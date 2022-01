Eliminatoires Coupe du monde : la France n’offre que de la tristesse

Les champions du monde ont trébuché lors des éliminatoires de la Coupe du monde, l’entraîneur des Oranje Louis van Gaal a remporté sa première victoire et l’Autriche s’est effondrée face à Israël. Résultats en un coup d’œil.

Les éliminatoires de la Coupe du monde ont atteint le premier tour samedi soir avec une série de rencontres compétitives. La France en particulier a encore une fois été décevante, en Ukraine les champions en titre n’ont pas réussi à passer 1-1 (0-1) – mais ils sont toujours en tête du groupe D.

L’Ukraine a pris l’avantage grâce à Mikola Schaparenko (44), Anthony Martial (50) a égalisé. Avec 9 points, la France devance désormais la Finlande et l’Ukraine (5 chacune) – mais la Finlande a joué deux matchs de moins. Grâce au but de Joel Pohjanpalo du Bayer Leverkusen, ils se sont imposés 1-0 (0-0) contre le Kazakhstan.

Pour Louis van Gaal, il y a eu un premier succès dans le deuxième match après son retour au lien de l’entraîneur néerlandais. Score important 4-0 (1-0) contre le Monténégro en battant Memphis Depay (38, tirs au but/62), Georginio Wijnaldum (70) et Cody Gakpo (76). Les Oranje sont désormais à la deuxième place du groupe G – avec 10 points, ils ont cependant les mêmes points que la Norvège, qui, emmenée par le buteur Erling Haaland, s’est imposée 2-0 (1-0) en Lettonie. Tous deux sont juste derrière la Turquie (11), qui s’est imposée 2-0 (0-0) face aux nains de Gibraltar.

chute d’Autriche

L’Autriche a eu une nuit amère en Israël. L’équipe du sélectionneur allemand Franco Foda a perdu 2:5 (1:3) et est retombée dans le groupe F à la quatrième place. Position de leader Le Danemark (15 points) a décroché sa cinquième victoire lors de son cinquième match et s’est imposé 1-0 (0-0) contre les outsiders des Îles Féroé sans l’apercevoir. Israël (10) suit désormais à la deuxième place, l’Écosse (8) à la troisième après avoir battu la Moldavie 1-0 (1-0). Juste derrière se trouve l’Autriche.

Manor Solomon (5e), ​​Munas Dabbur (20e) d’Hoffenheim, Eran Zahavi (33e/90e) et Shon Weissman (5e) ont marqué pour Israël, qui n’a dû tirer que quatre fois pour les quatre premiers coups. L’Autriche, quant à elle, a marqué 19 tirs au but à la fin, offrant de nombreuses occasions de première classe, mais n’a réussi que grâce à Christoph Baumgartner de Hoffenheim (42) et à l’ancien Brême Marko Arnautovic (55).

Dans le groupe A, la Serbie s’est imposée 4-1 (2-0) face au Luxembourg et mène désormais au classement devant les Portugais (tous deux 10) avec les mêmes points. Le Portugal n’a aucun match et a remporté le test contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde 3-1 (2-0) samedi. En tête du groupe H, la Russie et la Croatie sont toujours à égalité (10 chacune). La Russie a gagné 2-0 (1-0) à Chypre, la Croatie a gagné 1-0 (0-0) en Slovaquie.