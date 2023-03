A partir du 7 mai en France, le dit « renouvelable » fera l’affaire. Le 8 le syndicat mène une initiative spéciale dans le cadre de la première journée internationale de la femme.

Les syndicats les plus radicaux sont considérés comme établis appelé greve peut être reproduit à partir du 7 juinqui par définition n’a pas de date. Le principe est de renouveler des centaines plusieurs jours après l’autre et exerce ainsi une pression sur la vulda. Concrètement, cela signifiait que les salariés en grève se réunissaient matin et soir en assemblée générale et votaient s’ils souhaitaient ou non poursuivre la grève. Ainsi, Stvka continue d’utiliser les employés qui ont été licenciés et ils ne sont pas tenus de demander de nouvelles licences.

Stvky touche le plus les transports, qu’ils soient urbains (métro, bus, train de banlieue – RER) ou ferroviaires. L’Union vise à atteindre le « trafic zéro » (transport zéro). Ce sont des situations de circulation courantes à Pai et dans les environs région Ile de France. Cette problématique concerne également le transport aérien (par exemple AirFrance). Les employés de la raffinerie ont également l’intention de participer, ce qui peut entraîner des rachats problème de création de station erpac. Les syndicats sont également menacés par des alimentations électriques périodiques. Même les entrepôts et les moyennes entreprises ainsi que les hôpitaux n’ont pas été épargnés.

https://www.cestlagreve.fr/greve-generale/

Pour télécharger le site Web, nous vous recommandons d’ouvrir le lien dans Microsoft Edge ou Chrome, où vous trouverez un menu de téléchargement en haut.

Deux centième général en France : https://www.cestlagreve.fr/

Général pour les démonstrations prévues :

https://www.evous.fr/Les-Manifestations-a-Paris-la-semaine-1176044.html