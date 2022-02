Elle a été détenue pendant six ans, maintenant elle est candidate à la présidence de la Colombie. Qui est marié à Ingrid Betancourt ?

Un politicien inébranlable qui n’hésite pas à prendre des risques politiques extrêmes qui mettent sa propre vie en danger. Voici une brève description de la personnalité d’Ingrid Betancourt, qui a commencé sa carrière politique dans les années 1990, puis a passé six ans en captivité des rebelles, et en janvier de cette année a annoncé l’arrivée du kandido colombien. Elle se rend aux élections de mai avec un certain nombre d’avantages – ce n’est pas seulement une histoire puissante et le fait qu’elle a vécu la terreur de la guérilla de première main. Ingrid Betancourt utilise la présidence pour la deuxième fois Source : Reuters

Ce n’est pas la première fois dans la vie d’Ingrid Betancourt qu’elle décide de briguer une présidence qu’aucune femme en Colombie n’a jamais prise. En tant que sénatrice, elle a mené la campagne présidentielle il y a moins de vingt ans, mais elle n’a pas pu rattraper son retard.

Le 23 février 2002, elle a été enlevée par des rebelles des Forces armées révolutionnaires de l’Armée populaire colombienne (FARC) et traînée dans les profondeurs de la forêt amazonienne, où elle a passé les six années suivantes. À cette époque, des séquences vidéo du camp rebelle étaient visionnées par des personnes de Colombie et de l’étranger. Dans ceux-ci, Betancourt a demandé aux responsables du pays d’enquêter sur les circonstances de son enlèvement et a appelé le gouvernement à reprendre les pourparlers de paix avec les FARC.

Avec elle, des insurgés de gauche détiennent plus de 40 autres prisonniers politiques, mais Betancourt devient le plus connu. Bien que les anciens codétenus aient déclaré plus tard que l’homme politique avait une position beaucoup plus importante par rapport à eux, Betancourt a également attaché les ravisseurs à l’arbre avec une chaîne en métal.

« Ce n’est pas facile de parler de choses qui me font encore mal. Ça me fera probablement mal toute ma vie », avait-elle déclaré dans une interview à la chaîne américaine NPR en 2010 , dans laquelle elle décrivait les difficultés de sa capture de six ans. « Il était important de remplir la journée d’activités pouvant être répétées selon un certain horaire. Cela vous donnera une certaine stabilité dans un monde sans stabilité. C’était la clé pour moi », a-t-elle déclaré dans une interview deux ans après sa libération.

La guérilla colombienne la plus puissante n’est arrivée qu’à l’été 2008. Elle a pu retrouver ses proches grâce à une opération au cours de laquelle Kolosko Human, aujourd’hui sexagénaire originaire de Bogota, a été libérée sans avoir besoin d’un coup unique.

C'est un miracle. L'opération parfaite n'a de précédent dans l'histoire,

Interrogé par les médias sur ses prochains projets, Monsieur Betancourt a répondu : J’aimerais à nouveau servir la Colombie. Si en tant que président, Dieu sait.

Peu après sa libération en 2008, Ingrid Betancourt Source : Reuters

Été sauvage contre la Colombie

On saura si Ingid Betancourt deviendra la première présidente de l’histoire colombienne dans quelques mois. Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu fin mai, et si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue, il sera décidé au second tour. Déjà aujourd’hui, cependant, de nombreux analystes lui attribuent une notoriété considérable et les médias accordent une attention considérable à sa Calonura.

« La colère et la rage ne nous mèneront nulle part. » L'homme politique colombien est capturé par les FARC depuis 7 ans, mais approuve un accord de paix



❤ C’est sans aucun doute une femme avec une histoire de vie forte qui vient d’une famille colombienne politiquement très active. Je pense que l’une de ses caractéristiques fondamentales est la volonté de prendre des risques politiques extrêmes qui vont jusqu’aux confins de la vie elle-même. Cependant, cela ne s’applique pas seulement à sa capture », explique Pavlína Springerová, experte en Amérique latine et vice-recteur de l’Université de Hradec Králové dans iROZHLAS.cz.

« Ingrid Betancourt est entrée en politique colombienne dans les années 1990, une décennie qui a vraiment représenté un champ de mines. A l’époque, aucun homme politique, et surtout celui qui a vivement critiqué l’organisation à l’époque, comme l’a fait Ingrid Betancourt, ne pouvait être sûr de sa vie. Les meurtres d’hommes politiques et de journalistes étaient très fréquents à cette époque, donc je dis que sa principale caractéristique est la volonté de prendre des risques extrêmes », ajoute l’analyste.

Dans les années 1990, la Colombie était en proie à la violence de la guérilla violente, y compris non seulement le groupe bien connu des FARC. Cependant, les événements tumultueux dans le pays reflétaient également les activités des trafiquants, d’autres groupes criminels, mais aussi des politiciens corrompus qui se trouvaient sur l’énorme Ko jenoís c.

Selon Springer, l’histoire de la vie d’une candidate présidentielle de deux ans est certainement plus simple et plus complexe que celle appliquée uniquement à son estimé peuple de captivité.

En 1996, par exemple, elle a publié un livre dans lequel elle décrivait le financement de la campagne présidentielle du futur président Ernesto Samper par le cartel de Calian. Elle était déjà impliquée dans ces sujets et je dois dire qu’elle avait déjà une certaine popularité et une certaine attention en 1998, lorsqu’elle a été élue sénatrice. A cette époque, il recevait le plus grand nombre de voix de l’histoire et était un visage très visible de la politique colombienne », décrit le politologue.

L’histoire forte de Betancourt

La France est devenue un pays fortement impliqué dans la libération de l’ancien sénateur colombien. en plus de la colombienne, Betancourt a également la nationalité française, qu’elle a acquise après avoir épousé son premier mari et le père de ses deux enfants – un diplomate français potemk Delloyhemm avec Fabric.

Au lieu de la fanfare victorieuse de la paix de Columbia, les marges funéraires sonnent encore plus comme ça



Après sa libération en 2008, la femme politique s’est retirée de la vie publique pendant plusieurs années. Elle a passé la plupart de son temps avec sa famille en France et a travaillé sur le livre « Même le silence a une fin », dans lequel elle décrit ses expériences de captivité. Elle n’est revenue sur la scène politique colombienne que l’année dernière, et plus tôt cette année, elle a annoncé son intention de se présenter à l’élection présidentielle de mai.

Cependant, selon des experts latino-américains, les années passées hors de son pays d’origine ne sont pas un obstacle majeur pour sa Calonura. Il n’est pas rare que les personnes qui occupent ou occupent les postes les plus élevés en Colombie aient une solide expérience internationale. Par conséquent, à mon avis, ce n’est pas un obstacle majeur », explique Springer, ajoutant que Betancourt est très fortement perçu non seulement chez lui mais aussi dans un contexte international.

Cependant, le politicien, qui a également été désigné dans le passé comme un éventuel lauréat du prix Nobel de la paix, a également un certain nombre d’autres avantages dans la course présidentielle. Cependant, l’atout indéniable de Betancourt est avant tout sa forte histoire de vie.

Betancourt a un grand avantage pour une campagne potentielle dans la mesure où elle a fait l’expérience d’une guérilla terreur de première main. Chacune de ses déclarations concernant le processus de paix et traitant des restes du «farcisme» est prise avec beaucoup de poids. On pourrait dire que chacune de ces déclarations est plus crédible sur la base de son expérience « , dit Springer, notant que l’expérience de la captivité

Ingrid Betancourt avec ses enfants, Melania et Lorenzo Source : Reuters

Alternative centrale

Mais Betancourt peut aussi être aidé par le chrono dans lequel il court pour la deuxième fois. C’est ce que souligne également le quotidien américain Le New York Times , selon lequel la Colombie est au milieu d’une « période critique », lorsque les habitants de plus de 50 millions d’Etats sont empoisonnés par l’establishment au pouvoir. Betancourt essaie d’en profiter – elle parle de la nécessité de vaincre le système corrompu et l’appareil politique, « qu’elle a combattu devant son nez ».

Jupe Le passé a été dévastateur pour la Birmanie. Ce n'est plus un coup d'État, mais une guerre, déclare Blaževič, militant des droits de l'homme



Je suis ici pour compléter ce que j’ai commencé avec beaucoup d’entre vous en 2002.… Je suis ici pour revendiquer les droits de 51 millions de Colombiens qui ne trouvent pas justice, comme l’ a dit la politicienne de 60 ans lorsqu’elle a annoncé son Calonura au deuxième mi-janvier.

Je pense que son énorme avantage sera qu’il sera perçu comme un politicien de centre-droit qui offrira une alternative aux électeurs insatisfaits – en particulier aux électeurs de droite. En même temps, cela évite la crainte relativement grande de trop déplacer la Colombie vers la gauche, car la Colombie est traditionnellement un pays dirigé par des présidents de droite ou de centre-droit. Ce n’est pas un pays où la gauche serait traditionnellement élue, mais en même temps il y a une énorme insatisfaction vis-à-vis de l’ensemble actuel, un gouvernement de droite de longue durée », explique un expert de Hradec Králové.

Un autre avantage, selon elle, est peut-être qu’elle est une femme. En Colombie, bien qu’il existe certaines incitations pour les femmes à participer à la politique, telles que divers quotas, en réalité, il n’y a que quelques femmes politiques dans les hautes sphères politiques. On peut aussi supposer qu’à l’exception des centristes, aucune des coalitions clés ne mettra une femme dans la course présidentielle », ajoute Springer.

Selon elle, la politicienne colombienne dit aussi souvent qu’elle veut changer la direction future du pays et surmonter la polarisation profonde, qui est perçue dans le pays aujourd’hui comme sans précédent. En outre, il exprime une volonté de s’attaquer à des problèmes historiques profondément enracinés tels que les inégalités sociales et la sécurité, ainsi qu’aux thèmes environnementaux.

Il devra certainement commenter le processus de paix qui polarise aujourd’hui le pays. Betancourt décrit les traités de paix adoptés il y a cinq ans comme une opportunité générationnelle d’abandonner à jamais la folie violente dans laquelle vivaient aussi les Colombiens. Il y voit un point à partir duquel il est possible de rompre. Ce n’est donc pas un hasard si elle est vue par beaucoup comme une candidate à la réconciliation qui ne peut pas polariser la Colombie », ajoute le vice-recteur de l’université de Hradec Králové.

Jake a de l’ance ?

Initialement, Betancourt devait se présenter pour la coalition Centro Esperanza, ou pour les Verts qu’elle a fondés. Elle s’est également présentée à la présidence de cette formation il y a 20 ans, mais fin janvier, elle a soudainement annoncé qu’elle avait décidé de se rendre aux urnes en tant que candidate indépendante.

Le gouvernement colombien signera un traité de paix avec les rebelles. Cela mettra fin au conflit vieux d'un demi-siècle



Betancourt perd ainsi le parrainage assuré par la coalition, mais en même temps le parti de la ville participe aux primaires du parti de mars. En eux, le couple a dû rivaliser avec des candidats plus jeunes, moins connus à l’étranger, mais qui se sont en même temps davantage impliqués dans la politique intérieure ces dernières années, note l’agence AP .

Je pense qu’en tant que candidate indépendante, elle aura encore anci. Je ne sais pas si c’est une candidate plus grosse qu’une coalition, mais je pense que la porte du second tour lui est encore ouverte. Si la campagne se déroule bien et réussit dans les débats électoraux, elle sera pressée », a commenté la dernière décision d’un expert latino-américain.

Selon elle, Betancourt tient à souligner qu’elle va à contre-courant du système actuel des partis politiques, qu’elle considère comme corrompu, atteignant ainsi des électeurs mécontents. En même temps, elle estime qu’en tant que candidate indépendante, elle aura plus de chances de se précipiter. Mais si ce poids sera correct sera révélé dans les mois à venir.

Je soupçonne que cela jouera clairement une vague anti-corruption et souligne qu’elle peut devenir la première présidente de Colombie et espérer la pacification du pays. Le fait qu’un conflit armé vieux de 50 ans se soit terminé là-bas ne signifie pas qu’il y a eu la paix dans le pays. Il viendra quand le pays sera sûr, ce qu’il n’est toujours pas », conclut Springer.