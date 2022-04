Élections en France 2022 : « Candidat Poutine » : la guerre en Ukraine complote la campagne présidentielle en France | International

Son nom n’apparaît sur aucun bulletin de vote et, à ce jour, aucun candidat n’a revendiqué publiquement son soutien, mais le président russe Vladimir Poutine était un invité indésirable et une présence omniprésente lors des élections présidentielles françaises des 10 et 24 avril.

L’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, la destruction de villes et le massacre de civils ont contraint les candidats pro-russes à améliorer leurs positions. Parmi ces candidats figure la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen, dont le parti est redevable aux banques russes et qui, par le passé, a témoigné de l’admiration pour Poutine.

« Une victoire de Marine Le Pen serait une perte terrible pour l’Europe et pour la démocratie libérale et, de facto, victoire de Poutine », analyse Dominique Moïsi, spécialiste de la géopolitique et conseiller au think tank de l’Institut Montaigne. « [El presidente ruso] il n’a pas gagné sur le front militaire, mais gagnera sur les fronts politique et idéologique », a-t-il ajouté.

Les sondages montrent que, si le premier tour avait eu lieu aujourd’hui, Le Pen se serait qualifié pour le second tour avec l’actuel président, le centriste Emmanuel Macron. En finale, Macron l’emportera, mais avec une marge si étroite que des surprises ne sont pas à exclure.

Entre Poutine et Le Pen il y a eu une proximité, d’abord politique et idéologique. « Ces dernières années, un nouveau monde a émergé », a conclu Le Pen en mars 2017 lors d’une visite au président russe à Moscou lors de la précédente campagne électorale. « C’est le monde de Vladimir Poutine, le monde de Donald Trump aux États-Unis, le monde de M. [Narendra] Mods en Inde. Peut-être suis-je le seul à partager avec ces grandes puissances la vision de la coopération et non de la résignation, pas la vision belliciste que l’Union européenne a trop souvent exprimée », a souligné le dirigeant d’extrême droite.

Les relations entre Le Pen et la Russie sont aussi économiques. En 2014, son parti, le Front national (devenu Rassemblement national) a obtenu un prêt de neuf millions d’euros auprès d’une banque russe. Il n’avait pas encore fini de le rendre.

Marine Le Pen (à gauche) et Vladimir Poutine, en 2017 à Moscou. Agence Anadolu (Getty Images)

« Dans certains pays européens, il y a des groupes d’extrême droite qui choisissent de voir Poutine comme un modèle politique et idéologique contre le déclin d’une société occidentale multiculturelle, et, en même temps, comme le parrain de la finance », a déclaré l’essayiste Raphaël Glucksmann, Député européen du Groupe Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates. « Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tous les mouvements d’extrême droite qui passent aujourd’hui à nous dire que nous ne sommes pas assez patriotes et que nous sacrifions les intérêts français aux intérêts européens, se mettent au service d’un tyran étranger. dont les intérêts et les principes sont très hostiles à notre pays et à notre société », a-t-il déclaré.

Pour Le Pen, la guerre en Ukraine ne semble pas avoir eu de coût électoral. En axant la campagne sur le pouvoir d’achat, son rayonnement international reste au second plan et son image, pour l’instant, en ressort indemne.

La principale victime dans les sondages est son rival d’extrême droite, le commentateur ultra Ric Zemmour, qui jusqu’à peu de temps avant l’invasion exprimait son admiration pour le président russe. « Vladimir Poutine ne fixe pas de limites », a-t-il déclaré. « [Sus] Les réclamations et les demandes sont tout à fait valables.

Zemmour et Le Pen ont condamné l’invasion et ont immédiatement pris leurs distances avec le président russe. Après des massacres comme à Bucha dans la périphérie de Kiev, tous deux hésitent à désigner le coupable. Zemmour a déclaré mardi : « Vous devez être prudent et vous assurer que le massacre relève de la responsabilité des forces russes. Une enquête internationale s’impose. C’était célèbre et méprisable si c’était le cas. Le Pen a déclaré: « Ce n’est pas sur le plateau France Inter où l’on décide ce qui s’est passé, qui est coupable et quelles sanctions doivent être imposées ».

Le candidat populiste de gauche, Jean-Luc Mélenchon, accusé par certains rivaux d’avoir été trop complaisant avec Poutine au cours de la dernière décennie, est plus clair : « Les crimes de l’armée russe contre les Ukrainiens à Bucha étaient de la pure sauvagerie du meurtre. Les responsables russes doivent être tenus responsables. Je n’oublie ni ne pardonne. »

Mélenchon n’a jamais exprimé d’admiration pour Poutine, comme Le Pen ou Zemmour, ni eu de liens avec la Russie, mais d’autres candidats de gauche, comme l’écologiste Yannick Jadot ou la socialiste Anne Hidalgo, l’ont dénoncé pour ses positions passées.

Melénchon salue l’annexion de la Crimée

En 2014, par exemple, lorsque la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, mélenchon a écrit: « Bien sûr que la Crimée a perdu face à l’OTAN. Bonne nouvelle. » Dans le même texte, il accuse, reprenant des éléments de l’argumentation du Kremlin, des « ultranationalistes, néonazis ou fantoches de diverses factions de l’oligarchie kleptocratique ukrainienne ». 30 janvier diffusé à la télévision publique: « Les États-Unis sont en position agressive, pas la Russie (…). La Russie a des intérêts et ne peut pas accepter que l’OTAN frappe à sa porte. »

Les positions pro-russes ou sympathisantes avec la Russie ont disparu de la campagne présidentielle, mais au fil des années, elles ont bénéficié d’un large soutien en France. Lors du premier tour des débats électoraux de 2017, la majorité des candidats ont prôné le rapprochement avec la Russie. Seuls Emmanuel Macron — victime du vol et des fuites de sa messagerie interne après une attaque informatique russe — et le socialiste Benoît Hamon ont défendu la position européenne. Le conservateur François Fillon a fini par siéger au conseil d’administration d’une société pétrochimique et pétrolière russe.

Le président lui-même a tenté tout au long de son mandat de courtiser Poutine. Aucun résultat. « Emmanuel Macron s’est trompé, comme presque toute l’élite politique et intellectuelle européenne, et il devrait y avoir un contrôle de conscience », a déclaré Glucksmann, faisant référence aux politiques passées des grandes capitales européennes envers la Russie de Poutine. Cependant, l’eurodéputé insiste sur la distinction entre ces élites, ou des politiciens comme Mélenchon, et l’extrême droite qui aime profondément Poutine.

C’est déjà dans ton livre Révolution, publié avant sa victoire en 2017, Macron prônait « de travailler avec la Russie pour stabiliser la situation en Ukraine et permettre la levée progressive des sanctions d’une part et d’autre part ». Et il écrit : « Dans la lutte contre le terrorisme ou dans le domaine de l’énergie, il y a matière à nourrir des associations utiles.

Les années suivantes, Macron invite Poutine à Versailles et sa résidence d’été sur la Côte d’Azur. Il a promu les relations avec la Russie pour « se rapprocher » de l’Europe. L’effort a soulevé des soupçons parmi les partenaires d’Europe centrale dans l’UE. Même chez les diplomates français, ce que le président appelle « l’intérieur du pays ». Avant l’invasion, il redoubla d’activité diplomatique et continua à s’entretenir au téléphone avec le président russe, convaincu qu’il fallait maintenir des lignes ouvertes. Après la découverte du massacre des civils de Bucha, ils ne parlaient plus.

Sur l’option de maintenir le dialogue ouvert, Glucksmann a soutenu : « Vous avez tort, et il est narcissique de penser que parler à Poutine le convaincra de changer. Nous devons nous reposer maintenant. »

« L’idée qu’il puisse séduire Poutine ou qu’il puisse séduire Trump est un acte arrogance pour sa part », a déclaré Moïsi, qui utilise le terme pour le péché d’orgueil en grec. « Si Macron perd », a-t-il ajouté, « on dira qu’il a perdu tellement de temps à parler à Poutine alors qu’il aurait dû parler davantage à la France. Parler à Poutine a pris du temps et de l’énergie, et à la fin il ne s’est rien passé. »

