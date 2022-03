Élections françaises de 2022 : Macron reste en tête des sondages d’opinion, Goldman voit « trois développements récents majeurs »

Dans moins de deux semaines, le 10 avril 2022, aura lieu le premier tour des élections présidentielles en France. Le second tour est prévu, en termes de vote, après deux semaines (dimanche 24 avril 2022). Avec le président sortant, Emmanuel Macron, en poste depuis 2017, qui a décidé de se représenter pour un second mandat. Désormais, le mandat présidentiel en France dure 5 ans et non plus 7 ans comme autrefois.

« Deux semaines après le premier tour des élections présidentielles, les sondages d’opinion continuent de montrer un avantage pour le président sortant Macron. Cela dit, les sondages pour d’autres candidats se développent, laissant place à de potentielles surprises au second tour », ont-ils rapporté. dans le rapport d’aujourd’hui portant sur le dernier sondage.

En particulier, les experts des banques d’investissement américaines ont vu trois développements principaux dans le récent sondage. « Premièrement, le président Macron a bénéficié d’un regain de soutien après le déclenchement de la guerre en Ukraine et a étendu son avance à un peu moins de 30 %. » L’extrême droite Marine Le Pen s’est imposée comme la principale candidate. Troisième, le candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon s’est hissé à la troisième place avec 14%.»