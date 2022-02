EM 2021 aujourd’hui nouveau ticker le 12 juillet Dernières nouvelles et mises à jour

Mise à jour du 12 juillet : l’Italie est championne d’Europe

L’équipe nationale italienne a remporté le titre au Championnat d’Europe 2021. En finale, l’Italie a battu l’Angleterre 3-2 aux tirs au but.

Mise à jour du 9 juillet : les finales approchent

Deux nuits de plus, puis enfin la MU finale. L’Angleterre et l’Italie se rencontrent pour la 25e fois – cette fois pour le titre. Environ 60 000 fans sont attendus pour assister à la finale au stade de Wembley.

Mise à jour du 8 juillet : l’Angleterre bat le Danemark en prolongation

Dans un match difficile, l’Angleterre a pu fêter la fin. L’équipe de Gareth Southgate a battu le Danemark 2-1 en demi-finale et s’est qualifiée pour la finale. Là, l’équipe nationale a rencontré l’Italie (dimanche, 21 heures).

Mise à jour du 7 juillet : Danemark ou Angleterre – qui se qualifie pour la finale ?

L’Italie est déjà finaliste – mais qui seront les adversaires ? Mercredi (21 heures), l’Angleterre et le Danemark se battront pour une place en finale. L’Angleterre a un petit avantage car elle jouera dans son stade de Wembley.

Mise à jour du 6 juillet : l’Italie est en finale

L’équipe nationale italienne est en finale du Championnat d’Europe. Dans un match captivant, l’Italie a battu l’Espagne aux tirs au but et s’affrontera désormais pour le titre de champion d’Europe dimanche (21h).

Mise à jour du 5 juillet : Bataille pour l’EM final

Quatre équipes ont encore une chance de devenir championnes d’Europe. L’Italie et l’Espagne donneront le coup d’envoi des demi-finales de la Coupe d’Europe mardi. Mercredi, l’Angleterre et le Danemark ont ​​mis fin à leur duel pour le ticket final.

Mise à jour du 3 juillet : Deux billets pour les demi-finales – quatre équipes

Les derniers billets pour les demi-finales EM sont attribués samedi. Le Danemark a d’abord gagné contre la République tchèque et dans la soirée, l’Angleterre a remporté une victoire sans précédent contre l’Ukraine.

Mise à jour du 2 juillet : les quarts de finale approchent

Les premiers quarts de finale ont eu lieu vendredi. Lors d’une séance de tirs au but très spectaculaire, l’Espagne a battu la Suisse et obtenu son premier billet pour les demi-finales. L’Italie remporte alors un duel passionnant face à la Belgique.

Mise à jour du 29 juin : l’équipe DFB a perdu contre l’Angleterre

Le championnat d’Europe de l’équipe nationale allemande est terminé. L’équipe de Joachim Low s’est inclinée 2-0 face à l’Angleterre. Sur ce, Joachim Löw a dit au revoir en tant qu’entraîneur national. Voici la partition de #ENGGER.

L’Ukraine est également en quart de finale. L’équipe s’est imposée 2-1 en prolongation contre la Suède.

Mise à jour du 29 juin : Voici comment l’équipe joue

Composition des huitièmes de finale entre l’Angleterre et l’Allemagne :

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Phillips, Rice, Shaw – Saka, Kane, Sterling

Allemagne : Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens – Havertz, Werner, Müller

Mise à jour 29 juin : équipe DFB contre Angleterre

Le moment est venu : le match classique entre l’Allemagne et l’Angleterre approche. Les deux équipes se rencontrent au stade de Wembley à 18h. L’équipe nationale est toujours inquiète pour Antonio Rüdiger, Robin Gosens (tous deux enrhumés) et Ilkay Gündogan (crâne contusionné). Après le match contre l’Allemagne, la Suède a rencontré l’Ukraine.

Mise à jour du 28 juin : La France, championne du monde, perd en huitièmes de finale

Lundi, les deux huitièmes de finale des Championnats d’Europe se sont déroulés en prolongation. Là, l’Espagne a gagné contre la Croatie. Dans le deuxième duel de la journée, la Suisse a battu la France championne du monde aux tirs au but.

Mise à jour du 27 juin : Billets pour les huitièmes de finale pour la Belgique et la République tchèque

Dimanche, deux autres matchs attendent les fans d’EM. Au début du duel, la République tchèque a étonnamment battu les Pays-Bas 2-0. Lors du deuxième match, la Belgique a battu le Portugal, champion d’Europe.

Mise à jour du 26 juin : Italie et Danemark en quart de finale

Le Danemark et l’Italie ont été les premières équipes à se qualifier pour les quarts de finale. Le Danemark s’est facilement imposé 4-0 face au Pays de Galles. L’Italie a eu plus de problèmes avec l’Autriche et n’a avancé que 2-1 après prolongation.

Mise à jour du 25 juin : L’équipe DFB en huitièmes de finale contre l’Angleterre

Après les préliminaires, c’est clair : en huitièmes de finale, il y aura un match classique entre l’Allemagne et l’Angleterre. L’Allemagne s’est qualifiée en tant que deuxième du groupe F – l’Angleterre en tête du groupe D. Les deux équipes se rencontreront désormais au stade de Wembley le 29 juin à 18h00. Voici un aperçu de l’ensemble des huitièmes de finale.

Mise à jour du 12 juin : La Turquie a perdu lors du match d’ouverture contre l’Italie

L’équipe nationale italienne a débuté le Championnat d’Europe par une victoire. Au début de l’EURO 2020, l’équipe de Roberto Mancini a battu la Turquie 3-0 dans le groupe A. Les buteurs étaient Merih Demiral (53) avec un but contre son camp, les anciens joueurs de Dortmund Ciro Immobile (66) et Lorenzo Insigne (79).

Mise à jour 11 juin : EM sera ouvert par la Turquie et l’Italie

Le moment est enfin venu : les Championnats d’Europe s’ouvriront à Rome vendredi. Le match d’ouverture de l’EURO 2020 sera disputé par la Turquie et l’Italie dans le groupe A. Le match peut être regardé à la télévision gratuite sur ARD et pour les abonnés sur MagentaTV. Au total, 51 matchs attendent les fans lors de la Coupe d’Europe. L’Allemagne rencontre la France dans le groupe F mardi à 21h. Voici le plan de match.

Championnat d’Europe de football 2021 en direct

Le Championnat d’Europe de football 2021 débute le 11 juin. ran.de est en direct avec un téléscripteur en direct, des rapports de match et un calendrier. Toutes les informations sur le Championnat d’Europe 2021 sont disponibles ici.