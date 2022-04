Elections en France : alors qu’un candidat de droite radicale érode le favoritisme de Macron

+



Marine Le Pen a modéré son discours et modifié son programme pour attirer les électeurs (Photo : AFP)

Lors du dernier tour de la campagne présidentielle française en avril, avec un premier tour dimanche, le président Emmanuel Macron, favori depuis plusieurs mois, a subi une érosion progressive dans les sondages, tandis que la candidate de la droite radicale Marine Le Pen a noté une développement remarquable stable.

L’écart d’intentions de vote entre les deux au second tour, le 24 avril, qui était de 16 à 22 % à la mi-mars, est aujourd’hui nettement tombé à quatre à six points, selon certains sondages, du jamais vu par rapport à loin. -partis de droite aux élections présidentielles.

Jusqu’à récemment, cette élection française semblait dénuée de tension quant à une éventuelle victoire de Macron, qui mène l’élection depuis plusieurs mois. Ils rappellent que le second tour devrait se disputer à nouveau, comme en 2017, entre Macron et Le Pen, du Rassemblement national (Groupe national, ex-Front national). Mais maintenant, avec une forte réduction de l’écart entre les deux, de la marge d’erreur d’intention de vote, le scénario politique a changé, renforçant l’idée que le résultat final pourrait ne pas être celui qui était attendu.

Le Pen a été fortement affaibli en fin d’année dernière avec l’émergence de la candidature de ric Zemmour, un journaliste controversé aux discours extrémistes qui a valu des poursuites judiciaires pour incitation à la haine raciale et religieuse et qui a attiré une partie des électeurs de Le Pen.

Le candidat du Rassemblement national a alors déplacé l’orientation de sa campagne, laissant au second plan les thématiques fortes du parti comme l’immigration, l’islam et la sécurité, restées radicales, pour axer ses discours et ses projets sur les questions économiques intéressant la France en général. , notamment liée au pouvoir d’achat, principale préoccupation des électeurs dans cette campagne, principalement en raison d’une inflation élevée.

L’une des mesures de son programme à fort attrait pour la population dans la situation actuelle est la réduction de la taxe équivalente ICMS de 20% à 5,5% sur l’énergie (carburant, électricité et gaz), qu’il considère comme le « premier palier de demande du produit ». Le Pen prévoit également d’indexer les retraites sur l’inflation, d’augmenter les salaires des enseignants, des professionnels de la santé et des travailleurs qui gagnent jusqu’à trois salaires minimums, en l’occurrence avec une exonération de charges sociales, en plus des exonérations fiscales pour les jeunes. jusqu’à 30 ans.

Alors que le parti, fondé par son père Jean-Marie Le Pen, a été considéré pendant des décennies comme un acronyme de la droite radicale en France, Marine Le Pen a changé son discours et remanié son programme pour séduire les électeurs qui ont traditionnellement voté pour la gauche. Les parties. En 2017, il avait remporté 39% des voix de la classe ouvrière en France. A cette élection, notamment dans son programme de mesures sociales, d’amélioration des services publics et de défense de l’Etat protecteur, qui est un signe fort de la gauche.

Déjà le président Macron – qui n’a officiellement déclaré sa candidature que début mars, en avance sur l’échéance, et a refusé de participer aux débats avec ses rivaux avant le premier tour, qui n’a pas eu lieu – a annoncé plusieurs projets jugés impopulaires. L’un d’eux est une augmentation de l’âge minimum de la retraite de 62 ans actuellement à 65 ans. Autre mesure très critiquée, l’obligation pour les bénéficiaires du revenu minimum (accordé à deux millions de personnes) de travailler 15 à 20 heures par mois. Cette aide est accordée aux personnes qui n’ont plus droit à l’assurance-chômage.

Le déroulement de la campagne est également très différent entre les deux candidats. « Le Pen a fait campagne activement et a touché les électeurs dans les zones rurales et dans les banlieues des grands centres urbains, plutôt que de grands rassemblements avec des partisans », a déclaré Mathieu Gallard, directeur de recherche à l’institut Ipsos.

Macron, jusque-là à l’aise dans la position de favori, a préféré les conversations avec des lecteurs de journaux ou des électeurs invités par des politiques proches du président, aux vidéos lors des rassemblements de son parti et sur les réseaux sociaux. Pour certains, il a choisi de ne pas risquer de faire campagne. Elle a même refusé une invitation à participer à la chaîne française 2 Elysée 2022 la semaine dernière, où elle sera interviewée. Il était le seul parmi 12 candidats (répartis en deux programmes) à ne pas participer.

Au début de la guerre en Ukraine, Macron a gagné plusieurs points dans les sondages. Le président français a eu de fréquents contacts téléphoniques avec le dirigeant russe Vladimir Poutine depuis l’invasion de l’Ukraine. Mais l’effet initial sur la participation électorale en faveur de Macron s’est estompé. La France semble plus préoccupée par les conséquences économiques du conflit.

Même si divers engagements internationaux liés à l’Ukraine ont donné au président une visibilité ces dernières semaines, cela l’a aussi empêché de faire campagne et a contribué à son impression d’éloignement de la France, malgré son slogan « Macron avec vous ».

Le président a tenté d’y remédier dans la dernière partie de la campagne en apparaissant dans plusieurs lieux. « Alors que la gestion de la guerre est en faveur de Macron, ce n’est plus une force pour lui car, alors que ses adversaires sont en public et se disputent, il est hors de propos », a déclaré Brice Teinturier, directeur général de l’institut Ipsos.

Emmanuel Macron reste le favori dans la dispute (Photo : Reuters)

pas connu

A l’approche du premier tour, près d’un tiers des électeurs français sont encore indécis. Autre inconnue qui pourrait changer l’issue du scrutin, le taux d’abstention, estimé à environ 20%, selon les enquêtes d’opinion. Certains experts estiment qu’il peut battre le record établi en 2002 (28,4%), lorsque le père de Marine Le Pen a réussi à réaliser des attentes surprenantes au second tour.

Les ouvriers, les agriculteurs et les travailleurs moins qualifiés en général sont les plus susceptibles de s’abstenir de voter, selon le sondage. Ce sont des électeurs qui ont tendance à préférer Marine Le Pen.

Selon les derniers sondages, Macron était en tête du premier tour de 26% à 27% dans la plupart d’entre eux. Le Pen se situe entre 22% et 24%. Mi-mars, le candidat du Rassemblement national comptait entre 17% et 18%.

La troisième place, qui comme Le Pen s’est développée progressivement, revient au candidat France Insubmissa, issu de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, avec environ 17 %.

Mélenchon a bénéficié du transfert de voix d’électeurs d’autres partis de gauche, renforçant la dynamique de vote bénéfique qu’il a lui-même soulignée dans son discours, qu’il a qualifié de « vote efficace ».

Les deux partis traditionnels qui ont gouverné la France ces dernières décennies, le Parti républicain de droite et le Parti socialiste de gauche, risquent d’exploser lors de cette élection. Valérie Pecresse, d’Os Républicains, a inscrit environ 9% dans le sondage et la socialiste Anne Hidalgo, maire de Paris, seulement 2%.

Mélenchon n’est pas le seul à pouvoir bénéficier de la dynamique « son utile ». Le Pen espère également faire appel à l’électorat de Zemmour, ainsi que faire passer le message qu’il est le seul en mesure de vaincre Macron, qui pourrait influencer l’adversaire le plus farouche du président. Le dirigeant français espère aussi capitaliser sur une « voix utile » en représentant la stabilité en temps de crises sanitaires et internationales provoquées par la guerre en Ukraine et, en même temps, la modération capable de stopper la droite radicale de Le Pen.