Elle submergera les voitures de luxe allemandes de charme et de qualité. Les premières impressions de la nouvelle DS 4 sont excellentes

La première place à l’intérieur de la nouvelle DS 4 m’a surpris. Littéralement, parce que la peau sent comme les voitures de luxe les plus chères. À première vue, les matériaux de l’équipement le plus élevé sont nettement meilleurs que ceux des concurrents comparables de la marque allemande.

Le conducteur s’intègre parfaitement dans le siège parfaitement formé, qui est fait d’un revêtement en cuir spécial. Il maintient parfaitement le corps et offre en même temps un confort parfait. Le propriétaire de la voiture, dans le bon sens, est entouré par la voiture et niché dedans. Contrairement aux tests de voitures DS plus anciennes, je suis heureux de dire qu’il y a eu une baisse des conceptions en libre-service, ce qui a un impact négatif sur la contrôlabilité de la voiture. Il a réussi à être beaucoup plus régulier ici, même si la forme de certains pilotes n’est pas encore tout à fait idéale.

J’ai été le premier à tester le moteur de base avec un trois cylindres turbo essence PureTech 130 1.2 cylindres. Et après le départ, il y a eu un peu de pluie. À l’intérieur de l’intérieur extravagant, le grondement d’un moteur à trois cylindres semblait très inapproprié. En même temps, on ne peut pas dire que c’est une unité de puissance de base qui manque de dynamique, mais la prime n’en ressort certainement pas, et je suis également déçu par sa consommation élevée dans le trafic urbain et suburbain. De plus, la coopération des machines avec des boîtes automatiques à huit rapports n’est pas toujours la première.

En termes de compatibilité, de consommation et de coopération avec la transmission automatique, le quinze moteur diesel à quatre cylindres est beaucoup plus performant, ce que nous recommandons vivement, en particulier pour ceux qui vont effectuer des trajets plus longs avec la DS 4. Il est également satisfait de l’excellent insonorisation discours bien développé et bien développé. Sa consommation sur le même circuit qu’un moteur à essence est de moitié, soit environ cinq litres.

Lors de notre premier test de trois spécifications différentes, le système hybride rechargeable DS 4 du moteur à essence à quatre cylindres et du moteur électrique était de loin le bloc d’alimentation le plus haut de gamme. Ses 300 chevaux confèrent à la voiture la dynamique reconnue ainsi que la douceur et la sérénité dont elle a besoin pour démarrer, en harmonie avec un intérieur gâté bourré de gadgets tech. Cependant, dans cette version, le châssis à simple essieu arrière atteint ses limites par temps hivernal. Les 300 kg supplémentaires par rapport au moteur à essence à trois cylindres de base sont excellents dans les virages, et j’ai constamment lutté contre le sous-virage de la traction avant sur l’asphalte glissant. Et ce ne sera pas amusant même si cela coûte près de 300 000 de plus qu’un moteur à essence de base.

Dans l’ensemble, cependant, nous sommes très heureux de notre première présentation de la nouvelle DS 4. Nous avons même fait de lui l’un des candidats de la voiture de l’année. En plus du confort et du luxe attendus, il offre une technologie de pointe inattendue et une variété de types d’entraînement différents – le tout enveloppé dans un design attrayant. Le plus gros inconvénient du premier essai de conduite était la nature du châssis dans les virages sur les bosses, qui résultait de la conception pas si sophistiquée de l’essieu arrière. Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’une alternative très attrayante et très solide aux marques premium allemandes sur le segment des berlines, mais aussi à un SUV urbain de milieu de gamme.