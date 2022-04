Élection présidentielle 2023 de Petr Pavel

Petr Pavel est devenu largement connu il y a dix ans, lorsqu’en 2012 il a succédé au général d’armée Vlastimil Pick en tant que chef d’état-major général de l’armée de la République tchèque. Il a servi dans l’armée jusqu’en 2015, date à laquelle il a été promu et est devenu président du Comité militaire de l’OTAN.

Il a également été le premier représentant d’un ancien pays du Pacte de Varsovie à occuper le poste militaire le plus élevé de l’OTAN. Après avoir pris sa retraite dans l’Alliance de l’Atlantique Nord, il a pris sa retraite en 2018.

L’éventuelle candidature de Petr Pavel à la présidence aux élections de 2023 a longtemps été spéculée. Il a lui-même déclaré en 2019 qu’il considérerait la candidature s’il y avait des demandes sociales. À l’été 2021, il a commencé à constituer une équipe d’experts pour le guider dans la course présidentielle. Cependant, il a précédemment déclaré que sa candidature pourrait être entravée par d’éventuelles complications de santé dans sa famille.

Le général Petr Pavel en 2015 lors d’une interview pour le quotidien Právo Photo: Milan Maliček, Pravo

Dans le cadre de son programme électoral, Petr Pavel veut utiliser les idées qu’il a introduites à l’été 2021 à travers l’initiative Stronger Together. Il se concentre sur la lutte contre la pandémie de coronavirus et a déjà été soutenu par plusieurs milliardaires tchèques qui pourraient devenir des sponsors potentiels de sa campagne.

En collaboration avec des experts, il a conçu un « Système de protection contre les crises », qu’il a ensuite proposé aux partis politiques. Dans le cadre de la soi-disant anticrise dix, il veut se concentrer sur l’analyse des menaces et la préparation de scénarios possibles, y compris, par exemple, des exercices gouvernementaux obligatoires pour les pannes d’électricité à grande échelle.

Il souhaite également approfondir la numérisation et la coordination cohérente, proposant un nouveau poste de secrétaire d’État à la Sécurité. Dans l’économie, il a proposé que le gouvernement fournisse une liste transparente des producteurs indispensables en cas de crise des produits et services essentiels. En politique étrangère, il veut se concentrer sur la coopération avec les alliés internationaux dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises.

Petr Pavel fait depuis longtemps partie des favoris du scrutin, qui a de fortes chances d’accéder au second tour. Cependant, il reste à voir si le vote préélectoral confirmera également le vote aux urnes.

Il a été lié à l’armée toute sa vie

Petr Pavel, né le 1er novembre 1961, a eu des ambitions militaires dès son enfance. Son père Josef Pavel travaillait comme journaliste et officier de l’armée populaire tchécoslovaque, il voulait lui-même rejoindre les parachutistes. Dans sa jeunesse, il pratique également la gymnastique et le hockey.

Après l’école primaire, il est diplômé du lycée militaire Jan ižka d’Opava, puis du lycée militaire de Vyškov. Afin d’obtenir un parachutiste, il décide de s’inscrire au Parti communiste en 1983 et est accepté au parti en 1985.

Lui-même considère sa décision, à savoir ouvrir la porte à sa carrière de rêve, comme une erreur et de la naïveté. Il a également ajouté qu’il n’avait fait de mal à personne. Aux yeux de l’époque, il était dépeint comme un individu actif qui cherchait à amener les autres à la politique.

En 1989, Petr Pavel est également devenu membre du renseignement militaire, mais n’a pas eu le temps de rejoindre la Révolution de velours. De 1988 à 1991, il a terminé ses études à l’Académie militaire Antonín Zápotocký de Brno et a ensuite poursuivi ses études à Camberley, en Angleterre, et à la Royal Academy of Defence Studies du King’s College de Londres.

Petr Pavel Photo: Dorian Hanu, Pravo

En janvier 1993, la première mission étrangère l’attendait. Dans le cadre de la mission FORPRONU, une unité de maintien de la paix des Nations Unies, il a dirigé une unité de troupes tchèques et slovaques dans l’ex-Yougoslavie, qui a aidé à sauver des soldats français démembrés près de Benkovec, en Croatie. Pour cela, avec trois autres membres de son unité, il a reçu la décoration militaire française War Cross.

Petr Pavel a travaillé six fois au total dans des missions étrangères de l’armée tchèque. Lors de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, il a servi comme officier de liaison au siège américain au Qatar. En 2011, il devient chef de cabinet adjoint Vlastimil Pick, qu’il remplace en 2012.

En 2014, Petr Pavel a reçu le grade de général d’armée et, la même année, le gouvernement de l’époque l’a nommé à la présidence du Comité militaire de l’OTAN, le poste militaire le plus élevé de l’Alliance de l’Atlantique Nord, pour la période contractuelle 2015-2018, qui s’est tenue ce poste.

En 2015, il a été remplacé par Josef Bečvář en tant que chef de cabinet.

Pour son travail dans les plus hautes structures de l’OTAN, Petr Pavel a également reçu le prix militaire américain Commander of the Legion of Merit. Après la fin de son mandat en 2018, il a décidé de prendre sa retraite. Il reste cependant actif dans l’espace public.