeunes à l’information concernant l’homosexualité et la transsexualité. Des milliers de personnes ont manifesté avant les plans du parti national d’extrême droite Fidesz de Viktor Orban. Selon le magazine Stern, la critique d’Orban devrait également s’éclaircir lors du dernier match de poule de la Hongrie* contre l’Allemagne (23 juin / en direct à 21h). Le conseil municipal de Munich a demandé au maire Dieter Reiter de travailler avec l’UEFA pour illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel ce soir-là.

Selon sa propre déclaration, l’UEFA s’engage à lutter contre tous les types d’homophobie et de racisme. C’est pourquoi l’organisation a lancé une campagne sous le titre #EqualGame en 2017. Les superstars Paul Pogba* et Cristiano Ronaldo* y ont participé, entre autres. Le message principal de la campagne est le suivant : « Chacun a sa place dans le football, peu importe qui il est, d’où il vient et à quel point il joue bien. » Aux Championnats d’Europe 2021, l’UEFA a désormais la possibilité de transformer les paroles en actes. . L’association hongroise et ses fans pourraient être sanctionnés pour leur comportement. (Daniel Dillmann) *fr.de est une offre d’IPPEN-MEDIA